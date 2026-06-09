/जबडा फ्रॅक्चर झाला, पण जिद्द तुटली नाही; FIFA World Cup 2026साठी सज्ज खेळाडू

FIFA World Cup 2026 Djed Spence : फिफा विश्वचषक 2026 सुरु होणार आहे, यासाठी आता फुटबॅाल चाहत्यांचा आनंद शिगेला पोहोचला आहे. 44 संघ फिफा विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत, यामध्ये 104 सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये एका खास खेळाडूंबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत. इंग्लंडचा जेड स्पेन्स आपल्या पहिल्या फिफा विश्वचषकासाठी सज्ज झाला आहे. या खेळाडूबद्दल तुम्हाला सांगण्याचे कारण म्हणजेच त्याचा जबडा फ्रॅक्चर झाला आहे, पण त्याचा उत्साह हा मात्र तेवढाच मोठा आहे. इंग्लंडचा जेड स्पेन्स याने टोटेनहॅम हॉटस्परकडून खेळलेल्या या प्रीमियर लीग फुल-बॅकने, गेल्या सप्टेंबरमध्ये इंग्लंडचा पहिला मुस्लिम वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय खेळाडू बनून इतिहास रचला.
या स्पर्धेमध्ये त्याला दुखापत झाली होती, तरिही त्याने थॉमस टुशेलच्या संघात आपले स्थान पक्के केले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यामध्ये विजयात हॅरी केनच्या विजयी गोलसाठी त्याच्यासाठी असिस्टही दिला होता. यावेळी प्रीमियर लीगमध्ये त्याच्यासोबत धक्कादायक घटना घडली, यामध्ये सिझनमधील उपांत्य सामन्यात चेल्सीचा स्ट्रायकर लियाम डेलापसोबत झालेल्या धडकेत स्पेन्सचा जबडा मोडला. ही त्याला झालेली दुखापत बरी व्हायला बराच वेळ लागला. तीन महिन्याहून अधिक काळ त्याची दुखापत ठिक व्हायला वेळ लागला, संघाची घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधीच ही दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याच्या निवडीसंदर्भात बरीच चर्चा सुरू झाली.
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झालेल्या दुखापतीनंतर स्पेन्सने त्यामुळे आपला उत्साह कमी होऊ दिला नाही. दुखापतीच्या संदर्भात खेळाडूंने पत्रकारांनी विचारल्यावर सांगितले की, थोडा त्रास होत आहे पण हेच जीवन आहे, त्याने पुढे सांगितले की त्याला जेव्हा तो प्रीमियर लीग खेळत होता तेव्हा त्याला वेदना होत होत्या पण सुदैवाने फुटबॅाल हा पायांचा खेळ आहे. स्पेन्स सध्या इंग्लंड संघासोबत विश्वचषकाच्या तयारीसाठी अमेरिकेत आहे.
12 जून रोजी फिफा विश्वचषकाची सुरुवात होणार आहे पहिला सामना हा मेक्सिको विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. तर याच दिवशी दोन सामने खेळवले जाणार आहेत या दिवसाचा दुसरा सामना हा कोरिया रिपब्लिक विरुद्ध झेकिया यांच्यात होणाऱ आहे. य स्पर्धेसाठी जगभरातील फुटबॅाल चाहते प्रचंड उत्सुक आहेत.