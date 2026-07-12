/ICC रँकिंगमध्ये टीम इंडियाची घसरण! इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये लाजिरवाण्या पराभवानंतर गमावलं नंबर 1 चं स्थान

IND VS ENG 5th T20 Match : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची सीरिज पार पडली असून या सीरिजमध्ये इंग्लंडने भारताला क्लीन शीट दिली आहे. पहिल्यांदाच इंग्लंडने भारताविरुद्ध टी20 सीरिज जिंकली असून आयर्लंडनंतर आता इंग्लंड संघाला सीरिजमध्ये लाजिरवाणा पराभव मिळाला आहे. 11 जुलै रोजी सीरिजचा पाचवा आणि शेवटचा सामना पार पडला. या सामन्यात इंग्लंडने प्रथम तुफान फटकेबाजी केली आणि विजयासाठी 258 धावांचं आव्हान टीम इंडियाला दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अयशस्वी ठरली आणि तब्बल 56 धावांनी इंग्लंडने सामना जिंकला. यासह टीम इंडियाने टी 20 सीरिजच जिंकली नाही तर आयसीसी रँकिंगमधील नंबर 1 चं स्थान सुद्धा गमावलं.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या टी20 सीरिजमधील पाचव्या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजी निवडली. मात्र इंग्लंडच्या फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी केली. इंग्लंडकडून जोश बटलरने 131 धावांची खेळी करून शतक ठोकलं. फक्त 64 बॉलमध्ये त्याने हे शतक पूर्ण केलं. तर हॅरी ब्रुकने नाबाद 95 धावा केल्या. इंग्लंडने फक्त तीन विकेट गमावून 257 धावांची कामगिरी केली. भारताकडून शिवम दुबेने 2 विकेट तर प्रसिद्ध कृष्णाने 1 विकेट घेतली.
टीम इंडिया समोर विजयासाठी 258 धावांचं आव्हान असताना ईशान किशन (56), तिलक वर्मा (53), श्रेयस अय्यर (28) इत्यादींनी समाधानकारक धावा केला. टीम इंडियाचा संघ केवळ ८ विकेट गमावून फक्त 201 धावा करू शकला. यावेळी सॅम करनने टीम इंडियाच्या सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. तर आदिल रशीदने 2 विकेट घेतल्या. इंग्लंडने टी20 सीरिजमध्ये 4-0 ने आघाडी घेतली.
टीम इंडिया 21 फेब्रुवारी 2022 पासून आयसीसी टी 20 टीम रँकिंगमध्ये नंबर 1 वर होती. टीम इंडियाने या दरम्यान आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 आणि 2026 जिंकले. आयसीसी रँकिंगमध्ये टीम इंडिया जवळपास 4 वर्ष 4 महिने नंबर 1 वर होती. मात्र आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध सीरिज गमावल्यावर टीम इंडियाची रँकिंग ढासळली आहे. टीम इंडियाची नंबर 1 वरून आता नंबर 2 वर घसरण झाली असून नंबर 1 वर असलेला इंग्लंडचा संघ विराजमान झाला आहे.