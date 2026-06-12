/रिकामे स्टेडियम, महागडी तिकिटे... फिफा विश्वचषक 2026 च्या सुरुवातीलाच गोंधळ! स्पर्धेची चिंताजनक सुरुवात

FIFA World Cup 2026 : फीफा विश्वचषक 2026 ला सुरुवात झाली, या धमाकेदार ओपनिंगसह पहिले दोन स्पर्धेचे आज सामने पार पडले. या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात मेक्सिकोने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले तर दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण कोरियाने झेकियाला पराभूत केले. ही स्पर्धा सुरु झाल्यापासून वादात सापडली आहे. उद्घाटनाचा दिवस वाद आणि प्रश्नांनी घेरलेला पाहायला मिळाला, उद्घटनाचे आयोजन हे अझ्टेका स्टेडियममध्ये करण्यात आले होते. फीफाच्या स्पर्धेच्या तिकीटांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्याचबरोबर हिंसक आंदोलनांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
फीफा विश्वचषक 2026 चा दुसरा सामना हा दालहारा येथे दक्षिण कोरिया आणि चेकिया यांच्यामध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर प्रसारण दाखवण्यात आले यामध्ये फारच धक्कादायक चित्र पाहायला मिळाले. टेलिव्हिजनवर प्रसारण दाखवण्यात आले होते यामध्ये स्टेडियमच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः व्हीआयपी विभागात, मोठ्या संख्येने रिकाम्या जागा दाखवण्यात आल्या. यावर आता सोशल मिडियावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
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स्टेडियममध्ये असलेल्या निवेदकांनी दावा केला की 45,664 ही स्टेडियमची आसनक्षमता आहे, यामध्ये स्टेडियममध्ये 44,985 प्रेक्षक उपस्थित होते. पण टिव्हीवर दाखवण्यात आलेल्या दृश्यांनी या दावाचा आणि चित्रांचा कोणावर विश्वास ठेवावा यासारखे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. फिफाने दिलेल्या माहितीमध्ये असे सांगण्यात आले की 700 जागा रिकामी होत्या पण चित्र वेगळेच काहीतरी सांगत होते. दुसऱ्या सामन्यामध्ये कोरियाने विजय मिळवला पण सामन्यांच्या तिकीटांची चर्चा जास्त असल्यामुळे रिकाम्या जागांचीच जास्त चर्चा पाहायला मिळत आहे.
फीफा विश्वचषक 2026 च्या सामने हे तुम्हाला 'युनाईट8 स्पोर्ट्स' च्या चॅनेलवर पाहता येणार आहे, तर फीफा स्पर्धेच्या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही झी5 वर पाहता येणार आहे. स्टेडियममधील रिकाम्या जागांची चर्चा सुरु असताना मेक्सिको सिटीच्या अझ्टेका स्टेडियममधील उद्घाटन सोहळ्याला प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. 83,264 आसनक्षमता असलेले हे स्टेडियम खचाखच भरले होते. फिफाच्या अधिकृत पुनर्विक्री पोर्टलवर हजारो तिकिटे अजूनही उपलब्ध आहेत. लॉस एंजेलिसमधील अमेरिका आणि पॅराग्वे यांच्यातील सामनासुद्धा अद्याप विकला गेलेला नाही.