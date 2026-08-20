ENG vs PAK : इंग्लड पाकिस्तानला 3-0 ने पराभूत करणार, दिग्गजाचा दावा! पाकिस्तानच्या संघाची काढली लाज! म्हणाला 'तुम्हाला...'

इंग्लड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सध्या तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिला सामना या मालिकेचा 19 ऑगस्ट रोजी सुरु झाला आहे, पहिल्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाने लाज घालवली. पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली आणि त्यांचा संघ 171 धावांवर गारद झाला. पाकिस्तानचा संघ हा कमकुवत आहे हे आता सिद्धच झाले नाही तर हे एका इंग्लंडच्या दिग्गजाने बोलून देखील दाखवले आहे. आता, इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडने पाकिस्तानी संघाला कमकुवत संबोधून त्याची खिल्ली उडवली आहे. स्टुअर्ट ब्रॉड त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सोशल मिडियावर गोंधळ सुरु झाला आहे.
स्टुअर्ट ब्रॉडने पाकिस्तान संघाला कमकुवत संघ संबोधून त्यांची खिल्ली उडवली. तो म्हणाला, "पाकिस्तान एक कमकुवत संघ आहे, फार चांगला नाही. माझ्या मते इंग्लंडने ही मालिका 3-0 ने सहज जिंकायला हवी. जरी याची कोणतीही खात्री नसली तरी, जर इंग्लंड ही मालिका जिंकण्यात अपयशी ठरला, तर ते त्यांचे सर्वात मोठे अपयश ठरेल." त्याच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मिडियावर पाकिस्तानी क्रिकेट तज्ञांनी त्याचबरोबर पाकिस्तान चाहते देखील या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे संताप व्यक्त करत आहेत.
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इंग्लंडविरुद्धच्या सलामीच्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या खराब फलंदाजीच्या कामगिरीनंतर ब्रॉडने ही टिप्पणी केली. परिणामी, पाकिस्तानच्या खराब फलंदाजीच्या कामगिरीची आता सर्वत्र चर्चा होत आहे. इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात पहिल्या डावात पाकिस्तानचा संघ 48.1 ओव्हरमध्ये 10 विकेट्स 171 धावांवर सर्वबाद झाला. अब्दुल्ला शफीक वगळता इतर कोणत्याही पाकिस्तानी फलंदाजाने विशेष प्रभाव पाडला नाही. अझान अवैस शून्यावर बाद झाला, तर इमाम-उल-हक 74 चेंडूंमध्ये 42 धावा करून तंबूत परतला.
Stuart Broad said, "Pakistan are a poor side. England should win 3-0 and pretty comfortably." (The Love for Cricket Podcast) pic.twitter.com/Jh9J5J4zaW— Sheri. (@CallMeSheri1_) August 19, 2026
शान मसूदही 20 चेंडूंमध्ये 5 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. अब्दुल्ला शफीकनेही 104 चेंडूंमध्ये 61 धावा केल्या. सौद शकीलनेही 25 चेंडूंमध्ये 5 धावा केल्या. सलमान अली आगानेही 29 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. मोहम्मद रिझवाननेही 29 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. इंग्लंडकडून जोश टंग आणि ऑली रॉबिन्सन हे मुख्य गोलंदाज होते, त्यांनी प्रत्येकी 5 बळी घेतले. आता या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर इंग्लंडच्या संघाने विजय मिळवला नाही तर इंग्लंडच्या संघाचा आणि खेळाडूचा अपमान होईल.