English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

6,6,6,6,6,6,6,6,6.....; ODI मध्ये फलंदाजाचा कहर! वादळी खेळी करत ठोकली ट्रिपल सेंच्युरी, 138 चेंडूत कुटल्या 350 धावा

Triple Century In ODI: एकदिवशीय सामन्यात एका फलंदाजाने 350 धावा केल्या आहेत. असंभव वाटणारा महारेकॉर्ड केला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 4, 2025, 03:33 PM IST
6,6,6,6,6,6,6,6,6.....; ODI मध्ये फलंदाजाचा कहर! वादळी खेळी करत ठोकली ट्रिपल सेंच्युरी, 138 चेंडूत कुटल्या 350 धावा
English Cricketer Liam Livingstone Triple Century Record in One Day Club Match Hits 350 Runs In 138 Balls

Triple Century in One Day Match: वनडे क्रिकेटमध्ये एखाद्या फलंदाजाने तिहेरी शकत करण्याबाबत विचार करणेदेखील मुश्कील आहे. मात्र एका फलंदाजाने असंभव वाटणारा हा महारेकॉर्ड करुन दाखवला आहे. या फलंदाजाने क्रिकेटच्या मैदानावर वादळच आणले आहे. या फलंदाजाने स्ट्राइक रेटवर खेळी करत तब्बल 138 चेंडूंत 350 धावा केल्या आहेत. त्याने यावेळी 34 चौकार आणि 27 षटकार मारले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

एकदिवसीय सामन्यात 138 चेंडू आणि 350 धावा

इंग्लंडचा फलंदाज लियाम लिविंगस्टोनने एकदिवसीय सामन्यात ही खेळी केली आहे. लियाम लिविंगस्टोन एकदा एका सामन्यात 138 चेंडूत 350 धावा करत आपल्या नावावर रेकॉर्ड नोंदवला आहे. लियाम लिविंगस्टोनने तिहेरी शतक 2015 मध्ये रॉयल लंडन नॅशनल क्लब चॅम्पियनशिपमध्ये काल्डीविरोधात शतक ठोकले होते. लियाम लिविंगस्टोनने क्लब नॅन्टविचमध्ये फलंदाजी करत वनडे क्रिकेटमध्ये तिसरे शतक केले होते. 

आक्रमक फलंदाज लियाम लिव्हिंगस्टोनने 34 चौकार आणि 27 षटकार ठोकले. लियाम लिव्हिंगस्टोनच्या तिशतकामुळे त्याच्या क्लब नॅन्टविचने रॉयल लंडन नॅशनल क्लब चॅम्पियनशिप सामन्यात कॅल्डीविरुद्ध 45 षटकांत 7 बाद 579 धावांचा मोठी धावसंख्या उभारली. नॅन्टविचच्या 579 धावांच्या लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना, कॅल्डी फक्त 79 धावांतच बाद झाला. अशाप्रकारे, नॅन्टविचने 500 धावांच्या मोठ्या फरकाने शानदार विजय मिळवला.

कोण आहे लियाम लिव्हिंगस्टोन?

लियाम लिव्हिंगस्टोन हा इंग्लंड क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू आहे. तो फलंदाज असून ऑफ-स्पिन गोलंदाजी देखील करतो.लियाम लिव्हिंगस्टोनने इंग्लंडसाठी 39 एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये 31.07 च्या सरासरीने 932 धावा केल्या आहेत. ज्यामध्ये एक शतक आणि चार अर्धशतकांचा समावेश आहे. लियाम लिव्हिंगस्टोनने 60 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने देखील खेळले आहेत, ज्यामध्ये 25.13 च्या सरासरीने 955 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे.

IPL 2025चं  विजेतेपद जिंकणाऱ्या RCB संघाचा भाग

लियाम लिव्हिंगस्टोन आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) कडून  खेळतो.तो या वर्षी आयपीएल 2025चे विजेतेपद जिंकणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) संघाचाही भाग होता. लियाम लिव्हिंगस्टोनने 49 आयपीएल सामन्यांमध्ये 26.28 च्या सरासरीने 1051धावा केल्या आहेत, ज्यात 7 अर्धशतकांचा समावेश आहे. लियाम लिव्हिंगस्टोनने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 25, टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 33 आणि आयपीएलमध्ये 13 विकेट्स घेतल्या आहेत.

FAQ

प्रश्न १: एकदिवसीय (वनडे) क्रिकेटमध्ये तिहेरी शतक (Triple Century) कोणी केले आहे?

उत्तर: इंग्लंडचा फलंदाज लियाम लिव्हिंगस्टोन (Liam Livingstone) याने एका स्थानिक एकदिवसीय सामन्यात हा असंभव वाटणारा विक्रम केला आहे.

प्रश्न २: लियाम लिव्हिंगस्टोनने या विक्रमी खेळीत किती धावा केल्या आणि किती चेंडू खेळले?

उत्तर: त्याने अवघ्या १३८ चेंडूंमध्ये ३५० धावा केल्या.

प्रश्न ३: या खेळीचा स्ट्राइक रेट (Strike Rate) कसा होता?

उत्तर: त्याने अत्यंत आक्रमक स्ट्राइक रेटने (Strike Rate) ही खेळी केली, ज्यामुळे मैदानावर वादळ आले होते.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Triple Century In ODITriple Century Record In ODILiam LivingstoneTriple Century Record in One Day Club MatchLiam Livingstone 350 Runs In 138 Balls

इतर बातम्या

...तर महिला क्रिकेटचे सामने होऊच दिले नसते; 'त्या...

स्पोर्ट्स