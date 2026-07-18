/ENG vs IND तिसऱ्या सामन्याआधी मालिकेतून दोन खेळाडू बाहेर! संघाला मोठा धक्का, वाचा सविस्तर

ENG vs IND 3rd ODI Match Update : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा सामना हा 19 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, त्यासामन्याधी आता दोन्ही संघांना धक्का बसला आहे. भारताच्या संघातील वॅाशिंग्टन सुंदर हा बाहेर होणार अशा चर्चा सुरु आहेत पण त्यावर अजूनपर्यत बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तर आता इंग्लंडच्या संघाला दोन मोठे धक्के बसले आहेत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना लॉर्ड्सवर होणार आहे. या सामन्याआधी इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने दोन खेळाडूंना मालिकेमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने निर्णय घेतला आहे की, लियाम डॉसन आणि टॉम बँटन हे भारताविरुद्धच्या मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यासाठी उपलब्ध नसतील. हे दोघेही इंग्लंडमधील एका देशांतर्गत स्पर्धेत खेळणार आहेत. संघामधून वगळल्यानंतर आता इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या टी२० ब्लास्ट स्पर्धेत खेळताना दिसणार आहेत. एडजबॅस्टन येथे टी20 ब्लास्ट फायनल्स डेचे आयोजन करण्यात आले आहे. एडजबॅस्टन येथे टी20 ब्लास्ट फायनल्स यामध्ये पहिला उपांत्य सामना नॉर्थम्प्टनशायर आणि सॉमरसेट यांच्यात, तर दुसरा उपांत्य सामना हॅम्पशायर हॉक्स आणि नॉट्स आउटलॉज यांच्यामध्ये रंगणार आहे. अंतिम सामना देखील त्याचदिवशी खेळवला जाणार आहे.
हे ही वाचा
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये लियाम डॉसन याने कमालीची खेळी खेळली होती, त्याने भारताविरुद्ध 68 धावा केल्या होत्या. त्याने भारताविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात रूटसोबतच्या त्याच्या 121 धावांच्या भागीदारीमुळे इंग्लंडला एक मजबूत धावसंख्या उभारण्यास मदत झाली. डॉसन दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात खेळला नाही आणि तिसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याला संघातून वगळण्यात आले. टॉम बँटन इंग्लंडच्या एकदिवसीय संघात होता पण दोन सामन्यांमध्ये त्याला प्लेइंग 11 मध्ये संघात खेळण्याची संधी मिळाली नाही.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसरा एकदिवसीय सामना हा 19 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे. मालिकेमध्ये बरोबरी आहे त्यामुळे दोन्ही संघासाठी हा सामना करो या मरो असा असणार आहे, लॅार्ड्सवर खेळवल्या जाणाऱ्या या मैदानावर सामना 3.30 मिनिटांनी सुरु होणार आहे. त्यानंतर भारतीय संघाची झिम्बाम्वेविरुद्ध तीन टी20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे.