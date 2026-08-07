प्रशिक्षक किंवा कॅामेंटेटर म्हणून नव्हे तर 'या' नव्या भूमिकेत दिसणार रहाणे; निवृत्तीनंतर घेतला मोठा निर्णय

भारताचा संघ श्रीलंका दौऱ्यावर आहे पण मागील काही दिवसांपासून भारतामध्ये आयपीएलच्या ट्रेडच्या बातम्या पाहायला मिळत आहेत. तर भारताच्या दिग्गज खेळाडू अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने सोशल मिडियावर एक खास पोस्ट केली आणि क्रिकेटमधून निवृती घेतली आहे. आता अनेकांना शंका आहे की क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अजिंक्य रहाणे कोचिंग किंवा कॅामेंट्री हे करताना दिसू शकतो. पण त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे तथापि, आता असे समोर आले आहे की तो व्यावसायिक क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवणार आहे. त्यामुळे तो आयपीएलमध्ये त्याच्या चाहत्यांना खेळताना दिसणार आहे.
क्रिकेटसोबत आता रहाणे मोठे पाऊल ठेवणार आहे. भारताचे असे अनेक खेळाडू आहेत जे भारतामध्ये त्यांना स्थान मिळत नसल्यामुळे ते बाहेरील सुरु असलेल्या लीग स्पर्धा खेळताना दिसणार आहे. त्याचप्रमाणे युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये (ETPL) खेळाडू म्हणून सामील झाला आहे. ही स्पर्धा पहिल्यांदा खेळवली जाणार आहे म्हणजेच या स्पर्धेचा पहिला सिझन आहे यामध्ये अजिंक्य रहाणे ॲमस्टरडॅम फ्लेम्स संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. अॅमस्टरडॅम फ्लेम्सने 7 ऑगस्ट रोजी घोषणा केली आहे की, युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगच्या पहिल्या हंगामासाठी अजिंक्य रहाणे संघाचा प्रमुख खेळाडू म्हणून सहभागी होणार आहे.
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अॅमस्टरडॅम फ्लेम्सच्या संघाने केलेल्या घोषणेमध्ये असे दिसून येत आहे की, जगातील सर्वात आदरणीय कर्णधारांपैकी एक या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. युरोपमध्ये क्रिकेटचा विस्तार करण्यासाठी रहाणे त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. रविचंद्रन अश्विनसह इतर अनेक माजी भारतीय खेळाडूदेखील या लीगमध्ये खेळणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तसेच भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर आता या निर्णयामुळे तो बीसीसीआयच्या नियमांनुसार परदेशी फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळण्यास पात्र ठरला. आता तो नव्या पर्वाला देखील सुरुवात करणार आहे.
युरोपियन टी२० प्रीमियर लीगला आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ची मान्यता आहे. याचे आयोजन आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्सच्या क्रिकेट मंडळांद्वारे संयुक्तपणे केले जात आहे. स्पर्धेचा पहिला हंगाम 26 ऑगस्ट ते 20 सप्टेंबर दरम्यान सहा संघांमध्ये खेळला जाईल. हे सामने द हेग आणि डब्लिन येथे आयोजित केले जातील. रहाणे ऑस्ट्रेलियाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ॲमस्टरडॅम फ्लेम्स संघाचा भाग असेल.