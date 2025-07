ENG vs IND: '...तर मी हवेत शॉट खेळेन', शुभमन गिलचा लहानपणीचा Video बघितला का? सोशल मीडियावर Viral

Eng vs Ind 2nd Test: बर्मिंघममध्ये सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताचे युवा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) याने 269 धावांची ऐतिहासिक खेळी करत सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ही खेळी फक्त धावांच्या बाबतीतच नव्हे, तर आत्मविश्वास, संयम आणि जबाबदारीच्या दृष्टिकोनातूनही विशेष ठरली. अशाच वेळेस, पंजाब क्रिकेट असोसिएशन (PCA) ने शुभमनच्या लहानपणीच एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.

व्हायरल झालेल्या त्या व्हिडीओमध्ये व्हिडिओमध्ये छोटा शुभमन म्हणतो, "जर तुम्ही टेस्ट क्रिकेटमध्ये लवकर आउट झालात, तर तुम्हाला दिवसभर बाहेर बसावं लागतं आणि तुम्ही काहीही मिळवू शकत नाही. स्कोअर करायचाय? तर क्रीजवर टिकावं लागेल. त्यामुळे तुम्ही प्रयत्नपूर्वक शॉट्स हवेत मारायचं टाळायलाच हवं. पण जर मला चांगला बॉल मिळाला, तर मी हवेतही मारेल. कारण माझं एकच ध्येय आहे भारतासाठी खेळणं." या वाक्यांतून छोट्या शुभमनचा भारतासाठी खेळण्याचा ध्यास स्पष्ट दिसतो. अवघ्या 15-16 वयातही त्याचा दृष्टिकोन किती प्रगल्भ होता हे या व्हिडीओवरून समजते.

"शुभमन, तू फक्त संघाचं नेतृत्व केलं नाहीस, तर मैदानावर अधिराज्य गाजवलंस. पंजाबच्या मातीतून उगम पावलेला तू, आता भारतीय क्रिकेटच्या आत्म्याचा भाग झालायस. मुकुट परिधान करून राजा होता येत नाही, तो कामगिरीने मिळवावा लागतो आणि तू आज तो मिळवलास. तू फक्त कर्णधार नाहीस, तू आहेस एक ऊर्जा, एक भविष्य, ज्याचं नाव सुवर्णाक्षरात कोरलं जाणार."

Yes, Shubman Gill… you didn’t just lead — you ruled.

From the heart of Punjab to the soul of Indian cricket,

You’ve shown the world what royalty on the pitch looks like.

Not just a captain — a force, a fire, a future written in gold.

Crowns aren’t worn — they’re earned… and… pic.twitter.com/O9ojvVC74d

