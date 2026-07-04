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ENG vs IND : भारत-इंग्लंड मॅचवर पावसाचे सावट! सामन्याच्या वेळेतही बदल, वाचा संपूर्ण माहिती

दुसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे, मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड येथे या सामन्याचे आयोजन केले जाणार आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने चांगली ताकद दाखवली होती, आज भारतीयांचे लक्ष हे दुसऱ्या सामन्यावर असणार आहे, त्याआधी आता आजचे मँचेस्टरमधील हवामान कसे असणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 04, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:15 PM IST
ENG vs IND : भारत-इंग्लंड मॅचवर पावसाचे सावट! सामन्याच्या वेळेतही बदल, वाचा संपूर्ण माहिती
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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ENG vs IND : भारत-इंग्लंड मॅचवर पावसाचे सावट! सामन्याच्या वेळेतही बदल, वाचा संपूर्ण माहिती
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