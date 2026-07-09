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IND vs ENG : चौथ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठा बदल, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर...

Eng vs ind 4th T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये आज चौथा सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यामध्ये इंग्लंडचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे या सामन्यात टीम इंडियाच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठा बदल केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 09, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:53 PM IST
IND vs ENG : चौथ्या सामन्यात टीम इंडियात मोठा बदल, नजर टाका टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 वर...
Image Credit: Photo Credit - Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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