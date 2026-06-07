/ENG vs NZ : लॅार्ड्सच्या मैदानावर किवी संघ फेल, मालिकेतील पहिला विजय इंग्लंडने 155 धावांनी नोंदवला

England vs New Zealand Match Highlights : कसोटी सामने अनेक वेगवेगळ्या देशांमध्ये खेळवले जात आहेत, एकीकडे भारत अफगाणिस्तान सामना तर दुसरीकडे इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड सामना नुकताच पार पडला. इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये तीन कसोटी सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे, या मालिकेचा पहिला सामना हा लॅार्ड्सच्या मैदानावर खेळवण्यात आला. यामध्ये पहिला सामना हा चौथ्या दिनी संपला. पहिल्या सामन्यामध्ये इंग्लंडचा पूर्णपणे दबदबा पाहायला मिळाला. इंग्लंडचे कर्णधारपद हे बेन स्टोक्सच्या हातात आहे तर न्यूझीलंडचा कर्णधार हा टॅाम लॅथन यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या सामन्यामध्ये इंग्लिश संघाच्या गोलंदाजांनी किवी संघाला मैदानावर टिकू दिले नाही.
इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड या सामन्यात हाय स्कोरिंग सामना झाला नाही. लॅार्ड्सच्या मैदानावर गोलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळाला, इंग्लंडच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 140 धावा केल्या होत्या. या पहिल्या डावामध्ये कायन जेमीसन याने संघासाठी 5 विकेट्स घेतले, नॅथन स्मिथ याने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले तर विल ओ'रूर्कने दोन विकेट घेतले. या सामन्यात इंग्लंडच्या संघाकडून हॅरी ब्रुक याने सर्वाधिक धावा केल्या, त्याने या सामन्यात अर्धशतक झळकावले त्याने पहिल्या डावामध्ये 52 धावांची खेळी खेळली. याव्यतिरिक्त कोणत्याही फलंदाजाची बॅट चालली नाही.
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सामन्यातील दुसऱ्या डावाबद्दल सांगायचे झाले तर न्यूझीलंडचा संघ 113 धावांवर सर्वबाद झाला. किवी संघाने पहिले तीन विकेट्स हे सुरुवातीच्या दोन ओव्हरमध्ये गमावले. त्यानंतर संघाच्या अडचणी वाढल्या. पहिले बाद होणारे फलंदाजांमध्ये दोन फलंदाज शून्यावर बाद झाले तर एक फलंदाज फक्त 1 धाव करुन बाद झाला. इंग्लंडच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर ओली जेमिसन याने 5 विकेट्स गमावले तर जोश टंग याने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. गस एॅटकिस्टन याने संघासाठी दोन विकेट्स घेतले.
तिसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी केली आणि 226 धावांवर किंवी संघाने त्यांना थांबवले. यामध्ये सलामीवीर फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली पण त्यानंतर विकेट्स गेले आणि मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरले. या डावात देखील इंग्लिश एक फलंदाजाने अर्धशतक झळकावले, त्याचबरोबर जेमी स्मिथ याने 39 धावांची खेळी खेळली तर बेन डकेट याने 33 धावांची खेळी खेळली. यामध्ये न्यूझीलंडचा गोलंदाज नेथन स्मिथ याने 6 विकेट्स घेतले. तर मॅट हेनरी आणि काय जेमीसन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. ओ'रूर्कने तिसऱ्या डावातही दोन विकेट्स घेतले.
निर्णायक डावामध्ये गस अॅटकिन्सनने महत्वाची भूमिका बजावली, यामध्ये त्याच्या जोरावर किवी संघ 138 धावांवर सर्वबाद झाला आणि इंग्लडला विजय मिळवला. ओली रॅाबीनसन आणि जोश टंग यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतले. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स याला या सामन्यात एकमेव विकेट शेवटच्या डावामध्ये मिळाली.