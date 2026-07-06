/ENG vs IND : तिसऱ्या सामन्याच्या वेळेत पुन्हा बदल! अशी असेल नवी वेळ, वाचा संपूर्ण माहिती

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा तिसरा सामना भारतासाठी 'करो या मरो' असा असणार आहे. श्रेयस अय्यरकडे जेव्हापासून भारतीय टी20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे तेव्हापासून भारताच्या संघाने एकही सामना जिंकलेला नाही. आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यातही टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता आगामी सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरची परिक्षा असणार आहे, टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला खेळवणे आणि कोण बेंचवर बसणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसऱ्या सामन्याच्या वेळेमध्ये बदल झाला आहे या सामन्याची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा टी20 सामन्याचे आयोजन हे 7 जुलै रोजी करण्यात आले आहे. टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध तिसरा सामना हा नॉटिंगहॅम येथील ट्रेंट ब्रिज स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणारा तिसऱ्या सामन्याच्या वेळेत बदल झाली आहे, हा सामना बदलेल्या भारतीय वेळेनुसार रात्री 10.00 वाजता सुरु होणार आहे. तर या सामन्याचे नाणेफेक हे 9.30 मिनिटांनी होणार आहे.
हे ही वाचा
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिकेचा टी20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. इथे रात्र असते आणि तिथे सकाळ, आणि तिथे सकाळ असते आणि इथे रात्र. चाहत्यांसाठी सामना पाहणे आव्हानात्मक आहे. तसेही, या दौऱ्यावर सामन्यांच्या वेळा सतत बदलत असतात.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई, प्रसीद कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंग्टन.