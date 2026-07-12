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इंग्लंड 1966 ची पुनरावृत्ती करणार? नॉर्वेवर मात करत विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश; बेलिंगहॅमची दिसली पुन्हा एकदा जादू

England vs Norway:  नुकत्याच रंगलेल्या नॉर्वेविरुद्ध इंग्लंड या सामन्यात इंग्लंडने फिफा विश्वचषक २०२६ च्या सेमीफिनालेमध्ये प्रवेश केला आहे. या विजयादरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण विक्रम प्रस्थापित झाले. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 12, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:04 AM IST
इंग्लंड 1966 ची पुनरावृत्ती करणार? नॉर्वेवर मात करत विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश; बेलिंगहॅमची दिसली पुन्हा एकदा जादू
Image Credit: इंग्लंडने नॉर्वेचा २-१ असा पराभव करत २०२६ फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. (Photo Credit: @FIFAWorldCup / X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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