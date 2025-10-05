English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Sharma: ‘रोहित शर्मा युग संपलं’, ‘हिटमॅन’च्या एका पोस्टमुळे विश्व क्रिकेटमध्ये खळबळ!

Rohit Sharma Viral on Social Media: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) शनिवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. संघ घोषणेनंतर, सर्वाधिक चर्चेचे विषय रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल आहेत. कसोटी मालिकेनंतर शुभमन गिलला एकदिवसीय कर्णधारपदी नियुक्त करण्यात आले आहे, तर रोहित शर्माला एकदिवसीय कर्णधारपदावरून काढून टाकण्यात आले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 01:23 PM IST
End Of An Era Rohit Sharma Post: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवारी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. संघाच्या या घोषणेनंतर सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती म्हणजे रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्याबद्दल. टेस्ट मालिकेनंतर आता शुभमन गिलला वनडे संघाचं नेतृत्वही सोपवण्यात आलं आहे. म्हणजेच रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवण्यात आलं आहे. या निर्णयावर देशभरातून मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काही चाहत्यांना हा बदल योग्य वाटतोय, तर काहींना ‘हिटमॅन’सारख्या अनुभवी कर्णधाराला हटवणं योग्य नाही असं वाटतंय. याच दरम्यान रोहित शर्माची एक जुनी पोस्ट पुन्हा समोर आली आहे, ज्यामुळे विश्व क्रिकेटमध्ये एकदम खळबळ उडाली आहे.

13 वर्षांपूर्वीची पोस्ट झाली व्हायरल

वनडे कर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर रोहित शर्माची 13 वर्षांपूर्वीची एक पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. 14 सप्टेंबर 2012 रोजी रोहितने ट्विटरवर लिहिलं होतं, “एक युग संपलं (45) आणि एका नव्या युगाची सुरुवात झाली (77).” रोहितचा जर्सी नंबर कायमच 45 राहिला आहे, तर शुभमन गिलचा जर्सी नंबर आहे 77. त्या काळात या पोस्टकडे कोणी फारसं लक्ष दिलं नव्हतं, पण आता 2025 मध्ये तिचं संदर्भानुसार महत्त्व वाढलं आहे.

योगायोग की संकेत?

रोहितचा तो जुना ट्वीट आणि सध्याची परिस्थिती अगदी जुळून येतेय. जर्सी नंबर 77 असलेला शुभमन गिल आता भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार आहे, तर 45 नंबरचा हिटमॅन कर्णधारपदावरून बाहेर झाला आहे. गंमतीची गोष्ट म्हणजे, रोहित शर्मानेही आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात 77 नंबरची जर्सी परिधान केली होती, मात्र फार कमी चाहत्यांना हे माहित आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची तीन सामन्यांची वनडे मालिका 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. शुभमन गिल याच मालिकेतून आपलं नवं नेतृत्व दाखवणार आहे. हीच मालिका 2027 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाच्या नव्या आराखड्याची सुरुवात ठरू शकते.

 

रोहित शर्मा – विजेता कर्णधार

रोहित शर्मा डिसेंबर 2021 मध्ये भारताचा फुल टाइम वनडे कर्णधार झाला. 2023 विश्वचषकात त्याने भारताचं नेतृत्व केलं आणि संघाला सलग 10 विजय मिळवून दिले. जरी अंतिम सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गमवावा लागला, तरी त्याच वर्षी रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2024 चा टी20 वर्ल्ड कप अपराजित राहून जिंकला. तसेच 2025 मध्ये भारताने रोहितच्या नेतृत्वात ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली.

Rohit Sharma Old Tweet Viral on social media

‘हिटमॅन’ म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळाडू भारतासाठी ट्रॉफी विजेता कर्णधार ठरला आहे. पण आता शुभमन गिलच्या नव्या युगाची सुरुवात होत असताना, चाहत्यांमध्ये एकच चर्चा  “खरंच संपलं का रोहित शर्मा युग?”

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

