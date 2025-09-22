वडिलांनी केले टीम इंडियाचे नेतृत्व, मुलगा भारताचा प्रशिक्षक; 'या' फलंदाजाने एकट्याने केला भयानक गोलंदाजांचा सामना

Happy Birthday Anshuman Gaekwad: भारतीय क्रिकेट इतिहासातील काही खेळाडू त्यांच्या झगमगाटी आकडेवारीसाठी तर काही खेळाडू त्यांच्या चिकाटी आणि संघासाठी केलेल्या निःस्वार्थी खेळासाठी ओळखले जातात. त्यापैकीच एक नाव आहे अंशुमन गायकवाड. भारतीय संघासाठी दीर्घकाळ खेळलेला हा सलामीवीर क्रिकेट जगतात “ग्रेट वॉल” म्हणून प्रसिद्ध झाला.
अंशुमन गायकवाड यांचा जन्म 23 सप्टेंबर 1952 रोजी बारोडा (आताचे वडोदरा, गुजरात) येथे झाला. लहानपणापासूनच त्यांना क्रिकेटची गोडी होती. बारोड्याच्या समृद्ध क्रिकेट संस्कृतीत त्यांची घडण झाली. उच्चशिक्षणासोबत क्रिकेटकडे लक्ष देत त्यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून आपली कारकीर्द सुरू केली.
1974 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत अंशुमन गायकवाड यांनी भारतीय संघात पदार्पण केले. सलामीवीर म्हणून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी होती. त्यांच्या खेळाची खासियत म्हणजे संयमी फलंदाजी, उत्तम तंत्र आणि गडबडीत न पडता संघाला स्थिरता देण्याची क्षमता.
त्यांच्या कारकिर्दीत गायकवाड यांना नेहमीच संघासाठी खेळणारा योद्धा म्हणून ओळख मिळाली. कठीण परिस्थितीत त्यांनी फलंदाजी करून भारताला अनेक वेळा वाचवलं. 1979 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीत त्यांनी जवळपास 700 चेंडूंचा सामना करत संयमी खेळ केला. त्यांची ही धीरगंभीर शैली पाहून त्यांना ‘Indian Wall’ किंवा ‘ग्रेट वॉल’ ही बिरुदं मिळाली, जी पुढे राहुल द्रविडला वारसा म्हणून लाभली.
जरी आकडेवारीत चमकदारपणा दिसत नसला, तरी संघाला स्थिरता देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचं मोल अमूल्य आहे.
क्रिकेटपटू म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर गायकवाड यांनी प्रशिक्षकाची जबाबदारी स्वीकारली. 1997 ते 1999 या काळात ते भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने अनेक संस्मरणीय सामने जिंकले. खेळाडूंशी जवळीक साधणारा, मानसिकदृष्ट्या त्यांना मजबूत करणारा असा त्यांचा कोचिंग स्टाईल होता.
2018 मध्ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) त्यांना CK Nayudu Lifetime Achievement Award ने सन्मानित केलं. बारोडा क्रिकेट संघटना आणि इतर संस्थांनीही त्यांना अनेकदा गौरवलं आहे.
अंशुमन गायकवाड यांचं क्रिकेटकडे पाहण्याचं तत्त्व खूप साधं होतं – “संघ पहिला, वैयक्तिक आकडेवारी नंतर.” त्यांच्या धीरगंभीर वृत्तीने पुढच्या पिढीला मोठं बळ दिलं. राहुल द्रविड, चेतेश्वर पुजारा यांसारख्या खेळाडूंना ‘Indian Wall’ ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्यासाठी अंशुमन गायकवाड हेच खरे प्रेरणास्थान ठरले.
अंशुमन गायकवाड यांची कसोटी कारकीर्द कदाचित प्रचंड आकडेवारीत दिसत नसेल, पण त्यांचं क्रिकेटप्रेम, संघासाठी केलेला निःस्वार्थी प्रयत्न आणि प्रशिक्षक म्हणून दिलेलं योगदान अमूल्य आहे. म्हणूनच त्यांना भारतीय क्रिकेटमधील “ग्रेट वॉल” म्हटलं जातं. त्यांचा वाढदिवस म्हणजे केवळ एका माजी क्रिकेटपटूचा गौरव नव्हे, तर भारताच्या चिकाटीपूर्ण क्रिकेट परंपरेचा सन्मान आहे.