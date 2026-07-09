/IND vs ENG : चौथ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठा बदल, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर...

IND vs ENG 4th T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये चौथा टी20 सामना खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारताच्या संघाला मालिकेमध्ये लाज राखण्याची शेवटची संधी असणार आहे. टीम इंडियाला मागील दोन मालिकेच्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला तर आज मालिकेचा चौथा सामना खेळवला जात आहे. हा सामना टीम इंडियाला सन्मान राखण्याची शेवटची संधी असणार आहेत, कारण आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाचा पराभव झाला तर टीम इंडिया मालिका गमावेल. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये चौथ्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, यामध्ये श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या सामन्यात टीम इंडियाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात वाचा.
मागील काही दिवसांपासून भारताच्या प्लेइंग 11 मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. संजू सॅमसनने मागील तीन सामन्यात केलेल्या खराब कामगिरीमुळे त्याला इंग्लंडविरुद्ध दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मधून वगळण्यात आले होते. चौथ्या सामन्यात देखील संजूला प्लेइंग 11 मधून वगळण्यात आले आहे. भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भारताच्या संघात आज दोन बदल करण्यात आले आहेत हर्षित राणा आणि वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग 11 मधून बाहेर झाले आहेत.
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आजच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडने देखील प्लेइंग 11 मध्ये बदल करण्यात आला आहे, इंग्लंडने रेहान अहमदच्या जागी लियाम डॉसनला संघात स्थान दिले आहे. हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंडने पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे, ज्यात एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर आज नजर असणार आहे, तर अभिषेक शर्मा आणि वैभव आज भारताच्या संघाला कशी सुरुवात करुन देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, वॅाशिंग्टन सुंदर, प्रिन्स यादव
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the th T20I— BCCI (@BCCI) July 9, 2026
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