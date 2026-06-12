Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /Women’s T20 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या ओपनिंग सामन्यात इंग्लंडसमोर श्रीलंकेचे आव्हान! वाचा Match Preview

Women’s T20 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या ओपनिंग सामन्यात इंग्लंडसमोर श्रीलंकेचे आव्हान! वाचा Match Preview

Women's t20 world cup 2026 : आयसीसी महिला टी20 विश्वचषकाचा पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना एडजबॅस्टन येथे रंगणार आहे दोन्ही संघ द्विपक्षीय क्रिकेटमधील उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर बर्मिंगहॅममध्ये दाखल झाले आहेत. या सामन्याची सविस्तर माहिती या लेखामध्ये देण्यात आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 12, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:09 PM IST
Women’s T20 World Cup 2026 : विश्वचषकाच्या ओपनिंग सामन्यात इंग्लंडसमोर श्रीलंकेचे आव्हान! वाचा Match Preview

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इराणकडून भारतीय जहाजांवर हल्ल्याचा प्रयत्न, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ!
Iran US war1 min ago
2
facebook2 min ago
3
England vs Sri Lanka5 min ago
4
tukaram mundhe20 min ago
5
Hyderabad44 min ago