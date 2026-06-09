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जबडा फ्रॅक्चर झाला, पण जिद्द तुटली नाही; FIFA World Cup 2026साठी सज्ज खेळाडू

FIFA World Cup 2026 Djed Spence : इंग्लंडचा जेड स्पेन्स आपल्या पहिल्या फिफा विश्वचषकासाठी सज्ज झाला आहे. या खेळाडूबद्दल तुम्हाला सांगण्याचे कारण म्हणजेच त्याचा जबडा फ्रॅक्चर झाला आहे, पण त्याचा उत्साह हा मात्र तेवढाच मोठा आहे. या खेळाडूसंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 09, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:00 PM IST
जबडा फ्रॅक्चर झाला, पण जिद्द तुटली नाही; FIFA World Cup 2026साठी सज्ज खेळाडू

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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