Marathi News
ENG VS PAK : इंग्लंडची सेमी फायनलमध्ये दणक्यात एंट्री, पाकिस्तानचा 2 विकेट्सने पराभव

ENG VS PAK : सुपर 8 सामन्यात इंग्लंडने पाकिस्तानवर 2 विकेट्सने विजय मिळवला असून तो सेमी फायनलमध्ये एंट्री करणारा स्पर्धेतील पहिला संघ ठरला आहे. इंग्लंडने सुपर 8 स्टेजमधील दोन सामने जिंकलेत. 

पूजा पवार | Updated: Feb 24, 2026, 11:04 PM IST
ENG VS PAK : इंग्लंडची सेमी फायनलमध्ये दणक्यात एंट्री, पाकिस्तानचा 2 विकेट्सने पराभव
Photo Credit - Social Media

ENG VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मंगळवारी इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला गेला. दोन्ही संघांसाठी सुपर 8 च्या फेरीतील त्यांचा दुसरा सामना होता. या सामन्यात इंग्लंडने पाकिस्तानवर 2 विकेट्सने विजय मिळवला असून तो सेमी फायनलमध्ये एंट्री करणारा स्पर्धेतील पहिला संघ ठरला आहे. इंग्लंडने सुपर 8 स्टेजमधील दोन सामने जिंकलेत. तर पाकिस्तानचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचणं अवघड झालंय, त्यांचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता तर आता इंग्लंड विरुद्ध सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय. 

विजयासाठी पाकिस्तानने दिलं 165 धावांचं आव्हान : 

इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात श्रीलंकेत सुपर 8 चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करून 9 विकेट्स गमावून 164 धावांची कामगिरी केली. यात शाहीबजादा फरहानने 63, बाबर आझम आणि फकर झमानने प्रत्येकी 25, शादाब खानने 23, धावा केल्या. त्यामुळे पाकिस्तानने इंग्लंडला विजयासाठी 165 धावांचं आव्हान मिळालं. 

कॅप्टन हॅरी ब्रुकचं शतक : 

इंग्लंडला विजयासाठी 165 धावांचं आव्हान मिळालं असताना इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने 100 धावा केल्या. तो टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात शतक ठोकणारा पहिला कर्णधार ठरला. विल जॅकने 28 धावांची खेळी केली. तर सॅम करनने 16 धावा केल्या. इंग्लंडने 8 विकेट्स गमावून 166 धावा केल्या. इंग्लंडने पाकिस्तान विरुद्ध 2 विकेटने सामना जिंकला, यासह त्यांनी सेमी फायनलमध्ये एंट्री घेतली आहे. 

हेही वाचा : ऐन वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू सिंहने सोडली टीम इंडियाची साथ, घरून आली चिंताजनक बातमी

 

सुपर 8 ग्रुप बी पॉईंट्स टेबल : 

इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका हे चार संघ सुपर 8 मध्ये ग्रुप बी चा भाग आहेत. यात इंग्लंडने आतापर्यंत लागोपाठ दोन सामने जिंकले आणि त्यांनी सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय केलंय. तर पाकिस्तान पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 2 वर असून त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दुसऱ्या सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे पाकिस्तानकडे आता १ पॉईंट असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.461 आहे. तर न्यूझीलंड तिसऱ्या स्थानी असून त्यांचा पाकिस्तान विरुद्धचा सामना हा पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांच्या खात्यात एक पॉईंट आहे. चौथ्या स्थानी श्रीलंकेचा संघ असून त्यांना इंग्लंड विरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला ज्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट हा -2.550 पर्यंत पोहोचला आहे. 

