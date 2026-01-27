English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटरला ड्रिंक अँड ड्राइव्ह केसमध्ये अटक, दारू पिऊन गाडी चालवत केला भयंकर अपघात

वडोदरा येथे झालेल्या भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सीरिजमधील सामन्यानंतर माजी क्रिकेटरने दारूच्या नशेत गाडी चालवत अनेक वाहनांना धडक दिली त्यातून मोठा अपघात झाला. त्यानंतर माजी क्रिकेटरला पोलिसांनी अटक केली.   

पूजा पवार | Updated: Jan 27, 2026, 08:23 PM IST
Photo Credit - Social Media

Jacob Martin Accident :  भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) टी20 सीरीज दरम्यान एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. वडोदरामध्ये (Vadodara) काही दिवसांपूर्वी या दोन संघांमध्ये सामना खेळवला गेला होता. मात्र दरम्यान एका क्रिकेटर सोबत असं काही झालं ज्याने सर्वच हैराण झाले. माजी क्रिकेटर जॅकब मार्टिन (Jacob Martin) याने दारूच्या नशेत गाडी चालवत अनेक वाहनांना धडक दिली त्यातून मोठा अपघात झाला. त्यानंतर माजी क्रिकेटरला पोलिसांनी अटक केली. 

दारू पिऊन चालवत होता गाडी : 

माजी क्रिकेटर जॅकब मार्टिन हे वडोदरा क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे. त्याला अकोटा पोलिसांनी अटक केली असून जॅकब मार्टिन हा अकोटा दांडिया बाजार ब्रिजवर एमजी हेक्टर कार चालवत होता. नशेत असल्याने त्यानं गाडीवरचं नियंत्रण गमावलं आणि दोन ते तीन वाहनांना टक्कर मारली. याअपघातानंतर परिसरात गोंधळ उडाला. 

घटनेची माहिती मिळताच अकोटा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपासादरम्यान ही ड्रिंक अँड ड्राइव्हची केस असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर अकोटा पोलिसांनी जॅकब मार्टिनला अटक केली. नशेच्या अवस्थेत असतानाच झालेल्या अटकेमुळे शहरात बातमी वेगाने पसरली. 53 वर्षांच्या जॅकब मार्टिनने भारतीय संघासाठी 1999 ते 2001 दरम्यान 10 वनडे सामने खेळले यात 8 इनिंगमध्ये त्याने 158 धावा केल्या. यात त्याचा सर्वाधिक स्कोअर 39 एवढा होता. 

jacob martin

कसं आहे जॅकब मार्टिनचं क्रिकेट आणि कोचिंग करियर?

जॅकब मार्टिनला आंतरराष्ट्रीय स्थरावर मोठं यश मिळालं नाही पण देशांतर्गत सामन्यात तो एक मोठं नाव आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमधील दिग्गज क्रिकेटर असलेले मार्टिन हा बडोदा आणि आसामकडून खेळला. त्याने 138 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये 9192 धावा केल्या, ज्यात 23 शतके आणि 47 अर्धशतके होती. त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या 271 होती. तर 101 लिस्ट ए सामन्यात त्याने 3 शतकं आणि 20 अर्धशतकांच्या मदतीने 2948 धावा केल्या. 2007 मध्ये त्यांनी त्यांनी सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. निवृत्तीनंतर ते कोचिंगमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत. त्यांनी बडोदा क्रिकेट असोसिएशनच्या 19 वर्षांखालील संघाचेही प्रशिक्षकपद भूषवले आहे.

