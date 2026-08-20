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ENG vs PAK : इंग्लड पाकिस्तानला 3-0 ने पराभूत करणार, दिग्गजाचा दावा! पाकिस्तानच्या संघाची काढली लाज! म्हणाला 'तुम्हाला...'

इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडने पाकिस्तानी संघाला कमकुवत संबोधून त्याची खिल्ली उडवली आहे. स्टुअर्ट ब्रॉड त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सोशल मिडियावर गोंधळ सुरु झाला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 20, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:56 PM IST
ENG vs PAK : इंग्लड पाकिस्तानला 3-0 ने पराभूत करणार, दिग्गजाचा दावा! पाकिस्तानच्या संघाची काढली लाज! म्हणाला 'तुम्हाला...'
Image Credit: स्टुअर्ट ब्रॉडची पाकिस्तानवरील टिप्पणी (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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