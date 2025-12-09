...म्हणून जम बसलेल्या संजूऐवजी गीलला संघात संधी; पहिल्या मॅचआधीच सूर्याने सांगितलं विचित्र कारण

Suryakumar Yadav On Chosing Shubman Gill Over Sanju Samson: भारताच्या दौऱ्यावर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आजपासून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील यजमान भारतीय संघाविरुद्ध टी-20 मालिकेतील पहिला सामना खेळणार आहे. मंगळवारी सायंकाळी 7 वाजता कटक येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना होण्यापूर्वी सूर्यकुमारने सोमवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस सूर्यकुमारने पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली. याच प्रश्नांदरम्यान आता संघात सलामीवर म्हणून जम बसेलेल्या संजू सॅमसनऐवजी अचानक शुभमन गिलला का प्राधान्य दिलं जात आहे? असा सवाल सूर्युकमारला विचारण्यात आला. यावर सूर्यकुमारने फारच रंजक उत्तर दिलं.
सूर्यकुमारने सांगितले की, संजू सॅमसनने ओपनिंग केले तेव्हा चांगली कामगिरी केली, पण शुभमन गिलने श्रीलंका मालिकेत आधी ओपनिंग केली होती, म्हणून त्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. "आम्ही संजूला पुरेशा संधी दिल्या आहेत," असे सूर्यकुमार म्हणाला. संजू सॅमसन 3 ते 6 क्रमांकापर्यंत कुठेही फलंदाजी करू शकतो, असा सूर्यकुमारचा विश्वास आहे. संघातील इतर फलंदाजांनाही लवचिक राहावे लागेल, असे त्याने सांगितले. या निर्णयामुळे संजूला पहिल्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले जाण्याची शक्यता आहे, किंवा तो मधल्या फळीत खेळू शकतो. संजूला वगळल्यास जितेश शर्माला विकेटकीपर म्हणून संघात स्थान मिळू शकते.
"संजूच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर जेव्हा तो संघात आला तेव्हा तो वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत असे. आता गोष्ट अशी आहे की, सलामीवीरांव्यतिरिक्त, मला वाटते की इतर सर्वांनी खूप लवचिक असले पाहिजे. त्याने डावाची सुरुवात करताना खरोखरच चांगली कामगिरी केली. पण शुभमन त्याच्या आधी श्रीलंका मालिकेत खेळला आहे, म्हणून तो ती जागा घेण्यास पात्र होता. आम्ही संजू सॅमसनला संधी दिल्या; तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार होता. एक खेळाडू कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार असणे चांगले," असं सूर्यकुमार म्हणाला.
"तीन ते सहाव्या क्रमांकापर्यंत तो कुठेही खेळू शकतो. मी सर्व फलंदाजांना हे सांगितले आहे की सलामीवीरांव्यतिरिक्त, प्रत्येकाने फलंदाजीच्या क्रमासंदर्भात लवचिक असले पाहिजे. दोघेही संघाच्या योजनातील खेळाडूंमध्ये आहेत. संघाचा भाग म्हणून दोघांनाही असणे नेहमीच चांगले असते. एकजण सलामी देऊ शकतो, एकजण खालच्या क्रमाने फलंदाजी करू शकतो. दोघेही सर्व भूमिका करू शकतात. खरं तर ही आमच्या संघासाठी एक जमेची बाजू आहे. ही एक चांगली डोकेदुखी असं म्हणता येईल," अशी प्रतिक्रिया सूर्यकुमारने नोंदवली.
मॅचेस: 14
इनिंग्स: 10
धावा: 185
सरासरी: 18.5
स्ट्राईक रेट: 120.91
सर्वोच्च स्कोर: 56
अर्धशतके: 1
शतके: 0
या वर्षात संजूची T20I कामगिरी असमतोल राहिली. जानेवारीत ओपनर म्हणून चांगली सुरुवात केली, पण सप्टेंबरमध्ये एशिया कपमध्ये बॅटिंग ऑर्डरमध्ये खाली म्हणजेच नंबर आठपर्यंत गेला.
भारतीय संघाची संभाव्य इलेव्हन खालीलप्रमाणे असू शकते
अभिषेक शर्मा
शुभमन गिल
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)
तिलक वर्मा
संजू सॅमसन / जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
हार्दिक पंड्या
अक्षर पटेल
शिवम दुबे / वॉशिंग्टन सुंदर / हर्षित राणा
कुलदीप यादव
वरुण चक्रवर्ती
जसप्रीत बुमराह