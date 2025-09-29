English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टेस्ट सीरिजपूर्वी स्टार क्रिकेटरने घेतली निवृत्ती, 14 वर्षांच्या कारकिर्दीचा अखेर शेवट

Chris Woakes Retirement : 36 व्या वर्षी स्टार क्रिकेटरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीला रामराम ठोकत निवृत्तीची घोषणा केली आहे. आगामी सीरिजसाठी संघात संधी न मिळाल्यावर त्याने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 29, 2025, 06:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Chris Woakes Retirement : आशिया कप 2025 नंतर आता टीम इंडिया (Team India) वेस्टइंडीज विरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळणार आहे. टीम इंडियाने त्याची शेवटची टेस्ट सीरिज इंग्लंड विरुद्ध खेळली जी 2-2 अशा बरोबरीत सुटली. मात्र या सीरिजमध्ये सहभाग घेणाऱ्या एका स्टार क्रिकेटरने अचानक निवृत्तीची घोषणा केली आहे. खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला असून त्याचं करिअर 14 वर्षांचं राहिलं. महत्वाची आणि मोठी गोष्ट अशी की या खेळाडूला आगामी सीरिजसाठी संघात निवडलं गेलं नव्हतं. 

स्टार खेळाडूने निवृत्तीची केली घोषणा : 

इंग्लंडचा अनुभवी ऑलराऊंडर ख्रिस वोक्सने वयाच्या 36 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. 2013 मध्ये पदार्पण करणाऱ्या ख्रिस वोक्सने इंग्लंडसाठी 217 सामने खेळले आणि संघाला अनेक अविस्मरणीय क्षण दिले. निवृत्तीची घोषणा करताना वोक्स म्हणाला, 'आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे असे मी ठरवले आहे. लहानपणीच मी मागच्या बागेत खेळण्याचे स्वप्न पाहत होतो तेव्हापासून मला इंग्लंडसाठी खेळायचे होते. आणि ते स्वप्ने मला जगण्यासाठी संधी मिळाली यासाठी मी खूप भाग्यवान आहे असे मला वाटते'.

ख्रिस वोक्सचं क्रिकेट करिअर : 

इंग्लंडचा अनुभवी ऑलराऊंडर ख्रिस वोक्सची क्रिकेट कारकीर्द ही 2011 पासून सुरु झाली, त्याला इंग्लंडकडून पदार्पणाची संधी मिळाली. त्याने 62 टेस्ट सामने खेळले ज्यात त्यानं 192 विकेट्स घेतल्या आणि पाच वेळा एका डावात पाच विकेट्स घेतल्या. त्याने 2018 मध्ये लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध शतकही ठोकलं होतं. त्याने 122 वनडेमध्ये 173 विकेट आणि 33 टी20 सामन्यांमध्ये 31 विकेट्स घेतल्या आहेत.

एशेज सीरिजसाठी संघात मिळालं नाही स्थान : 

इंग्लंडचा संघ एशेज सीरिज 2025-26 साठी नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. येथे दोन्ही संघ पाच टेस्ट सामने खेळतील. या सीरिजसाठी इंग्लंडचा संघ नुकताच जाहीर करण्यात आला. पण या संघात क्रिस वोक्सचा समावेश नव्हता. त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांमध्ये त्याने निवृत्तीची घोषणा केली. संघात स्थान न मिळाल्यामुळे त्याने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. 

क्रिस वोक्सने एका हाताने केली फलंदाजी : 

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या 5 व्या टेस्ट सामन्यादरम्यान इंग्लंडचा गोलंदाज क्रिस वोक्सच्या डाव्या खांद्याला दुखापत झाली होती. मात्र संघाला गरज असताना क्रिस वोक्स दुखापतीनंतरही एका हाताने फलंदाजी करत होता. ज्यामुळे त्याचं खूप कौतुक करण्यात आलं. 

FAQ : 

आशिया कप २०२५ नंतर टीम इंडियाची पुढची सीरिज कोणती आहे?
उत्तर: आशिया कप २०२५ नंतर टीम इंडिया वेस्ट इंडीज विरुद्ध दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळणार आहे. इंग्लंड विरुद्धची शेवटची टेस्ट सीरिज २-२ अशा बरोबरीत संपली होती.

ख्रिस वोक्सचं क्रिकेट करिअर कसं राहिलं?
उत्तर: ख्रिस वोक्सचं क्रिकेट करिअर २०११ पासून सुरू झालं. त्याने इंग्लंडसाठी २०१३ मध्ये पदार्पण केलं आणि २१७ सामने खेळले. ६२ टेस्टमध्ये १९२ विकेट्स (५ वेळा पाच विकेट्स), १२२ वनडेमध्ये १७३ विकेट्स आणि ३३ टी२० मध्ये ३१ विकेट्स घेतल्या. २०१८ मध्ये लॉर्ड्सवर भारताविरुद्ध त्याने शतकही ठोकलं.

 ख्रिस वोक्सने एका हाताने फलंदाजी कधी केली?
उत्तर: भारत विरुद्ध इंग्लंडच्या ५ व्या टेस्ट सामन्यादरम्यान ख्रिस वोक्सच्या डाव्या खांद्याला दुखापत झाली. मात्र संघाला गरज असताना त्याने दुखापतीनंतरही एका हाताने फलंदाजी केली, ज्यामुळे त्याचं खूप कौतुक करण्यात आलं.

 

 

 

