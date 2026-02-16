ईडन गार्डन्सवरील थरारक सामना! इटलीने फोडला इंग्लंडला घाम, थोडक्यात टळला टी-20 मधील मोठा उलटफेर

ENG VS ITA: आज (17 फेब्रुवारी 2026 रोजी) कोलकाताच्या ईडन गार्डनवर इंग्लंड विरुद्ध इटली सामना पार पडला. टी-20 विश्वचषकाच्या या थरारक 29 व्या सामन्यात एका मोठ्या उलटफेरीची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, इंग्लंडने त्यांचा अनुभव पणाला लावत इटलीवर 24 धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह इंग्लंडने 'सुपर 8' फेरीत प्रवेश केला आहे.
या सामन्यात प्रथम इंग्लंडने फलंदाजीची धुरा संभाळली होती. मात्र, सुरूवात काहीशी अडखळत झाली. यानंतर विल जॅक्सने मैदानाचा ताबा घेतला आणि त्यांना इटलीच्या गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला केला. त्याने अवघ्या 22 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 4 जोरदार षटकार मारत 56 धावांची जबरदस्त खेळी केली. यामुळे इंग्लडला 20 षटकांत 7 बाद 202 अशा धावांपर्यंत मजल मारता आली.
202 धावांच्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना इटलीचा संघही मागे हटला नाही. विशेषतः बेन मॅनेंटीने फक्त 25 चेंडूत 60 धावांची तुफानी खेळी करत इंग्लंडच्या संघात भीतीचे वातावरण निर्माण केले. मॅनेंटीने 6 षटकार मारत इटलीला विजयाच्या पहिल्या पायरीवर आणून ठेवले होते. ज्याप्रमाणे नेपाळने इंग्लंडला झुंज दिली होती, अगदी तशीच खेळी इटलीनेही खेळली.
पण सामन्याचा खरा थरार शेवटच्या 3 षटकांत पहायला मिळाला. 18 व्या षटकात इटलीने 21 धावा केल्यामुळे शेवटच्या 12 चेंडूत विजयासाठी फक्त 30 धावांची गरज होती. सामन्याच्या विजयाचे पारडे पूर्णपणे इटलीच्या बाजूने झुकत असताना कर्णधाराने चेंडू सॅम करनच्या हाती सोपवला. करनने 19 व्या षटकात अचूक टप्पा राखत फक्त 5 धावा केल्या आणि एक विकेट घेतली. यामुळे शेवटच्या 6 चेंडूत 25 धावांचे अशक्य समीकरण उरले.
सामन्याच्या अंतिम षटतात मात्र इटलीने धाव घेण्याच्या नादात उर्वरित दोन्ही विकेट्स गमावल्या आणि संपूर्ण संघ 178 धावांवर बाद झाला. या नाट्यमय विजयामुळे सी गटातील वेस्ट इंडिज पाठोपाठ इंग्लंडनेही 'सुपर-8' मध्ये उडी घेतली.