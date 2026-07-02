भारत विरुद्ध इंग्लंड दुसऱ्या सामन्यात मोठा बदल! 'या' वेळेवर सुरु होणार सामना, वाचा सविस्तर

India vs England 2nd T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला सुरुवात झाली आहे पण पहिला सामना हा पावसामुळे धुवून गेला आणि त्यामुळे पहिला सामना हा भारतीय संघाची फलंदाजी झाल्यानंतर जोरदार पावसामुळे रद्द करण्यात आला. आता दुसरा सामना हा 4 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. पहिला सामना हा भारतीय वेळेनुसार 10.00 सुरु झाला होता, त्यामुळे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी मध्यरात्री उशीरापर्यत सामना पाहणे कठिण होते. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु झालेल्या मालिकेच्या दुसरऱ्या सामन्याच्या वेळेमध्ये मोठा बदल केला आहे. या दुसऱ्या सामन्याची सविस्तर माहिती सविस्तर तुम्हाला देणार आहोत.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये दुसऱ्या सामन्याची सुरुवात ही 7.00 वाजता होणार आहे. हा सामना स्ट्रॅटफोर्ड येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड क्रिकेट मैदानावर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना 7 वाजता सुरु होईल आणि त्याच्या अर्ध्या तासाआधी 6.30 वाजता या सामन्याचे नाणेफेक होईल. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह ॲप आणि जिओ हॉटस्टार ॲपवर चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड या सामन्यामध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर संजू सॅमसन हा स्वस्तात बाद झाला. संजू सॅमसनचा विकेट गेल्यानंतर त्याच ओव्हरमध्ये इशान किशन देखील धावबाद झाला आणि भारताच्या संघाने सुरुवातीचे दोन विकेट्स लवकर गमावले. मैदानावर संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि अभिषेक शर्माने भारताला सावरलं आणि दोघांनी संघासाठी चांगली भागिदारी केली.
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इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात अभिषेक शर्माने 24 चेंडूमध्ये 59 धावा केल्या, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरने संघासाठी 47 चेंडूमध्ये 68 धावा केल्या. अभिषेक शर्माने या खेळीमध्ये 4 षटकार आणि 6 चौकार मारले तर श्रेयस अय्यरने 1 षटकार आणि 68 धावा केल्या. भारतीय संघासाठी शिवम दुबेने महत्वाची भूमिका साकारली आणि त्याने संघासाठी 21 चेंडूमध्ये 42 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 3 षटकार आणि 2 चौकार मारले.