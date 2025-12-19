English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकट्याचेच 31 चौकार अन् 227 रन... IPL मध्ये अनसोल्ड राहिल्याचा राग त्याने मैदानात काढला

Ex CSK Batter Hits 227 For Home Nation: मागील तीन पर्वांपासून संघासोबत खेळणाऱ्या या खेळाडूला आयपीएलच्या संघाने डच्चू दिला. त्याला लिलावामध्येही कोणी खरेदी केलं नाही. मात्र त्याने याचा वचपा मैदानात काढल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 19, 2025, 04:22 PM IST
दणदणीत खेळी करत सर्वांनाच केलं थक्क (फाइल फोटो)

Ex CSK Batter Hits 227 For Home Nation: नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएलच्या मिनी-लिलावापूर्वी, चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने 11 खेळाडूंना करारमुक्त केलं. यामध्ये चार परदेशी खेळाडूंचाही समावेश होता. चेन्नईने करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंमध्ये न्यूझीलंडचे दोन फलंदाज रचिन रवींद्र आणि डेव्हॉन कॉनवे यांचा समावेश होता. अव्वल फळीतील फलंदाज असलेल्या रवींद्रला गेल्या वर्षी आयपीएलच्या मेगा-लिलावात चेन्नईने चार कोटी रुपयांना करारबद्ध केले होते. विशेष म्हणजे त्याहूनही अधिक काळ चेन्नईसोबत असलेल्या कॉनवेने करारमुक्त होण्यापूर्वी चेन्नईच्या संघासोबत तीन वर्ष आयपीएलमध्ये संघाचं प्रतिनिधित्व केलं.

मागील तीन पर्वात कशी राहिली कामगिरी?

केवळ अव्वल क्रमांकावर फलंदाजी करणारा उत्तम सलामीवरच नाही तर कॉनवे हा एक चांगला यष्टिरक्षकही आहे. 2023 चं चेन्नईचं पाचवं आयपीएल जेतेपद मिळवून देण्यात कॉनवेचा सिंहाचा वाटा होता. या पर्वात त्याने 139.70 च्या स्ट्राइक रेटने 672 धावा केलेल्या. त्याला 2024 च्या पर्वात प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांमुळे आयपीएल खेळता आलं नाही. पुढल्या हंगामात म्हणजेच 2025 मध्ये चेन्नईने पुन्हा एकदा आपल्या या विश्वासू खेळाडूवर पैसा लावला आणि 6.25 कोटी रुपयांना कॉनवेला करारबद्ध केलं. मात्र हा हंगाम कॉनवेसाठी फारच निराशाजनक ठरला. त्याला सहा डावांमध्य केवळ 156 धावा करता आल्या. त्यामुळेच चेन्नईच्या संघाने त्याला यंदाच्या लिलावापूर्वी करारमुक्त केलं. मात्र आपल्याला नक्कीच कोणी ना कोणी संघात घेईल असा विश्वास त्याला वाटत असल्याने त्याने लिलावासाठी स्वत:चं नाव नोंदवलं. मात्र त्याच्यावर कोणीही बोली लावली नाही आणि तो अनसोल्ड राहिला.

एकट्यानेच केल्या 227 धावा

मात्र, आयपीएलच्या लिलावामध्ये हाती निराशा लागलेल्या कॉनवेने निराश न होता आपल्या देशासाठी खेळणं सुरु ठेवत एक अविस्मरणीय खेळी केली. त्याने माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हलवर न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी नाबाद 178 धावांची खेळी केली. त्याने आतापर्यंत आपल्या खेळीत 25 चौकार मारले आहेत. दुसऱ्या दिवशी पुढे खेळताना यामध्ये अजून सहा चौकारांची भर घालत द्विशतक झळकावलं. कॉनवे 367 बॉलमध्ये 227 धावा करुन तंबूत परतला. त्याने एकूण 31 चौकार लगावले. 

नक्की वाचा >> आयला... IPL लिलिवात 'या' संघाने सगळे बॅट्समनच घेतले? '20 ओव्हर कोण टाकणार?' दिग्गज संतापला

एकूण 575 धावा

कॉनवेसोबत सलामीवीर टॉम लॅथमनेही शतकी खेळी केली. दोन्ही सलामीवीरांना 323 धावांची सलामी दिली. ही न्यूझीलंडच्या कसोटी इतिहासातील पहिल्या विकेटसाठीची दुसरी सर्वात मोठी पार्टनरशीप ठरली. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा वेस्ट इंडिजचा संघ 465 धावांनी पिछाडीवर आहे. न्यूझीलंडने 155 ओव्हरमध्ये 8 गड्यांच्या 575 मोबदल्यात धावा करुन डाव घोषित केला. वेस्ट इंडिजचा संघ 23 षटकांनंतर बिनबाद 110 धावांवर खेळत आहे. कॉनवेच्या फलंदाजीमुळे न्यूझीलंडच्या संघाने कसोटीवर घट्ट पकड मिळवली आहे. 

9 खेळाडूंना केलं करारबद्ध

दरम्यान, इकडे आयपीएलच्या लिलावामध्ये सीएसकेने मिनी लिलावात अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मॅथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेन्री, राहुल चहर आणि झॅक फॉल्क्स यांच्यासह 9 खेळाडूंना करारबद्ध केले आहे. 

