IND vs ENG: मँचेस्टरमध्ये शुभमन गिलसोबत अपमानास्पद प्रकार, इंग्लिश प्रेक्षकांनी केले 'हे' वाईट कृत्य

IND vs ENG 4th Test: भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेतील चौथ्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारतीय कर्णधार शुभमन गिलसोबत मँचेस्टरच्या मैदानावर अपमानास्पद प्रकार घडला. फॉर्मात नसलेल्या गिलला अवघ्या 12 धावा करून माघारी परतावे लागले आणि त्यानंतर इंग्लंडच्या प्रेक्षकांनी त्याला हूटिंग करत टार्गेट केलं.

गिल जेव्हा पहिल्या डावात बाद होऊन पवेलियनकडे परतत होता तेव्हा ही घटना घडली. मँचेस्टरमधील इंग्लिश प्रेक्षकांकडून त्याच्यावर टिका आणि हूटिंग करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी बर्मिंगहॅम कसोटीत गिलने 269 आणि 161 धावांची भक्कम खेळी करत 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्कार मिळवला होता. मात्र, लॉर्ड्स कसोटीत आणि आता मँचेस्टरमध्ये त्याचा फॉर्म घसरल्याचं पाहायला मिळालं. मागील तीन डावांमध्ये त्याने फक्त 16, 6 आणि 12 अशीच धावा केल्या आहेत.

shubman gill getting booed by old trafford crowd. note it bois, make sure it's hell for whoever comes to india

ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर सुरू असलेल्या या कसोटीत भारताने पहिल्या दिवसअखेर 4 बाद 264 धावा केल्या आहेत. रवींद्र जडेजा आणि शार्दुल ठाकूर प्रत्येकी 19 धावांवर नाबाद आहेत. इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून यशस्वी जयस्वाल आणि केएल राहुलने दमदार सुरुवात दिली आणि पहिल्या विकेटसाठी 94 धावांची भागीदारी केली. राहुल 46 तर जयस्वाल 58 धावांवर बाद झाले.

करुण नायरच्या जागी संघात स्थान मिळवलेला साई सुदर्शन चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसला. त्याने संयमित फलंदाजी करत 61 धावांची खेळी केली, मात्र मोठी खेळी पूर्ण करता आली नाही. कर्णधार शुभमन गिल पुन्हा फ्लॉप ठरला आणि 12 धावांवरच बाद झाला.

England Fans often pride themselves on their passion for the game, but their unethical behaviour by disrespecting players from other countries is unacceptable. Booing Shubman Gill was not just unsporting—it was disgraceful and reflects poorly on the spirit of the game." pic.twitter.com/WH0YMouHf2

— Crictale_Yash (@JaisFanForever) July 23, 2025