English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ईडन गार्डन्सवरील थरारक सामना! इटलीने फोडला इंग्लंडला घाम, थोडक्यात टळला टी-20 मधील मोठा उलटफेर

ईडन गार्डन्सवरील थरारक सामना! इटलीने फोडला इंग्लंडला घाम, थोडक्यात टळला टी-20 मधील मोठा उलटफेर

T20 World Cup 2026 Eden Gardens Match: कोलकाता येथे इंग्लंड विरुद्ध इटलीमध्ये टी-20 विश्वचषकातील सर्वात मोठा थरारक सामना होता. या सामन्याच्या शेवटच्या दोन षटकात श्वास रोखणारा थराररक सामना झाला. काय घडलं जाणून घ्या. 

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 16, 2026, 08:23 PM IST
ईडन गार्डन्सवरील थरारक सामना! इटलीने फोडला इंग्लंडला घाम, थोडक्यात टळला टी-20 मधील मोठा उलटफेर

ENG VS ITA: आज (17 फेब्रुवारी 2026 रोजी) कोलकाताच्या ईडन गार्डनवर इंग्लंड विरुद्ध इटली सामना पार पडला. टी-20 विश्वचषकाच्या या थरारक 29 व्या सामन्यात एका मोठ्या उलटफेरीची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, इंग्लंडने त्यांचा अनुभव पणाला लावत इटलीवर 24 धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह इंग्लंडने 'सुपर 8' फेरीत प्रवेश केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लंडची 20 षटकांत 7 बाद, अन् 202 धावांची खेळी

या सामन्यात प्रथम इंग्लंडने फलंदाजीची धुरा संभाळली होती. मात्र, सुरूवात काहीशी अडखळत झाली. यानंतर विल जॅक्सने मैदानाचा ताबा घेतला आणि त्यांना इटलीच्या गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला केला. त्याने अवघ्या 22 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 4 जोरदार षटकार मारत 56 धावांची जबरदस्त खेळी केली. यामुळे इंग्लडला 20 षटकांत 7 बाद 202 अशा धावांपर्यंत मजल मारता आली. 

इंग्लंडची तुफानी खेळी

202 धावांच्या मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना इटलीचा संघही मागे हटला नाही. विशेषतः बेन मॅनेंटीने फक्त 25 चेंडूत 60 धावांची तुफानी खेळी करत इंग्लंडच्या संघात भीतीचे वातावरण निर्माण केले. मॅनेंटीने 6 षटकार मारत इटलीला विजयाच्या पहिल्या पायरीवर आणून ठेवले होते. ज्याप्रमाणे नेपाळने इंग्लंडला झुंज दिली होती, अगदी तशीच खेळी इटलीनेही खेळली. 

 

6 चेंडूत 25 धावांचे अशक्य समीकरण

पण सामन्याचा खरा थरार शेवटच्या 3 षटकांत पहायला मिळाला. 18 व्या षटकात इटलीने 21 धावा केल्यामुळे शेवटच्या 12 चेंडूत विजयासाठी फक्त 30 धावांची गरज होती. सामन्याच्या विजयाचे पारडे पूर्णपणे इटलीच्या बाजूने झुकत असताना कर्णधाराने चेंडू सॅम करनच्या हाती सोपवला. करनने 19 व्या षटकात अचूक टप्पा राखत फक्त 5 धावा केल्या आणि एक विकेट घेतली. यामुळे शेवटच्या 6 चेंडूत 25 धावांचे अशक्य समीकरण उरले. 

 

सुपर-8 मध्ये इंग्लंडची उडी 

सामन्याच्या अंतिम षटतात मात्र इटलीने धाव घेण्याच्या नादात उर्वरित दोन्ही विकेट्स गमावल्या आणि संपूर्ण संघ 178 धावांवर बाद झाला. या नाट्यमय विजयामुळे सी गटातील वेस्ट इंडिज पाठोपाठ इंग्लंडनेही 'सुपर-8' मध्ये उडी घेतली. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026ENG VS ITAEngland beat ItalyEden Gardens Match

इतर बातम्या

लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न...

भारत