टी20 वर्ल्ड कपसाठी 'या' बलाढ्य संघाची घोषणा, सेमी फायनलमध्ये टीम इंडियाला पाजलंय पाणी

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा यंदा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये खेळवली जाणार असून यात एकूण २० संघांचा सहभाग असणार आहे. सर्व संघांना चार ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून येत्या 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होईल. यासाठी आता सर्व देश आपापल्या क्रिकेट संघांची घोषणा करत असून इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मंगळवारी टी 20 वर्ल्ड कपसाठी त्यांच्या तात्पुरत्या संघाची घोषणा केली आहे.
हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड
पुढील महिन्यात इंग्लंडला श्रीलंकेच्या विरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी 20 सामन्याची सीरिज खेळाची आहे. जोश टंगला पहिल्यांदाच इंग्लंडच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय संघात संधी मिळाली असून हा दौरा 22 जानेवारी पासून ते 3 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. ही सीरिज भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपपूर्वीच्या तयारीसाठी महत्वाची असेल. इंग्लंडचा व्हाईटबॉल कर्णधार हॅरी ब्रूक हाच टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा इंग्लंडचं नेतृत्व करणार आहे.
Bring it on
Our provisional 15-strong squad for the Men T20 World Cup in India and Sri Lanka pic.twitter.com/KFKGwOZC20
England Cricket (englandcricket) December 30, 2025
कर्णधार ब्रूकसह, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, सॅम करन, बेन डकेट, विल जॅक्स, आदिल रशीद आणि फिल साल्ट हे यापूर्वी 2024 च्या स्पर्धेत खेळले होते. तात्पुरत्या संघात आपले स्थान कायम ठेवले आहे. इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात झालेल्या 2022 च्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताला सेमी फायनल सामन्यात 10 विकेट्सने पराभूत केलं होतं. तो भारताचा एक मोठा पराभव होता. मात्र त्यानंतर टी20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये इंग्लंडचा भारताने पराभूत केलं.