आधी 'मुंबई'ला IPL बाहेर काढलं आता World Cup 2027 च्या टीममध्ये रोहित, विराटची जागा घेणार? 'या' खेळाडूने वाढवलं टेन्शन

2027 ODI World Cup Challange To Virat Kohli Rohit Sharma: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचं पुढील वर्ल्ड कपमधील जागा निश्चित नसतानाच आता या शर्यतीत नवीन खेळाडूचा समावेश झालाय.
2027 ODI World Cup Challange To Virat Kohli Rohit Sharma: पुढील वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर एक दमदार अष्टपैलू खेळाडू भारतीय संघाचं दार ठोठावताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या इंडियन प्रिमिअर लीग अर्थात आयपीएलच्या पर्वातून आपल्या कामगिरीच्या जोरावर या खेळाडूने तब्बल पाच वर्षानंतर टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रुममध्ये परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. याच खेळाडूच्या खेळीमुळे 10 मे रोजी झालेल्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा पराभव होऊन ते यंदाच्या आयपीएलच्या प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून बाहेर पडले. तुमचा विश्वास बसणार नाही पण या खेळाडूने 11 सामन्यांमध्ये निर्णायक क्षणी फलंदाजीला येऊन 141 धावा करुन अनेकदा संघाला विजय मिळवून दिला आहे. तर गोलंदाजी करताना त्याने 10 विकेट्सही घेतल्यात!
आपण ज्या खेळाडूबद्दल बोलतोय तो विराट कोहली खेळतो त्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा अष्टपैलू खेळाडू क्रृणाल पांड्या आहे. त्याने आतापर्यंतच्या आयपीएल स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तो केवळ गोलंदाज म्हणून नाही तर फलंदाज म्हणूनही संघासाठी मोलाचं योगदान देत असून रविवारी याची झळक मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात पाहायला मिळाली. या सामन्यात क्रृणालला गोलंदाजी करताना एकही विकेट घेता आली नाही. मात्र त्याने याची भरपाई धावांचा पाठलाग करताना फलंदाजीमधून केली. त्याने 46 बॉलमध्ये 73 धावांची जिगरबाज खेळी केली. 4 चौकार आणि 5 षटकारांच्या जोरावर त्याने या धावा केल्या. विशेष म्हणजे त्याने या आयपीएलमध्ये 10 विकेट्स घेतल्या असून त्याला आता भारतीय संघासाठी आगामी एकदिवसीय क्रिकेटचा वर्ल्डकप खेळायचा आहे. त्यानेच तशी इच्छा बोलून दाखवली आहे.
जुलै 2021 मध्ये भारतासाठी शेवटचा सामना खेळलेल्या क्रृणालने फक्त पाचच एकदिवसीय सामना खेळले आहेत. त्यामध्ये त्याने 65 च्या सरासरीने 101.56 च्या स्ट्राइक रेटने 130 धावा केल्यात. त्याने आपल्या पहिल्याच अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामन्यात नाबाद 58 धावा केलेल्या. तो एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पणाच्या सामन्यात सर्वात वेगवान अर्धशतक झळकावणारा भारतीय क्रिकेटर ठरला होता. त्याने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये दोन विकेट्सही घेतल्या आहेत. तो भारतासाठी 19 टी-20 सामने खेळला असून 10 डावांमध्ये 24.80 च्या सरासरीने 130 हून अधिकच्या स्ट्राइक रेटने त्याने 124 धावा केल्या आहेत. नाबाद 26 ही त्याची सर्वोत्तम टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेळी आहे. त्याने 36 हून अधिकच्या सरासरीने 15 विकेट्स अंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यात घेतल्यात.
मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यामध्ये मॅच विनिंग खेळी केल्यानंतर क्रृणालने भारतासाठी खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. कृणालने सामन्यानंतर, "जेव्हा मी 6-7 वर्षांचा होतो, तेव्हा मला माझ्या देशासाठी खेळायचे होते. माझी ती इच्छा अजूनही कायम आहे. मी माझ्या देशासाठी खेळण्याचा 100% दृढनिश्चय केला असून विश्वचषक पुढच्याच वर्षी आहे. मी चांगली कामगिरी करत राहीन अशी आशा मला आहे. मला संधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हे माझ्यासाठी आणि माझ्या कुटुंबासाठी खूप खास असेल," असं म्हणत पुढील वर्षाच्या एकदिवसीय वर्ल्डकपसाठी भारतीय संघात एन्ट्री करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. म्हणजेच विराट आणि रोहितबरोबरच क्रृणालही या वर्ल्डकपमध्ये खेळण्यासाठी उत्सुक असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
कृणालची लिस्ट ए क्रिकेटमधील कामगिरी मागील काही काळापासून खूपच चांगली आहे. त्याने 98 सामन्यांमधील 93 डावांत 38.47 च्या सरासरीने आणि 88.03 च्या स्ट्राइक रेटने 3 हजार एक धावा केल्या आहेत. यामध्ये तीन शतके आणि 17 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तर गोलंदाजीमध्ये त्याने 31.94 च्या सरासरीने 118 बळी घेतले असून, 41 धावांमध्ये 6 विकेट्स ही त्याची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. गेल्या वर्षी, विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही त्याने बडोद्याकडून खेळताना सात सामन्यांत 53 हून अधिक बळी घेतले होते. त्याने 106 हून अधिकच्या स्ट्राइक रेटने 1.90 च्या सरासरीने 321 धावा केल्या, ज्यात एक शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश होता. याच स्पर्धेत त्याने 5.38 च्या इकॉनॉमी रेटने सात बळी घेत गोलंदाजीमध्येही चमक दाखवली होती.