/फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये मोठी चोरी, बुटांसहित प्रसिद्ध संघाचं सर्व सामान चोरीला

England World Cup Gear Stolen : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला 11 जून पासून सुरुवात झाली आहे. दोन दिवसात वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत एकूण चार सामने झाले असून येत्या काळात स्पर्धेचा रोमांच अधिक वाढणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार क्रोएशिया विरुद्ध वर्ल्ड कपमधील इंग्लंड फुटबॉल संघाच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी इंग्लंड संघाला मोठा झटका बसला आहे. इंग्लंड संघातील अनेक खेळाडूंचे बूट फुटबॉल आणि इतर उपकरण चोरीला गेली आहेत.
रिपोर्ट्सनुसार इंग्लंड संघाने वर्ल्ड कपपूर्वी फ्लोरिडामध्ये आपला प्री टूर्नामेंट कॅम्प आयोजित केला होता. दरम्यान संघाने न्यूझीलंड, कोस्टारिका आणि स्थानीय क्लब मियामी युनाइटेड विरुद्ध सराव सामना खेळला होता. ट्रेनिंग कॅम्प समाप्त झाल्यावर खेळाडू शनिवारी सकाळी विमानाने कंसास सिटी अमेरिका येथील एका हॉटेलमध्ये पोहोचले. तर त्यांचं सामना हे यापूर्वीच रस्ते मार्गाने पाठवण्यात आलं होतं. दरम्यान रस्त्यात इंग्लंड संघाचं काही सामना चोरीला गेलं. डेली मेलच्या रिपोर्टनुसार चोर खेळाडूंचे बूट, फुटबॉल आणि इतर उपकरण घेऊन फरार झाला. घटना समोर आल्यावर इंग्लंड संघाच्या स्पोर्ट स्टाफन सामनाची चोरी झाल्याची बाब समोर आणली आणि मग एकदम गोंधळ उडाला.
रिपोर्ट्सनुसार सांगण्यात आलंय की खेळाडू आणि स्टाफसाठी नवीन शूज, गरजेचं सामान आणण्यात संघ व्यवस्थापन जुडलं आहे जेणेकरून यामुळे क्रोएशिया विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात किंवा त्याच्या सरावात कोणताही अडथळा येऊ नये. मात्र अदयाप स[स्पष्ट झालं नाही की यात किती खेळाडूंचं सामान चोरीला गेलं आहे आणि नेमकं कितीचं नुकसान झालं आहे. या घटनेवर अद्याप इंग्लंड डबल असोसिएशनने कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केललं नाही. मात्र या चोरीच्या घटनेने इंग्लंड संघावर फिफा वर्ल्ड कप सामन्यापूर्वी मोठं संकट उभं केलं आहे.
रिपोर्ट्स मिळालेल्या माहितीनुसार, फ्लोरिडाहून मिसूरीला नेले जात असताना संघाचे महत्त्वाचे साहित्य चोरीला गेले. आता इंग्लंड फुटबॉल असोसिएशन (FA) आणि संघाचे कर्मचारी चोरीला गेलेले साहित्य शोधण्याचे तसेच त्याच्या जागी नवीन साहित्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही चोरी तेव्हा झाली जेव्हा संघाचे साहित्य फ्लोरिडातील वेस्ट पाम बीचवरून मिसूरीमधील स्वोप सॉकर व्हिलेज येथील त्यांच्या कॅम्पमध्ये नेले जात होते. हे ठिकाण पुढील किमान तीन आठवडे इंग्लंड संघाचे होम बेस असणार आहे. हेड कोच थॉमस टुचेल यांच्या संघाचे पहिले सराव सत्र शनिवारी दुपारी तिथे होणार होते परंतु ते सुरू होण्यापूर्वीच साहित्य चोरीला गेल्याच्या बातमीने संपूर्ण कॅम्पमध्ये खळबळ उडाली.