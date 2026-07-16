इंग्लंडच्या मिडफिल्डरने अर्जेंटिनाच्या खेळाडूला मारली 'टपली'! सोशल मिडियावर Video viral

अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या रोमांचक सामन्यामध्ये अर्जेंटिनाच्या संघाने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. या सामन्यामध्ये अनेक वाद खेळाडूंमध्ये झाले आणि ते वाद आता सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळत आहेत. फुटबॅाल विश्वचषक सुरु झाल्यापासून अनेक वाद पाहायला मिळाले आहेत, आता अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यातील एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, यामध्ये इंग्लंडच्या संघाचा पराभव झाल्यानंतर अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंच्या डोक्यात मारल्यानंतर खेळाडूंमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला आहे. इंग्लंडचा मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅम आणि अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू व्हॅलेंटाइन बार्को यांच्यामध्ये वाद झाला.
इंग्लंडचा मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅम आणि अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू व्हॅलेंटाइन बार्को यांच्यामध्ये नक्की का वाद झाला यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. इंग्लंडच्या संघाने सामन्यामध्ये सुरुवात चांगली केली आणि त्यानंतर सामन्यामधील शेवटचे काही मिनिटे असताना अर्जेंटिनाचा कर्णधार मेस्सीने त्याची जादू दाखवली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. इंग्लंडचा मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅमने उपांत्य फेरीच्या सामन्यानंतर अर्जेंटिनाचा फुटबॉलपटू व्हॅलेंटाइन बार्कोला सामना झाल्यानंतर मैदानाच्या मध्यभागी डोक्यात जोरात टपली मारली. ज्युड बेलिंगहॅमची ही कृती कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि त्यानंतर दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये मैदानावरच गोंधळ पाहायला मिळाला.
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इंग्लिश मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅम याने केलेल्या कृत्यानंतर फिफाच्या बंदीचा सामना करावा लागू शकतो. अर्जेंटिनाने फिफा विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केल्यानंतर काही वेळातच वातावरण तापले. अटलांटा स्टेडियमवर इंग्लंडच्या उपांत्य फेरीतील पराभवानंतर, ज्यूड बेलिंगहॅममध्ये जोरदार वाद पाहायला मिळाला या घटनेचा व्हिडिओ हा काही वेळातच सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल झाला. जेव्हा अर्जेंटिनाचे खेळाडू अंतिम शिट्टीवर आनंद साजरा करण्यासाठी एकत्र जमले, तेव्हा निकालाने स्पष्टपणे निराश झालेला बेलिंगहॅम त्याच्या एका कृतीमुळे चर्चेत आला. इंग्लंडचा मिडफिल्डर त्याला मिळत असलेल्या सेलिब्रेशनमुळे नाखूष दिसत होता, ज्यामुळे दोन्ही संघांच्या सदस्यांमध्ये थोडासा संघर्ष झाला.
Jude Bellingham slapped Valentin Barco during Argentina’s celebrations pic.twitter.com/2VJhC2ebHu— EuroFooty (@EuroFootyYT) July 15, 2026
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये इंग्लिश मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅम हा एक बाजूला निराश दिसत आहे, तर अर्जेंटिनाचे खेळाडू हे आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. अचानक इंग्लिश मिडफिल्डर ज्युड बेलिंगहॅम हा अर्जेंटिनाच्या खेळाडूला मारतो आणि त्यानंतर अर्जेंटिनाचा खेळाडू देखील इंग्ंलडच्या खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की देखील झाली होती. अर्जेंटिनाच्या अनेक स्टार खेळाडूंनी परिस्थिती शांत करण्यासाठी धाव घेतली, तर बचावपटू निकोलस ओटामेंडी आपल्या साथीदाराला वाचवण्यासाठी दोघांच्या मध्ये येताना दिसला.