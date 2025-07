'कोणीतरी पृथ्वी शॉला दाखवा आणि सांगा...', इंग्लंडच्या दिग्गजाकडून सरफराज खानचं कौतुक, 'तुम्ही तुमचा वेळ...'

इंग्लंडविरोधातील कसोटी मालिकेत संधी न मिळालेल्या भारतीय फलंदाज सरफराज खानने आपल्या नव्या लूकने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. सरफराज खानने आपलं वजन 17 किलो कमी केलं असून, त्याचा नवा लूक अनेकांसाठी भुवया उंचावणारा ठरला आहे. सरफराज खानवर त्याच्या वजनामुळे नेहमीच टीका करण्यात आली आहे. चांगली कामगिरी करत असतानाही संघात स्थान न मिळण्यास त्याचं वजनच कारणीभूत असल्याचा दावा अनेकदा करण्यात आला आहे. दरम्यान सरफराज खानने सोशल मीडियावरुन आपला एक नवा फोटो शेअर करत सर्वांना दखल घेण्यास भाग पाडलं. यानंतर अनेकांनी त्याच्या मेहनतीचं कौतुक केलं आहे.

इंग्लंडचा माजी दिग्गज खेळाडू केविन पीटरसननेही सरफराज खानच्या नव्या लूकचं कौतुक केलं असून, यावेळी पृथ्वी शॉचा उल्लेख केला आहे. "उत्कृष्ट प्रयत्न! खूप खूप अभिनंदन आणि मला खात्री आहे की यामुळे मैदानावर चांगली आणि अधिक सातत्यपूर्ण कामगिरी होईल. आपल्या प्राथमिकता ठरवण्यासाठी तू जो वेळ घालवला आहेस तो मला फार आवडला! एलएफजी! कोणीतरी पृथ्वीला हे दाखवू शकेल का? हे करता येतं! मजबूत शरीर, मजबूत मन!" असं त्याने म्हटलं आहे.

Outstanding effort, young man! Huge congrats and I’m sure it’s going to lead to better and more consistent performances on the field. I love the time you’ve spent reorganising your priorities!

LFG!

Can someone show Prithvi this please?

It can be done!

Strong body, strong… https://t.co/U6KbUXlfVf

— Kevin Pietersen (@KP24) July 21, 2025