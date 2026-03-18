Explained: फिंगरप्रिंट्स.. DNA सॅम्पल घेतले, मुख्य कोचच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर संपूर्ण क्रिकेट टीमलाचं अपराध्यांसारखं वागवलं

On this day, Bob Woolmer death mystery: बरोबर 19 वर्षांपूर्वी, 18 मार्च 2007 रोजी वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान बॉब वूलमर यांच्या संशयास्पद मृत्यूने पाकिस्तान क्रिकेटवर जागतिक स्तरावर नामुष्की ओढवली होती. ही घटना नेमकी काय होती याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 08:18 PM IST
Explained Dark Day in Pakistan Cricket When Coach Bob Woolmer Mysterious Death Shamed the Entire Team

Bob Woolmer Death Mystery: 18 मार्च 2007, वेस्ट इंडीज, आजून 19 वर्षांपूर्वी पाकिस्तान क्रिकेटच्या इतिहासात एक काळा दिवस झाला होता. 2007 च्या 50-ओव्हर विश्वचषकात आयर्लंडकडून झालेल्या पराभवानंतर पाकिस्तानी टीमवर सर्वत्र संकट उभे राहिले. मात्र सर्वात मोठा धक्का लागला तेव्हा टीमचा मुख्य कोच बॉब वूल्मर जामैका येथील पेगासस हॉटेलच्या खोलीत मृत अवस्थेत आढळला. त्यांच्या तोंडातून फेस येत होता, डोळे दगडासारखे झाले होते, आणि काही तासांतच जगासमोर ही दुर्दैवी बातमी पोहोचली. सर्वत्र समजलं की वूल्मरचे निधन झाले आहे. घटनेनंतर जामैका पोलिसांनी सुरुवातीला जे स्टेटमेंट दिले त्यानुसार हा खून होता. यानंतरची धक्कादायक स्टेप म्हणजे पोलिसांनी सुरु केलेली तपासणी. पोलिसांनी पाकिस्तानचा त्यावेळेचा कर्णधार इन्झमाम-उल-हक, सीनियर खेळाडू मोहम्मद युनुस, शोएब मलिकसह संपूर्ण टीम संशयितांच्या यादीत ठेवली. संपूर्ण टीमला फिंगरप्रिंट्स आणि DNA सॅम्पल द्यावे लागले. क्रिकेट मैदानावर सुरू झालेल्या खेळाचे वातावरण एका ‘क्राइम सीन’मध्ये रूपांतरित झाले. खेळाडूंना जर्सी नाही तर स्वतःचे चेहरे लपवून पोलिसांच्या चौकशीत सामील व्हावे लागले.

बॉब वूल्मरची रहस्यमय मृत्यू?

18 मार्च 2007 रोजी पाकिस्तान आणि आयर्लंड यांच्यात सामना होऊन पाकिस्तान विश्वचषकापासून बाहेर पडला. आयर्लंडकडून झालेल्या पराभवामुळे पाकिस्तानी संघ आणि त्याचे चाहते आधीच दुःखात होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, बॉब वूल्मर यांच्या मृत्यूची बातमी येते आणि जगभरात हलचल सुरु होते. बॉब वूल्मर जामैका येथील पेगासस हॉटेलच्या बाथरूममध्ये मृत स्थितीत आढळले. त्यांचे शरीर ज्या अवस्थेत आढळले होते  यामुळे या मृत्यूबद्दल काहीतरी वेगळं होत असल्याची शंका सर्वांना आली.

सुरुवातीला जामैका पोलिसांनी याला 'हत्या' मानले आणि बॉब वूल्मरची गळा दाबून हत्या केली गेली अशी खबर दिली. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेटवर खूप गंभीर आरोप लावले गेले. हॉटेलच्या रूममध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना चौकशीसाठी थांबवण्यात आले आणि त्यांचे फिंगरप्रिंट्स तसेच DNA सॅम्पल घेण्यात आले.

पाकिस्तान संघावर गंभीर आरोप

बॉब वूल्मरच्या मृत्यूचे तपास करत असताना पाकिस्तानच्या कर्णधार इंजमाम-उल-हक, सीनियर खेळाडू मोहम्मद युनुस, शोएब मलिक, इतर सर्व खेळाडूंना शक्य आरोपी म्हणून ठेवले गेले. पोलिसांच्या तपासामुळे क्रिकेट मैदानावर परिस्थिती एका ‘क्राइम सीन’ मध्ये बदलली. रातोरात पाकिस्तानी खेळाडूंना जर्सी न लावता फिंगरप्रिंट्स आणि DNA सॅम्पल द्यावे लागले.

पोलिसांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, "काहीतरी मोठी गडबड आहे का?" काही लोकांच्या मते वूल्मरने मॅच फिक्सिंग रॅकेटला उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यामुळेच त्यांचा जीव घेतला गेला. यामध्ये पाकिस्तानी क्रिकेट संघ धोक्यात आला. संघाला जामैका हॉटेलमध्ये बंदी घालण्यात आली आणि त्यावर कडक चौकशी सुरू झाली.

पोलिस तपास आणि वाद

पोलिसांनी लवकरच या प्रकरणात बाकीचे खुलासे करायला सुरुवात केली. प्रारंभिक तपासातून बॉब वूल्मरच्या गळा दाबून हत्या करण्यात आल्याचे सांगितले गेले, पण यावर गंभीर विरोध झाला. ब्रिटन, कनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या विशेषज्ञांनी जामैका पोलिसांच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि दावा केला की, वूल्मरची मृत्यू नैसर्गिक होती. त्यामुळे तपासात खूप गोंधळ आणि वाद निर्माण झाला. वूल्मरच्या मृत्यूबद्दल विविध अफवांचा आणि विचारांचा बाजार मांडला गेला. मीडिया मध्ये चर्चा होऊ लागली की त्यांना जहर दिला गेला, किंवा मॅच फिक्सिंगचे एक मोठे जाळे त्यांच्या मृत्युला कारणीभूत ठरले. तथापि, तपासाच्या महिनाभरानंतर जामैका पोलिसांनी आपल्या मुळ तपासात बदल केला आणि मृत्यूला नैसर्गिक कारण मानले.

पाकिस्तान क्रिकेटच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम

वूल्मरच्या मृत्यूमुळे पाकिस्तान क्रिकेटच्या प्रतिष्ठेवर मोठा धक्का बसला. 2007 च्या विश्वचषकात पाकिस्तानचे प्रदर्शन खूपच खराब होते, आणि त्यात वूल्मरची मृत्यू समाविष्ट झाली, त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट जगतात सर्व जगाच्या नजरांमध्ये पाणी पाणी झाला. एकतर, क्रिकेटच्या मैदानावरचा पराभाव  आणि त्यानंतर पोलिस चौकशी, यामुळे खेळाडू मानसिकदृष्ट्या ताणाखाली आले.

जामैका पोलिसांच्या तपासात खूप गडबड होण्याच्या कारणाने, पाकिस्तान क्रिकेटच्या तणावाच्या स्थितीला अधिकच वाढवले. खेळाडूंना पोलिसांच्या चौकशीत सापडून खूप मानसिक त्रास सहन करावा लागला. यामुळे पाकिस्तानी खेळाडू सार्वजनिकपणे मीडिया आणि इतर लोकांपासून लपून राहिले.

घटनाक्रम:

  • 18 मार्च 2007: आयर्लंडकडून हारल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी वूल्मर बेशुद्ध आढळले; उपचारासाठी रुग्णालयात नेल्यावर मृत घोषित.
  • 22 मार्च 2007: जामैका पोलिसांनी हत्या झाल्याचा दावा केला; गळ्याला जबरदस्तीने घोळल्याचे संशय.
  • 23-26 मार्च 2007: पाकिस्तानच्या सर्व खेळाडूंना चौकशीसाठी बोलावले; DNA सॅम्पल घेतले; टीमला जामैका हॉटेलमध्येच राहण्याचा आदेश.
  • एप्रिल 2007: स्कॉटलंड यार्ड आणि इंटरपोलने तपासात सहभाग घेतला; अफवा पसरल्या की वूल्मरला जहर दिले गेले किंवा मॅच फिक्सिंग गँगने त्यांना मारले.
  • मे 2007: मीडिया रिपोर्ट्समध्ये जहर दिल्याचे दावा; पाकिस्तानच्या तपासकांनी पुरावा नसल्याची माहिती दिली.
  • 12 जून 2007: जामैका पोलिसांनी पलटी मारली; लुसियस थॉमस यांनी मृत्यू ‘नैसर्गिक कारणांमुळे’ झाल्याचे घोषित केले.

विशेषज्ञांची मतं आणि शंका

या घटनेनंतर, अनेक क्रिकेट विशेषज्ञ आणि डॉक्टर्स यांनी आपापली मते मांडली. जामैका पोलिसांच्या पैथोलॉजिस्ट डॉ. एरे शेषैया यांनी मृत्यूला गळा दाबून केलेली हत्या मानली, पण ब्रिटिश, कनाडियन आणि दक्षिण आफ्रिकन तज्ञांनी त्याच्या अहवालावर प्रश्न उभे केले. यामुळे तपासातील विरोधाभासांनी पाकिस्तान क्रिकेटला जागतिक स्तरावर मोठे आघात दिले. अखेर, 12 जून 2007 रोजी जामैका पोलिसांनी घोषित केले की वूल्मरची मृत्यू नैसर्गिक होती. मात्र, त्याच्या मृत्यूला घेऊन चाललेल्या तपासात पाकिस्तान क्रिकेटला जो धक्का बसला, तो कधीच ना विसरला जाणारा होता. या घटनेने पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला खोलवर जखम दिली. 

आजही, 2007 च्या विश्वचषकाची आठवण क्रिकेटप्रेमींना वूल्मरच्या मृत्यूच्या गडद छायेत जिवंत आहे. पेगासस हॉटेलच्या खोलीतील त्या ज्या घटना घडल्या, त्या कधीही विसरता येणार नाहीत.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

