/लाईव्ह सामन्यात धक्कादायक घटना! जोप्रा आर्चरच्या बाऊन्सर अन् फलंदाज मैदानावर कोसळला, चालू मॅचमध्ये बदलावी लागली Playing XI

Blair Tickner has been ruled out of New Zealand Team : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये सध्या सामना सुरु आहे, या सामन्यामध्ये न्यूझीलंड्च्या संघाचा पहिला डाव हा 438 धावांवर संपला. हा सामना सध्या ट्रेंट ब्रिज येथे खेळला जात आहे, या मालिकेचा हा अंतिम सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या खेळाडूला गंभीर दुखापत झाली आहे, सध्या सामना खेळवला जात आहे आणि या सामन्याच्या आज दुसऱ्याच दिवशी ही धक्कादायक घटना घडली आहे. कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज ब्लेअर टिकनरच्या डोक्याला चेंडू लागला. त्यानंतर तो लगेचच जमिनीवर कोसळला.
या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे आता न्यूझीलंडच्या संघाला प्लेइंग 11 मध्ये देखील बदल करावा लागला आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात ब्लेअर टिकनरच फलंदाजी करत होता. तर गोलंदाजी इंग्लंडचा जोप्रा आर्चर करत होता. जोप्रा आर्चरच्या गोलंदाजीमुळे अनेकदा फलंदाज मैदानावर कोसळले आहेत. पहिल्या डावाच्या 115 व्या ओव्हरमध्ये इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरचा तीक्ष्ण बाऊन्सर टिकनरच्या हेल्मेटवर आदळला. चेंडू हेल्मेटवर लागल्यानंतर फलंदाज मैदानात कोसळला आणि त्यानंतर न्यूझीलंडची वैद्यकीय टीम लगेचच मैदानामध्ये आली.
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फलंदाजाची मैदानावरच कन्कशन टेस्ट झाली. त्यावेळी टिकनरने फलंदाजी सुरू ठेवली. न्यूझीलंडचा संघाची जेव्हा फलंदाजी संपली त्यानंतर इंग्लंडचा संघ फलंदाजीला आला होता. इंग्लंडचा संघ जेव्हा फलंदाजी करत होता त्यावेळी तेव्हा ब्लेअर टिकनर गोलंदाजी करण्यासाठी आला. मात्र, चहापानाच्या ब्रेकमध्ये टिकनरचे डोके फिरू लागले आणि त्याची प्रकृती खालावली. ही घटना झाल्यानंतर लगेचच न्यूझीलंड संघ व्यवस्थापनाने त्याला मैदानाबाहेर बोलावले. सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याशी सल्लामसलत करण्यात आली आणि त्यांनी जॅक फाउल्क्सला बदली खेळाडू म्हणून संघात घेण्यास मान्यता दिली.
Blair Tickner has been ruled out of New Zealand’s Test series decider against England with concussion after he was struck by a Jofra Archer bouncer while batting.— Cricinfo (@cricinfo) June 26, 2026
Zak Foulkes has been approved as his replacement pic.twitter.com/GcTJxqV8qP
सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर पहिल्या डावामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने चांगली फलंदाजी केल्यानंतर 438 धावा केल्या. तिसऱ्या दिनी इंग्लंडचा संघ देखील मजबूत स्थितीत आहे, इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली आणि एमिलिओ गे शून्यावर बाद झाला. मात्र, बेन डकेटने 99 चेंडूंमध्ये 113 धावा करून डाव सावरला. दुसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस, इंग्लंडने 45 षटकांत 2 गडी गमावून 223 धावा केल्या होत्या.