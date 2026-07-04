/ENG vs IND : भारत-इंग्लंड मॅचवर पावसाचे सावट! सामन्याच्या वेळेतही बदल, वाचा संपूर्ण माहिती

India vs England 2nd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा दुसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा आहे कारण पहिला सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी केल्यानंतर दुसऱ्या डावाला सुरुवात पावसामुळे झाली नाही आणि त्यामुळे सामना हा रद्द करण्यात आला. दुसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे, मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे या सामन्याचे आयोजन केले जाणार आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली ताकद दाखवली होती, अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी अर्धशतके झळकावली.
आज भारतीयांचे लक्ष हे दुसऱ्या सामन्यावर असणार आहे, त्याआधी आता आजचे मँचेस्टरमधील हवामान कसे असणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर आजच्या सामन्याचे हवामान हे खराब राहण्याची शक्यत आहे. आज मँचेस्टरमध्ये 19 ते 20 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान असणार आहे, त्याचबरोबर पाऊस येण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील दुसरा टी20 सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2:30 वाजता सुरू होणार आहे. सामन्यापूर्वी आणि सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता आहे.
मँचेस्टरच्या सविस्तर तापमानाबद्दल सांगायचे झाले तर दुपारी 1 वाजता पावसाची शक्यता ही 47 टक्के असणार आहे. तर दुपारी 2 वाजता पावसाची शक्यता 45 टक्के असणार आहे, तर दुपारी 3 वाजता47 टक्के पावसाची शक्यता आहे. दुपारी 4 आणि 5 वाजता 51 टक्के तर संध्याकाळी 6 वाजता 47 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हे ही वाचा
इंग्लंड आणि भारत यांच्यातील दुसरा टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना यूके वेळेनुसार दुपारी 2:30 वाजता सुरू होईल. भारतातील चाहत्यांना हा सामना संध्याकाळी 7:00 वाजल्यापासून पाहता येईल. भारतात टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने सहसा संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होतात. चाहत्यांना आता सकाळी 10 वाजेपर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. दोन्ही संघांचे कर्णधार संध्याकाळी 6:30 वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग जिओहॅाटस्टारवर पाहता येणार आहे.
मँचेस्टरच्या खेळपट्टीवर भरपूर धावा होतात. येथे खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या सामन्यात इंग्लंडने 300 धावांचा टप्पा ओलांडून इतिहास रचला होता. पावसाने व्यत्यय न आणल्यास, आज एक हाय-स्कोअरिंग सामना अपेक्षित आहे. संजू सॅमसनकडून एका मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. आजची संधी त्याच्यासाठी शेवटची असू शकते.