/Women’s T20 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या ओपनिंग सामन्यात इंग्लंडसमोर श्रीलंकेचे आव्हान! वाचा Match Preview

ICC Women's t20 world cup 2026 First Match : महिला टी20 विश्वचषकाला आज सुरुवात होणार आहे, यजमान संघ आज त्यांचा पहिला सामना खेळणार आहे. आयसीसी महिला टी20 विश्वचषकाचा पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना एडजबॅस्टन येथे रंगणार आहे दोन्ही संघ द्विपक्षीय क्रिकेटमधील उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर बर्मिंगहॅममध्ये दाखल झाले आहेत. इंग्लंडने नुकत्याच झालेल्या टी20 मालिकेत 2-1 असा पराभव केला होता तर सराव सामन्यामध्ये देखील संघाने भारताला पराभूत केले होते. मागील काही सामन्यांमध्ये इंग्लंडचा संघ मजबूत पाहायला मिळाला आहे.
न्यूझीलंडविरुद्ध चुरशीचा व्हाईट-बॉल दौरा झाला होता यामध्ये देखील इंग्लंडची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली होती. श्रीलंकेच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर श्रीलंकेचा महिला संघ हा आतापर्यंत अजिंक्य ठरला आहे एप्रिलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर बांग्लादेशला संघाने टी20 मालिकेमध्ये क्लीन स्वीप केले होते. इंग्लंडचे दोन सराव सामने खेळवण्यात आले यामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला तर भारताविरुद्ध विजय मिळवला होता. श्रीलंकेच्या संघाने चमारी अथापथ्थूच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स या दोन्ही संघांवर दणदणीत विजय मिळवून आपल्या सराव सामन्यांवर वर्चस्व गाजवले आहे.
2026 चा टी20 महिला विश्वचषकाचा पहिला सामना आज 12 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये हा सामना खेळवला जाणार आहे. एडजबॅस्टन स्टेडियमवर या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 11.00 वाजता सुरु होणार आहे तर या सामन्याचे नाणेफेक हे रात्री 10.30 वाजता होणार आहे.
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महिला विश्वचषकाचा पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात होणार आहे, हा सामना क्रिकेट चाहत्यांना भारतात जिओ हॉटस्टार ॲप/वेबसाइटवर पाहता येणार आहे. त्याचबरोबर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर देखील प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.
इंग्लंडचा महिला संघ - एमी जोन्स (विकेटकिपर), डॅनी वायट-हॉज, नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), फ्रेया केम्प, डॅनिएल गिब्सन, शार्लट डीन, इसी वाँग, सोफी एक्लेस्टोन, हेदर नाइट, ॲलिस कॅप्सी, लॉरेन बेल, लिन्सी स्मिथ, सोफिया डंकले, लॉरेन फायलर, टिली कॉर्टीन-कोलमॅन.
श्रीलंका महिला संघ - चामरी अथापथु (कर्णधार), विश्मी गुणरत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यूके), काव्या कविंदी, निलाक्षीका सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, मिताली अयोध्या, हसिना पेराथी, हसिना, नीलक्षिका सिल्व्हा मलकी मदारा.