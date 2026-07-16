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इंग्लंडच्या मिडफिल्डरने अर्जेंटिनाच्या खेळाडूला मारली 'टपली'! सोशल मिडियावर Video viral

आता अर्जेंटिना विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यातील एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, यामध्ये इंग्लंडच्या संघाचा पराभव झाल्यानंतर अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंच्या डोक्यात मारल्यानंतर खेळाडूंमध्ये मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 16, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:37 PM IST
इंग्लंडच्या मिडफिल्डरने अर्जेंटिनाच्या खेळाडूला मारली 'टपली'! सोशल मिडियावर Video viral
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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इंग्लंडच्या मिडफिल्डरने अर्जेंटिनाच्या खेळाडूला मारली 'टपली'! सोशल मिडियावर Video viral
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