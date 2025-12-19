English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
क्रीडा विश्वातून धक्कादायक बातमी! विमान कोसळले...दिग्गज खेळाडूसह कुटुंबाचा मृत्यू, लहान मुलांसह सात जणांचा अंत

 Family Killed in Plane Crash: क्रीडा विश्वातून फारच धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विमान अपघातात एका खेळाडूसह त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचाही मृत्यू झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 19, 2025, 11:35 AM IST
क्रीडा विश्वातून धक्कादायक बातमी! विमान कोसळले...दिग्गज खेळाडूसह कुटुंबाचा मृत्यू, लहान मुलांसह सात जणांचा अंत
Photo Credit: WCNC Charlotte

NASCAR legend Greg Biffle family killed in plane crash: अमेरिकेतील क्रीडा विश्वाला हादरवून टाकणारी भीषण दुर्घटना नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये घडली आहे. निवृत्त NASCAR रेसिंग स्टार ग्रेग बिफल यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा एका खाजगी विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण रेसिंग जगतात शोककळा पसरली आहे.

नक्की काय झालं?

गुरुवारी सकाळी स्टेट्सविले प्रादेशिक विमानतळाजवळ ही दुर्घटना घडली. सेस्ना C550 हे छोटं बिझनेस जेट विमान सकाळी सुमारे 10 वाजता फ्लोरिडाच्या दिशेने उड्डाणासाठी निघालं होतं. मात्र टेकऑफनंतर काही तांत्रिक अडचण लक्षात आल्यानं वैमानिकाने विमान परत विमानतळावर आणण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विमानावरील नियंत्रण सुटलं आणि ते वेगाने जमिनीकडे झेपावलं. जमिनीवर आदळताच विमानाने पेट घेतला आणि काही क्षणांतच आगीचा भडका उडाला. या भीषण आगीत विमानातील सर्व सात प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला.

कोणाचा झाला मृत्यू?

या विमानात ग्रेग बिफल यांच्यासह त्यांची पत्नी क्रिस्टीना, पाच वर्षांचा मुलगा रायडर आणि 14 वर्षांची मुलगी एम्मा उपस्थित होते. याशिवाय कुटुंबातील इतर जवळचे सदस्यही विमानात होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

 

बचावकार्याची संधीच मिळाली नाही

नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट हायवे पेट्रोलनुसार, अपघाताच्या वेळी परिसरात हलका पाऊस सुरू होता. विमान अत्यंत वेगात खाली आल्यामुळे बचावकार्याची संधीच मिळाली नाही. अपघातस्थळाजवळील लेकवुड गोल्फ क्लबमध्ये उपस्थित लोकांनी हा थरारक प्रसंग पाहिला. अपघातानंतर गोल्फ कोर्सच्या काही भागात विमानाचे अवशेष विखुरलेले आढळून आले.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WBTV News (@wbtv_news)

Ex NASCAR driver Greg Biffle

दरम्यान, ज्या कंपनीच्या नावावर हे विमान नोंदणीकृत होते, ती कंपनी ग्रेग बिफल यांच्याशी संबंधित असल्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून वर्तवली जात आहे. या दुर्घटनेच्या कारणांचा सखोल तपास सुरू असून, अमेरिकेतील रेसिंग विश्वाने एका दिग्गज खेळाडूला गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

