/इंग्लंड 1966 ची पुनरावृत्ती करणार? नॉर्वेवर मात करत विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये प्रवेश; बेलिंगहॅमची दिसली पुन्हा एकदा जादू

England Beat Norway 2-1 to Reach FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये इंग्लंडचा विजयी प्रवास कायम आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत नॉर्वेविरुद्ध रंगलेल्या चुरशीच्या सामन्यात जूड बेलिंगहॅमने अतिरिक्त वेळेत केलेल्या दोन गोलांच्या जोरावर इंग्लंडने 2-1 असा विजय मिळवत सेमीफायनलचे तिकीट निश्चित केले. या शानदार कामगिरीमुळे बेलिंगहॅमला सामनावीराचा पुरस्कारही मिळाला. सामन्याच्या 36व्या मिनिटाला नॉर्वेच्या आंद्रियास शेल्डेरुपने गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, पहिल्या हाफच्या अतिरिक्त वेळेत बेलिंगहॅमने बरोबरी साधली. त्यानंतर अतिरिक्त वेळेच्या 93व्या मिनिटाला त्याने पुन्हा एकदा अचूक फिनिशिंग करत इंग्लंडच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
या विजयासह इंग्लंडने विश्वचषकाच्या इतिहासात चौथ्यांदा उपांत्य फेरी गाठली आहे.
आता उपांत्य फेरीत इंग्लंडसमोर अर्जेंटिना आणि स्वित्झर्लंड यांच्यातील विजेत्याचे आव्हान असेल.
या सामन्यातील दोन गोलांसह जूड बेलिंगहॅमच्या विश्वचषकातील गोलांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. 24 वर्षांखालील खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत तो संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.
या यादीत बेलिंगहॅमच्या पुढे केवळ फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे आहे.
Jude Bellingham #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sJkwQ5N0Nu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
इंग्लंडने या स्पर्धेत एक ऐतिहासिक विक्रमही आपल्या नावावर केला आहे. विश्वचषकाच्या एका हंगामात एखाद्या संघातील दोन खेळाडूंनी सहा किंवा त्याहून अधिक गोल करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.
यापूर्वी विश्वचषकाच्या कोणत्याही आवृत्तीत असा पराक्रम कोणत्याही देशाच्या दोन खेळाडूंना करता आला नव्हता.
नॉर्वेने या स्पर्धेत अपेक्षेपेक्षा सरस कामगिरी करत प्रथमच विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत मजल मारली. एर्लिंग हालंडने सात गोल करत गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आपले स्थान मजबूत केले होते. मात्र, इंग्लंडच्या भक्कम बचावफळीसमोर त्याला यावेळी यश मिळाले नाही. पराभव झाला असला तरी नॉर्वेने या स्पर्धेत आपल्या खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
इंग्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक थॉमस टुचेल यांनी विजयाचा आनंद व्यक्त करतानाच संघाच्या खेळावर नाराजीही व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले, "निकाल आमच्या बाजूने लागला, ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण आम्ही सामना स्वतःसाठी अनावश्यकपणे कठीण करून घेतला. कामगिरीच्या बाबतीत मी पूर्णपणे समाधानी नाही. काही क्षणी नशिबानेही साथ दिली. उपांत्य फेरीत यापेक्षा अधिक चांगला खेळ करावा लागेल आणि आमच्याकडे ती क्षमता आहे."
सामना अतिरिक्त वेळेपर्यंत रंगला असला तरी बहुतेक महत्त्वाच्या आकडेवारीत इंग्लंडने वर्चस्व राखले.
चेंडूवरील नियंत्रण आणि निर्णायक क्षणी संधीचे गोलमध्ये रूपांतर करण्यात इंग्लंड यशस्वी ठरला.
उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा सामना अर्जेंटिना किंवा स्वित्झर्लंडशी होणार आहे. बेलिंगहॅम सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून प्रत्येक महत्त्वाच्या सामन्यात संघासाठी निर्णायक भूमिका बजावत आहे. अर्जेंटिनाकडे अनुभवी लिओनेल मेस्सीसारखा स्टार खेळाडू आहे, तर स्वित्झर्लंडनेही या स्पर्धेत अनेक बलाढ्य संघांना कडवी झुंज दिली आहे.
1966 नंतर पुन्हा एकदा विश्वचषक जिंकण्याचे इंग्लंडचे स्वप्न आता अवघ्या दोन विजयांवर येऊन ठेपले आहे. उपांत्य फेरीत त्यांना आपल्या खेळाची खरी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.