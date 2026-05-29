/W W W... पहिल्याच मॅचमध्ये नंदिनी शर्माची कमाल; टीम इंडियासाठी पदार्पण सामन्यात रचला इतिहास

भारत महिला संघ विरुद्ध इंग्लड महिला संघ यांच्यामध्ये काल टी20 मालिकेचा विश्वचषकाआधी पहिला सामना झाला या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने पहिला सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली आहे. या मालिकेत भारतासाठी पदार्पण करणारी नंदनी शर्मा कमाल केली, या गोलंदाजाबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
Who is Nandani Sharma : भारतीय महिला संघाची विश्वचषकाआधी इंग्लंडविरुद्ध मालिका सुरु आहे, या मालिकेचा पहिला सामना काल पार पडला. या पहिल्या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने नाणेफेक जिंकले होते आणि भारताने सामना जिंकला. भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने 38 धावांनी विजय मिळवला आणि मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची मुख्य कर्णधार हरमनप्रीत कौर विश्रांती करत होती त्यामुळे स्मृती मानधनाने संघाचे कर्णधारपद सांभाळले. या सामन्यात टीम इंडियाची युवा नंदनी शर्माने भारतीय संघासाठी पदार्पण केले, यामध्ये आता तिने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या टी20 सामन्यात नंदनी शर्माने भारतासाठी पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. यामध्ये तिने अविश्वसनीय कामगिरी केली, या सामन्यामध्ये तिने इंग्लडच्या तीन फलंदाजांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. पहिल्याच सामन्यात तीन विकेट्स घेतल्यानंतर नंदनी शर्माने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये नंदनी शर्मा हिने चार ओव्हर टाकल्या, यामध्ये तिने 34 धावा देत तीन महत्वाचे विकेट्स घेतले. इंग्लंडची धोकादायक फलंदाज एमी जोन्स, डॅनियल गिब्सन आणि इसी वोंग यांना पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला.
पदार्पण सामन्यामध्ये तीन विकेट्स घेतल्यानंतर आता तिने तिच्या नावावर नवा रेकॅार्ड नोंदवला आहे. नंदनी शर्मा ही आता भारतीय महिला क्रिकेटमधील सर्वोत्तम गोलंदाजी करणारी दुसरी गोलंदाज ठरली आहे. पहिल्या स्थानावर या यादीमध्ये सोनिया दबीरच्या नावावर आहे, तिने इंग्लंडविरुद्ध 2010 मध्ये 23 धावा देत 3 विकेट्स घेतले होते. पदार्पण सामन्यामध्ये तीन विकेट्स घेणारी नंदनी शर्मा ही आता दुसरी गोलंदाज ठरली आहे. ती आता आगामी टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये देखील भारतीय संघाची तिला स्थान मिळाले आहे.
25 वर्षीय नंदनी शर्मा ही चंदीगडमध्ये तिचा जन्म झाला आहे, महिला प्रिमियर लीग 2026 मध्ये तिने दिल्ली कॅपिटल्ससोबत खेळली. यामध्ये तिने 10 सामने खेळले आणि यामध्ये तिने 17 विकेट्स घेतले. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला लिलावामध्ये 20 लाखांना विकत घेतले होते.
डब्ल्यूपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला होता, पण सलग चौथा फायनलचा सामना दिल्लीला गमवावा लागला. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघासाठी नंदनी शर्माने गुजरात जायंट्सविरुद्ध सामन्यामध्ये रेकॅार्ड ब्रेकिंग कामगिरी केली. ती दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना या स्पर्धेत पाच बळी आणि हॅटट्रिक दोन्ही नोंदवणारी पहिली भारतीय गोलंदाज ठरली.