Exclusive: CSK च्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी, IPL 2026 पूर्व प्रशिक्षकाने सांगितले कधी पर्यंत खेळणार धोनी!

MS Dhoni Coach Exclusive Interview: आयपीएल (IPL 2026) चा 19 वा सीजन आज अर्थात 28 मार्च पासून सुरू होत आहे. या आधी नेहमीप्रमाणेच अनेक गोष्टींवर चर्चा होत आहे. लाखो भारतीय चाहत्यांचा लाडका महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलच्या पहिल्या सीजनपासून खेळत आहे. आता पुन्हा एकदा नवीन सीजन येत असताना दरवर्षीप्रमाणे धोनी आणि त्याचा निवृत्तीबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. महेंद्र सिंह धोनी यांच्या भविष्यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क बांधले जात आहेत. क्रिकेटविश्वात शांत, संयमी आणि निर्णायक नेतृत्वासाठी ओळखला जाणारा 'माही' अजून किती काळ मैदानावर दिसणार, हा प्रश्न प्रत्येक चाहत्याच्या मनात आहे. वयाच्या 44व्या वर्षीही त्यांची फिटनेस आणि खेळाची समज पाहता अनेकांना आश्चर्य वाटते.
धोनीच्या निवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर धोनीचे बालपणीचे प्रशिक्षक एमपी सिंह यांनी झी न्यूज हिंदीला दिलेले वक्तव्य विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की IPL मधील करिअरचा शेवट हा पूर्णपणे चेन्नई सुपर किंग्स या फ्रँचायझीच्या धोरणावर आणि गरजांवर अवलंबून असेल. IPL ही केवळ क्रीडा स्पर्धा नसून मोठा व्यावसायिक मंच आहे, जिथे खेळाडूची कामगिरी, ब्रँड व्हॅल्यू आणि चाहत्यांना आकर्षित करण्याची क्षमता या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो.
एमपी सिंह यांच्या मते, “धोनीसारखा खेळाडू केवळ धावा किंवा विकेट्ससाठी महत्त्वाचा नसतो, तर तो संपूर्ण संघाचा चेहरा असतो. स्टेडियममध्ये प्रेक्षक येण्यामागे त्यांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे संघ मालकांना जर वाटले की धोनी अजूनही संघासाठी उपयुक्त आहेत, तर ते त्यांना खेळवत राहतील.” त्यांनी हेही नमूद केले की खेळाडूची फिटनेस आणि मैदानावर योगदान देण्याची क्षमता कायम असेल, तर वय हा अडथळा ठरत नाही.
धोनी यांच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL मध्ये पाच वेळा विजेतेपद मिळवले आहे, जे त्याच्या नेतृत्वगुणांचे मोठे उदाहरण आहे. 2008 पासून ते या लीगचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. त्याने आतापर्यंत 278 सामने खेळून 5439 धावा केल्या आहेत आणि विकेटकीपर म्हणून 150 पेक्षा जास्त कॅच घेतले आहेत. त्याच्या शांत डोक्यामुळे आणि शेवटच्या षटकांमध्ये सामने फिरवण्याच्या क्षमतेमुळे ते आजही 'फिनिशर' म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
गेल्या हंगामात जेव्हा ऋतुराज गायकवाड दुखापतीमुळे बाहेर पडला, तेव्हा धोनी याने पुन्हा एकदा संघाची धुरा सांभाळली आणि आपल्या अनुभवाचा फायदा संघाला करून दिला. मात्र, IPL 2026 मध्ये ते मुख्यतः खेळाडू म्हणूनच मैदानात उतरतील, असे संकेत आहेत.
एमपी सिंह यांनी पुढे सांगितले की, “धोनीच्या क्रिकेट समजुतीला तोड नाही. त्यामुळे भविष्यात तो कोच, मेंटॉर किंवा सल्लागार म्हणून संघासोबत राहील, यात शंका नाही.” म्हणजेच, मैदानावरून निवृत्त झाल्यानंतरही धोनीचा IPL आणि क्रिकेटशी संबंध कायम राहण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, धोनीच्या निवृत्तीबाबत अजून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी एक गोष्ट निश्चित आहे की,जोपर्यंत त्याची फिटनेस टिकून आहे आणि फ्रँचायझीचा विश्वास आहे, तोपर्यंत चाहत्यांना 'थाला'ला मैदानावर पाहण्याचा आनंद मिळत राहू शकतो.