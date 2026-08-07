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प्रशिक्षक किंवा कॅामेंटेटर म्हणून नव्हे तर 'या' नव्या भूमिकेत दिसणार रहाणे; निवृत्तीनंतर घेतला मोठा निर्णय

भारताचा स्टार माजी खेळाडू अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे त्यानंतर आता रहाणे मोठे पाऊल ठेवणार आहे. भारताचे असे अनेक खेळाडू आहेत जे भारतामध्ये त्यांना स्थान मिळत नसल्यामुळे ते बाहेरील सुरु असलेल्या लीग स्पर्धा खेळताना दिसणार आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 07, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:42 PM IST
प्रशिक्षक किंवा कॅामेंटेटर म्हणून नव्हे तर 'या' नव्या भूमिकेत दिसणार रहाणे; निवृत्तीनंतर घेतला मोठा निर्णय
Image Credit: निवृत्ती घेतल्यानंतर रहाणे आता &#039;या&#039; लीगमध्ये होणार सामील... (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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