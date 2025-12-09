English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून जम बसलेल्या संजूऐवजी गीलला संघात संधी; पहिल्या मॅचआधीच सूर्याने सांगितलं विचित्र कारण

Suryakumar Yadav On Chosing Shubman Gill Over Sanju Samson: संजू सॅमसनने टी-20 मध्ये भारतासाठी सलामीवीर म्हणून सामाधानकारक कामगिरी करुनही त्याचा शुभमन गिलसाठी का उचलबांगडी केली जात आहे?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 9, 2025, 10:11 AM IST
...म्हणून जम बसलेल्या संजूऐवजी गीलला संघात संधी; पहिल्या मॅचआधीच सूर्याने सांगितलं विचित्र कारण
पत्रकारांशी बोलताना दिलं उत्तर

Suryakumar Yadav On Chosing Shubman Gill Over Sanju Samson: भारताच्या दौऱ्यावर असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आजपासून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील यजमान भारतीय संघाविरुद्ध टी-20 मालिकेतील पहिला सामना खेळणार आहे. मंगळवारी सायंकाळी 7 वाजता कटक येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना होण्यापूर्वी सूर्यकुमारने सोमवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस सूर्यकुमारने पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली. याच प्रश्नांदरम्यान आता संघात सलामीवर म्हणून जम बसेलेल्या संजू सॅमसनऐवजी अचानक शुभमन गिलला का प्राधान्य दिलं जात आहे? असा सवाल सूर्युकमारला विचारण्यात आला. यावर सूर्यकुमारने फारच रंजक उत्तर दिलं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजूला पहिल्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले जाण्याची शक्यता

सूर्यकुमारने सांगितले की, संजू सॅमसनने ओपनिंग केले तेव्हा चांगली कामगिरी केली, पण शुभमन गिलने श्रीलंका मालिकेत आधी ओपनिंग केली होती, म्हणून त्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. "आम्ही संजूला पुरेशा संधी दिल्या आहेत," असे सूर्यकुमार म्हणाला. संजू सॅमसन 3 ते 6 क्रमांकापर्यंत कुठेही फलंदाजी करू शकतो, असा सूर्यकुमारचा विश्वास आहे. संघातील इतर फलंदाजांनाही लवचिक राहावे लागेल, असे त्याने सांगितले. या निर्णयामुळे संजूला पहिल्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळले जाण्याची शक्यता आहे, किंवा तो मधल्या फळीत खेळू शकतो. संजूला वगळल्यास जितेश शर्माला विकेटकीपर म्हणून संघात स्थान मिळू शकते. 

सूर्याने संजूला वगळण्याचं काय कारण सांगितलं?

"संजूच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर जेव्हा तो संघात आला तेव्हा तो वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत असे. आता गोष्ट अशी आहे की, सलामीवीरांव्यतिरिक्त, मला वाटते की इतर सर्वांनी खूप लवचिक असले पाहिजे. त्याने डावाची सुरुवात करताना खरोखरच चांगली कामगिरी केली. पण शुभमन त्याच्या आधी श्रीलंका मालिकेत खेळला आहे, म्हणून तो ती जागा घेण्यास पात्र होता. आम्ही संजू सॅमसनला संधी दिल्या; तो कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार होता. एक खेळाडू कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास तयार असणे चांगले," असं सूर्यकुमार म्हणाला.

एक चांगली डोकेदुखी

"तीन ते सहाव्या क्रमांकापर्यंत तो कुठेही खेळू शकतो. मी सर्व फलंदाजांना हे सांगितले आहे की सलामीवीरांव्यतिरिक्त, प्रत्येकाने फलंदाजीच्या क्रमासंदर्भात लवचिक असले पाहिजे. दोघेही संघाच्या योजनातील खेळाडूंमध्ये आहेत. संघाचा भाग म्हणून दोघांनाही असणे नेहमीच चांगले असते. एकजण सलामी देऊ शकतो, एकजण खालच्या क्रमाने फलंदाजी करू शकतो. दोघेही सर्व भूमिका करू शकतात. खरं तर ही आमच्या संघासाठी एक जमेची बाजू आहे. ही एक चांगली डोकेदुखी असं म्हणता येईल," अशी प्रतिक्रिया सूर्यकुमारने नोंदवली.

T20I (आंतरराष्ट्रीय टी-20) मधील संजूची 2025 मधील कामगिरी:

मॅचेस: 14
इनिंग्स: 10
धावा: 185
सरासरी: 18.5
स्ट्राईक रेट: 120.91
सर्वोच्च स्कोर: 56
अर्धशतके: 1
शतके: 0
या वर्षात संजूची T20I कामगिरी असमतोल राहिली. जानेवारीत ओपनर म्हणून चांगली सुरुवात केली, पण सप्टेंबरमध्ये एशिया कपमध्ये बॅटिंग ऑर्डरमध्ये खाली म्हणजेच नंबर आठपर्यंत गेला.

संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (भारतासाठी पहिला टी-20 सामना)

भारतीय संघाची संभाव्य इलेव्हन खालीलप्रमाणे असू शकते
अभिषेक शर्मा
शुभमन गिल
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)
तिलक वर्मा
संजू सॅमसन / जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
हार्दिक पंड्या
अक्षर पटेल
शिवम दुबे / वॉशिंग्टन सुंदर / हर्षित राणा
कुलदीप यादव
वरुण चक्रवर्ती
जसप्रीत बुमराह

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Suryakumar YadavSanju SamsonShubman GillIND vs SA 20251st T20I

इतर बातम्या

₹20900000 चा दंड... मुंबई महापालिकेने 'या' कंत्रा...

मुंबई बातम्या