Bens Stokes Gus Atkinson Nightclub Incident: लॉर्ड्स कसोटीत न्यूझीलंडवर मिळवलेल्या विजयाचा आनंद साजरा करत असतानाच इंग्लंड क्रिकेट संघ नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. संघाचा कर्णधार बेन स्टोक्स आणि वेगवान गोलंदाज गस अॅटकिन्सन यांच्याशी संबंधित एका नाईटक्लबच्या घटनेमुळे इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) सतर्क झाला असून या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिली कसोटी संपल्यानंतर सोमवारी पहाटे दोन्ही खेळाडू एका नाइट क्लबमध्ये उपस्थित होते. त्याचवेळी घडलेल्या एका घटनेनंतर ECB ने संघाच्या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन झाले का?, याची तपासणी सुरू केली आहे. नेमके काय घडले याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी प्रकरण गंभीर मानले जात आहे.
ECB ने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीनंतर संघाच्या प्रोटोकॉलचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता तपासली जात आहे. या चौकशीसाठी क्रिकेट रेग्युलेटरलाही प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आले आहे. याच कारणामुळे दुसऱ्या कसोटीसाठी संघाची घोषणा देखील काही काळासाठी थांबवण्यात आल्याचे समजते. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर स्टोक्स आणि अॅटकिन्सन यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा निलंबनाची शक्यता आहे का, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
या प्रकरणात कोणताही कायदा मोडल्याचा आरोप अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र संघाच्या शिस्तभंग नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास ECB कठोर भूमिका घेऊ शकते. विशेषतः मध्यरात्रीनंतरच्या कर्फ्यू नियमांचे उल्लंघन किंवा सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाल्याचे आढळल्यास कारवाईची शक्यता वाढू शकते. दुसरी कसोटी जवळ आलेली असताना संघाचा कर्णधार किंवा प्रमुख गोलंदाज संघाबाहेर राहिला, तर त्याचा इंग्लंडच्या तयारीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
या घटनेनंतर इंग्लंड क्रिकेटमधील तथाकथित 'ड्रिंकिंग कल्चर' पुन्हा चर्चेत आले आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक वेळा संघातील खेळाडू उशिरा रात्रीच्या घटनांमुळे वादात सापडले आहेत.
अॅशेस मालिकेपूर्वी न्यूझीलंड दौऱ्यावर असताना मर्यादित षटकांचा कर्णधार हॅरी ब्रूक एका नाइट क्लबबाहेर झालेल्या घटनेमुळे चर्चेत आला होता. त्यावेळी इतर काही खेळाडूही त्याच्यासोबत असल्याचे समोर आले होते. त्या घटनेनंतर ECB ला संघासाठी मध्यरात्रीचा कर्फ्यू लागू करावा लागला होता.
ऑस्ट्रेलियातील अॅशेस मालिकेदरम्यान इंग्लंड संघाला 4-1 असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्याचवेळी संघातील काही खेळाडूंनी समुद्रकिनारी पर्यटनस्थळांवर पार्टी आणि सुट्ट्यांचा आनंद घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर बेन डकेटचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर संघातील शिस्त आणि खेळाडूंच्या वर्तनाचा आढावा घेण्यासाठी इंग्लंड क्रिकेट प्रशासनाला अंतर्गत रिव्युव्ह सुरू करावे लागले होते.
बेन स्टोक्ससाठी हे प्रकरण विशेष संवेदनशील मानले जात आहे. 2017 मध्ये ब्रिस्टलमधील एका नाइट क्लबबाहेर झालेल्या वादानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. त्या घटनेमुळे त्याला अॅशेस मालिकेलाही मुकावे लागले होते. जरी नंतर न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी त्या प्रकरणाने त्याच्या कारकिर्दीवर मोठा परिणाम झाला होता.
आता पुन्हा एकदा नाइट क्लबशी संबंधित वादात त्याचे नाव समोर आल्याने इंग्लंड क्रिकेटमध्ये चर्चा रंगली आहे. चौकशीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत स्टोक्स आणि अॅटकिन्सन यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता कायम राहणार आहे.