RCB मधील विदेशी खेळाडूंची माघार अन् मराठमोळ्या मुंबईकराचं उघडलं नशीब! WPL 2026 आधी नेमकं काय घडलं?

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 पूर्वीच मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूची स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी आणि दिल्ली कॅपिटल्सची ऑलराउंडर अॅनाबेल सदरलंड यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे आगामी हंगामातून माघार घेतली आहे. ही माहिती मंगळवारी महिला प्रीमियर लीग (WPL) कडून अधिकृतपणे देण्यात आली. महिला प्रीमियर लीगच्या निवेदनानुसार, एलिस पेरीच्या जागी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने भारतीय ऑलराउंडर मराठमोळी मुंबईकर सायली सतघरे हिला संघात सामील करून घेतले आहे. सायली 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) कडून खेळणार आहे. दुसरीकडे, दिल्ली कॅपिटल्सने अॅनाबेल सदरलंडच्या जागी ऑस्ट्रेलियाची अनुभवी लेगस्पिनर अलाना किंग हिला संघात घेतले आहे.
महिला प्रीमियर लीगने स्पष्ट केले की, “ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलराउंडर एलिस पेरी (RCB) आणि अॅनाबेल सदरलंड (DC) यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे लीगच्या आगामी सत्रातून माघार घेतली आहे.” तसेच, “रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) ने पेरीच्या जागी सायली सतघरे हिला संधी दिली आहे, तर दिल्ली कॅपिटल्सने सदरलंडच्या जागी अलाना किंग हिला संघात समाविष्ट केले आहे,” असेही नमूद करण्यात आले.
: Ellyse Perry has decided to pull out of Tata WPL 2026 for personal reasons.
We’ll be missing you both on and off the field, Pez!
We know you’ll be rooting for us from back home! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/tvX9FTkXpJ
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 30, 2025
अलाना किंगने मागील हंगामात यूपी वॉरियर्सचे प्रतिनिधित्व केले होते. तिने आतापर्यंत 27 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 27 विकेट्स घेतल्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला 60 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर करारबद्ध केले आहे.
याशिवाय, यूपी वॉरियर्सने डावखुरी वेगवान गोलंदाज तारा नॉरिसच्या जागी ऑस्ट्रेलियाची ऑलराउंडर चार्ली नॉट हिला संघात घेतले आहे. नॉरिसला पुढील वर्षी नेपाळमध्ये होणाऱ्या महिला टी20 विश्वचषक पात्रता स्पर्धेसाठी अमेरिकेच्या संघात निवडण्यात आले आहे. WPL नुसार, चार्ली नॉटसोबत 10 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर करार करण्यात आला आहे.
महिला प्रीमियर लीगचा चौथा हंगाम 9 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे दोन टप्प्यांत खेळवण्यात येणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू 9 जानेवारी रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल. त्यानंतर 12 जानेवारीला यूपी वॉरियर्स, 16 जानेवारीला गुजरात जायंट्स आणि 17 जानेवारीला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामना खेळणार आहे. RCB आपला शेवटचा लीग सामना 29 जानेवारीला यूपी वॉरियर्सविरुद्ध खेळेल.
दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्स 10 जानेवारीला मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आपल्या हंगामाची सुरुवात करेल, तर 20 जानेवारीला मुंबईविरुद्धच आपला शेवटचा लीग सामना खेळणार आहे. WPL 2026 पूर्वी झालेले हे बदल लीगची रंगत आणखी वाढवणारे ठरणार आहेत.