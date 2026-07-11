/पाऊस नाही, तरीही पाचव्या टी20 सामन्यात नाणेफेकीला उशीर का? भारताच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल

India vs England T20 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये पाचवा टी20 मालिकेचा सामना सुरु व्हायला उशीर झाला आहे तर भारताच्या खराब कामगिरीवर इंग्लिंश मिडियाने आता अनेक धक्कादायक विधाने केली आहेत. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिकेचा शेवटचा सामना सुरु व्हायला उशीर होणार आहे त्याचे कारण ऐकून तुम्हाला सर्वांनाच हसू येईल. हवामान अनुकूल असूनही, नाणेफेकीला उशीर झाला. यामागील कारण खूपच आश्चर्यकारक आहे. भारतीय संघ वेळेवर मैदानावर पोहोचू शकला नाही. ही घटना हास्याचा विषय बनली आहे. भारताचा संघाला मैदानावर पोहोचायला उशीर होण्याचे कारण म्हणजेच स्थानिक ठिकाणातील ट्रॅफीक.
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाचवा आणि अंतिम टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज साउथहॅम्प्टन येथे खेळला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7.00 वाजता सुरू होणार होता. तथापि, टीम इंडियाच्या वाहतूक कोंडीमुळे नाणेफेकीला विलंब झाला आहे. सामना थोडा उशिरा सुरू होण्याचीही शक्यता आहे. वाहतूक कोंडीत अडकलेला भारतीय संघ आता स्टेडियमवर पोहोचला आहे. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. लवकरच नाणेफेक होण्याची शक्यता आहे. सामना वेळेवर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
Update— BCCI (@BCCI) July 11, 2026
Toss at 7.15 PM IST (2:45 PM local time).
Start of play at 7.30 PM IST (3 PM local time).#TeamIndia | #ENGvIND
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात अर्धा तास उशीरा होणार आहे, या सामन्याला सुरुवात 7.30 वाजता होणार आहे तर या सामन्याचे नाणेफेक हे 7.15 ला होणार आहे. या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे आणि आणखी एकदा श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर आता भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
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भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये आता वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मधून वगळण्यात आले आहे आणि त्याच्या जागेवर संजू सॅमसनला पुन्हा संधी देण्यात आली आहे, त्याचबरोबर वॅाशिंग्टन सुंदरला प्लेइंग 11 मधून बाहेर केले आहे आणि सूर्यांश शेंडगेला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले आहे.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, सूर्यांश शेंडगे, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसीद कृष्णा