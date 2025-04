IPL 2025 धामधुमीत क्रिकेट विश्वात शोककळा, 34 वर्षीय खेळाडूचं आकस्मिक निधन

सध्या क्रिकेट विश्वात सर्वाधिक चर्चेत असलेली लीग इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएल सुरु आहे. जगभरातील खेळाडू या स्पर्धेत खेळत आहेत. इंडियन प्रीमियर लीग ही सर्वात मोठी क्रिकेट लीग आहे. याच दरम्यान आता किर्केट जगतातून अचानक एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. इंग्लंडच्या एका खेळाडूचा अचानक मृत्यू झाला आहे. वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी या खेळाडूने जगाचा निरोप घेतला आहे. सरे काउंटी क्रिकेट क्लबने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून चाहत्यांना ही दुःखद बातमी शेअर केली आहे. सरे हा इंग्लंडमधील एक प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब आहे.

सरे काउंटी क्रिकेट क्लबने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टनुसार 34 वर्षीय क्रिकेटपटू जोश लॉरेन्स यांचे निधन (England cricketer Josh Lawrence passes away) झाल्याचे म्हटले आहे. जोश लॉरेन्स हा सरे अकादमीचा खेळाडू होता. एवढंच आहि तर जोशने त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीला सरे काउंटी क्रिकेट क्लबमधून सुरुवात केली होती. तो अंडर-13 पासून या क्लबचा भाग होता. जोश लॉरेन्स अनेक वर्षे सरे काउंटी क्रिकेट क्लबकडून खेळला. नंतर तो डोर्सेट काउंटी क्रिकेट क्लबकडूनही खेळला.

हे ही वाचा: सुपरमॅन! दुष्मंथा चामीराचा चमत्कार, गरुडासारखी झेप घेत पकडला भन्नाट कॅच, हा Viral Video एकदा बघाच

सरे काउंटी क्रिकेट क्लबने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'सरे अकादमीच्या जोश लॉरेन्स यांच्या निधनाची बातमी ऐकून सरे काउंटी क्रिकेट क्लबमधील सर्वांना खूप दुःख झाले आहे. जोश सरे एज ग्रुप पाथवेमध्ये खेळला आणि सेकंड XI चे प्रतिनिधित्वही केले.' या क्लबचे कर्णधार रोरी बर्न्स म्हणाले की, 'क्लबच्या वतीने, मी जोशच्या कुटुंबियांना आणि मित्रांप्रती संवेदना व्यक्त करू इच्छितो. मी लहानपणी जोशसोबत खेळलो आणि तो एक उत्तम क्रिकेटपटू होता आणि त्याच्यासोबत मैदान शेअर करणे आनंददायी होते. त्यांच्या निधनाचे वृत्त ऐकून मला खूप दुःख झाले आहे आणि त्यांना ओळखणाऱ्या सर्वांना माझ्या शुभेच्छा आहेत.'

हे ही वाचा: "नालायक हो-निकम्मे हो..." पहलगाम हल्ल्यावर शाहिद आफ्रिदी जे बोलला ते ऐकून तुमचे रक्त खवळेल, बघा Viral Video

Everyone at Surrey County Cricket Club were greatly saddened to hear of the passing of Surrey Academy graduate Josh Lawrence. Josh played in the Surrey age group pathway as well representing the Second XI.

Club Captain Rory Burns said “On behalf of the Club I’d like to extend my… pic.twitter.com/WQyGD8E25m

— Surrey Cricket (@surreycricket) April 29, 2025