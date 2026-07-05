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फिफा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारी क्रिकेटर आता T20 विश्वचषक फायनलमध्ये; रोनाल्डोशी आहे खास नातं

एलिस पेरी ही ऑस्ट्रेलिया संघाची एक प्रमुख सदस्य आहे. पेरी हे महिला क्रिकेटच्या विश्वातील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे, पण तुम्हाला माहित आहे का की पेरी आणि महान फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्यात एक साम्य आहे? याबद्दल आज या लेखामध्ये तुम्हाला सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 05, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:23 PM IST
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये गोल करणारी क्रिकेटर आता T20 विश्वचषक फायनलमध्ये; रोनाल्डोशी आहे खास नातं
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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