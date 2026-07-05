/फिफा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारी क्रिकेटर आता T20 विश्वचषक फायनलमध्ये; रोनाल्डोशी आहे खास नातं

महिला टी20 विश्वचषकाचा फायनलचा सामना हा लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना इंग्लंड महिला संघ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया महिला संघ यांच्यामध्ये रंगणार आहे. सहा वेळा विजेता संघ ऑस्ट्रेलिया सातव्यांदा जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू आणि काही नव्या खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये दमदार कामगिरी करत फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. एलिस पेरी या संघाची एक प्रमुख सदस्य आहे. पेरी हे महिला क्रिकेटच्या विश्वातील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की पेरी आणि महान फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्यात एक साम्य आहे? याबद्दल आज या लेखामध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत.
एलिस पेरी ही एक क्रिकेट खेळाडू आहे आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हा एक फुटबॅालपटू आहे मग या दोघांमध्ये काय साम्य असणार असा तुम्हाला प्रश्न असेल. पण हे साम्य क्रिकेटपटू एलिस पेरीमध्ये नाही, तर फुटबॉलपटू एलिस पेरी आणि रोनाल्डो यांच्यात आहे. क्रिकेट विश्वामध्ये एलिस पेरीने अनेक विकेट्स घेतले आहेत तर अनेक धावा देखील तिने केल्या आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये तीन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटमध्ये महत्वाचे योगदान दिले आहे तर तिने स्वत:ची देखील जागा तयार केली आहे. एकीकडे आज महिला टी20 विश्वचषकाचा फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे तर दुसरीकडे फीफा विश्वचषकाचा जगभरामध्ये उत्साह सुरु आहे.
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फुटबॅाल विश्वचषक 2026 सुरु आहे यामध्ये रोनाल्डोने क्रोएशियाविरुद्ध राऊंड ऑफ 32 मध्ये प्रवेश केला आहे. यासह आता रोनाल्डोचा हा विश्वचषकातील पहिला नॅाकआऊट सामन्यातील गोल ठरला आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाकडून फिफा महिला विश्वचषकात खेळलेल्या रोनाल्डोने या विक्रमात पेरीची बरोबरी केली. क्रिकेट विश्वामध्ये येण्याआधी पेरी ही एक आंतरराष्ट्रीय फुटबॅालपटू राहिली आहे, तिने 2011 च्या फिफा विश्वचषकामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघासाठी ती खेळली आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत स्वीडनविरुद्ध तिने हा गोल केला. फिफा नॉकआऊटमधील पेरीचा हा एकमेव गोल आहे आणि रोनाल्डोनेही नॉकआऊटमध्ये फक्त एकच गोल केला आहे.
फीफा विश्वचषक 2026 च्या राउंड ऑफ 16 च्या सामन्यामध्ये पोर्तुगालचा सामना हा स्पेनशी होणार आहे. पेरी ही क्रिकेट आणि फुटबॉल खेळणारी आणि विश्वचषकामध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी पहिली खेळाडू आहे. तिने फुटबॅाल खेळण्यापेक्षा क्रिकेटला जास्त महत्व दिले. या अष्टपैलू खेळाडूने ऑस्ट्रेलियाला अनेक आयसीसी विजेतेपदे मिळवून दिली आहेत आणि आज ती पुन्हा एकदा आपल्या संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल.