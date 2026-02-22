सुपर 8 मध्ये इंग्लंडचा श्रीलंकेवर Super विजय! 100 च्या आत ऑलआउट करून गुडघ्यावर आणलं

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ENG VS SL : इंग्लंडने श्रीलंकेला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान श्रीलंकेचे खेळाडू पूर्ण करतील त्याच्या आतच इंग्लंडने त्यांना ऑलआउट केलं.

पूजा पवार | Updated: Feb 22, 2026, 08:51 PM IST
Photo Credit - Social Media

ENG VS SL : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) सुपर 8 फेरीचा रोमांच सुरु झाला आहे. इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका (England VS Sri Lanka) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 चा सामना रविवार 22 फेब्रुवारी रोजी पार पडला. हा सामना ऐतिहासिक आकडे आणि इंग्लंडच्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दबदब्याचा साक्षीदार ठरला. टॉस हरल्यावर प्रथम फलंदाजी करून इंग्लंडने 9 विकेट गमावून 146 धावांचा स्कोअर केला. यावेळी फिलिप सॉल्टने 62 धावा केल्या. इंग्लंडने श्रीलंकेला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान श्रीलंकेचे खेळाडू पूर्ण करतील त्याच्या आतच इंग्लंडने त्यांना ऑलआउट केलं. ज्यामुळे इंग्लंडचा 51 धावांनी विजय झाला. हा इंग्लंडचा टी20 वर्ल्ड कपमधील दुसरा सर्वात मोठा विजय होता. 

इंग्लंडच्या खेळाडूंनी खेळ पलटला : 

श्रीलंकेला विजयासाठी मिळालेलं 147 धावांचं आव्हान हे फार मोठं नव्हतं मात्र इंग्लंडच्या स्पिनर्सनी सामना पलटला. आदिल रशीद आणि विल जॅक्सच्या नेतृत्वात स्पिनर्सच्या टोळीने एकूण 7 विकेट घेतल्या. जे आतापर्यंत टी20 वर्ल्ड कपमधील एका सामन्यात इंग्लंडच्या स्पिनर्सनी केलेलं हे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन होतं. श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ पट्ट्यासारखा कोसळला आणि अवघ्या 95 धावांवर आटोपला. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील श्रीलंकेचा हा सर्वात कमी स्कोअर होता. 

इंग्लंडचा सलग 12 वा विजय : 

श्रीलंकेला सुपर 8 सामन्यात 51 धावांनी पराभूत करून इंग्लंडने सलग 12 वा विजय मिळवलाय. सोबतच 146 धावांचा स्कोअर डिफेंड केल्यावर इंग्लंड ही टी20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात छोटा स्कोअर डिफेन्ड करणारी चौथी टीम ठरली आहे. तर श्रीलंकेहा पराभव त्यांच्या खेळाडूंचा खराब फॉर्म दर्शवतो. इंग्लंडच्या या विजयाचा नायक म्हणून विल जॅक्सला प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून निवडलं गेलं. विल जॅक्सने गोलंदाजी करताना एकूण 3 विकेट्स घेतल्या तर जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि लियाम डॉसनने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. जेमी ओव्हरटनने 1 विकेट घेतली. 

वेस्ट इंडिजची प्लेईंग 11 :

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

श्रीलंकेची प्लेईंग 11 :

पथुम निसांका, कामिल मिश्रा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेललागे,
दुषण हेमंत, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेक्षाना, दिलशान मधुशंका

