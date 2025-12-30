English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टी20 वर्ल्ड कपसाठी या बलाढ्य संघाची घोषणा, सेमी फायनलमध्ये टीम इंडियाला पाजलंय पाणी

टी20 वर्ल्ड कपसाठी 'या' बलाढ्य संघाची घोषणा, सेमी फायनलमध्ये टीम इंडियाला पाजलंय पाणी

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी आता सर्व देश आपापल्या क्रिकेट संघांची घोषणा करत असून इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मंगळवारी टी 20 वर्ल्ड कपसाठी त्यांच्या तात्पुरत्या संघाची घोषणा केली आहे.

पूजा पवार | Updated: Dec 30, 2025, 08:27 PM IST
टी20 वर्ल्ड कपसाठी 'या' बलाढ्य संघाची घोषणा, सेमी फायनलमध्ये टीम इंडियाला पाजलंय पाणी
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा यंदा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये खेळवली जाणार असून यात एकूण २० संघांचा सहभाग असणार आहे. सर्व संघांना चार ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून येत्या 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होईल. यासाठी आता सर्व देश आपापल्या क्रिकेट संघांची घोषणा करत असून इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने मंगळवारी टी 20 वर्ल्ड कपसाठी त्यांच्या तात्पुरत्या संघाची घोषणा केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लंडचा टी 20 वर्ल्ड कपसाठी तात्पुरता संघ : 

हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सॅम करन, लियम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड

श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार वनडे आणि टी 20 सीरिज : 

पुढील महिन्यात इंग्लंडला श्रीलंकेच्या विरुद्ध तीन वनडे आणि तीन टी 20 सामन्याची सीरिज खेळाची आहे. जोश टंगला पहिल्यांदाच इंग्लंडच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय संघात संधी मिळाली असून हा दौरा 22 जानेवारी पासून ते 3 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. ही सीरिज भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपपूर्वीच्या तयारीसाठी महत्वाची असेल. इंग्लंडचा व्हाईटबॉल कर्णधार हॅरी ब्रूक हाच टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा इंग्लंडचं नेतृत्व करणार आहे. 

हेही वाचा : न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?

कर्णधार ब्रूकसह, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, सॅम करन, बेन डकेट, विल जॅक्स, आदिल रशीद आणि फिल साल्ट हे यापूर्वी 2024 च्या स्पर्धेत खेळले होते. तात्पुरत्या संघात आपले स्थान कायम ठेवले आहे. इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियात झालेल्या 2022 च्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताला सेमी फायनल सामन्यात 10  विकेट्सने पराभूत केलं होतं. तो भारताचा एक मोठा पराभव होता. मात्र त्यानंतर टी20 वर्ल्ड कप 2024 मध्ये इंग्लंडचा भारताने पराभूत केलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newsEngland

इतर बातम्या

Year 2026 Predictions : सर्वात मोठी भविष्यवाणी, भारतासह जगभ...

भविष्य