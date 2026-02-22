Explained: पावसामुळे सामना रद्द… तरी पण उपांत्य फेरीत पाकिस्तान पोहोचणार? जाणून घ्या समीकरण

PAK vs NZ: टी20 विश्वचषक 2026 मधील सुपर-8 फेरीची सुरुवात चाहत्यांसाठी निराशाजनक ठरली. पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील पहिलाच सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. नाणेफेकीनंतर एकही चेंडू टाकला गेला नाही. पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता; मात्र मुसळधार पावसामुळे अखेर सामना रद्द जाहीर करण्यात आला आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला. आता दोन्ही संघांकडे सुपर-8 मध्ये केवळ दोन सामने शिल्लक आहेत. त्यामुळे उपांत्य फेरी गाठण्याचे गणित अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.
सुपर-8 टप्प्यात दमदार सुरुवात करणे दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचे होते. मात्र गुणांची समान विभागणी झाल्याने आता पुढील दोन्ही सामने जिंकणे पाकिस्तानसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे. पाकिस्तानचे पुढील सामने इंग्लंड क्रिकेट संघ आणि श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्याविरुद्ध आहेत. हे दोन्ही सामने जिंकल्यास पाकिस्तानच्या खात्यात एकूण पाच गुण होतील आणि उपांत्य फेरीचे दार मोठ्या प्रमाणात खुले होईल.
AHMED SHEHZAD EXPOSED PAKISTAN TEAM
Ahmed said - "The decision to bat first was clueless, they seemed to have no experience. In a rain-hit game, you normally bowl first to have a total on board and plan to chase it."
What's your take pic.twitter.com/F3nSRYdJhR
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) February 22, 2026
पाकिस्तानने जर एक जरी सामना गमावला, तर त्यांची परिस्थिती इतर निकालांवर अवलंबून राहील. एक विजय आणि एक पराभव असे समीकरण झाल्यास त्यांच्याकडे तीन गुण राहतील आणि मग इतर संघांच्या गुणतालिकेकडे लक्ष ठेवावे लागेल. दोन्ही सामने हरल्यास स्पर्धेतून बाहेर पडणे निश्चित आहे.
हेच गणित न्यूझीलंडलाही लागू होते. त्यामुळे आता प्रत्येक सामना ‘करो या मरो’ असा असेल आणि इतर संघांच्या कामगिरीवरही दोघांचे भविष्य ठरेल.
दरम्यान, पाकिस्तानच्या गटातील इंग्लंड आणि श्रीलंका आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना गुणतालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या लढतीचा निकाल पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडच्या समीकरणांवर थेट परिणाम करेल. पावसाचा अंदाज कायम असल्याने आणखी एखादा सामना रद्द झाल्यास गुणांचे गणित अधिकच क्लिष्ट होऊ शकते.
दुसऱ्या गटातभारत राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील सामना देखील तितकाच महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दोन बलाढ्य संघांपैकी जो संघ गटात आघाडी घेईल, त्याचा उपांत्य फेरीतील संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारत किंवा दक्षिण आफ्रिका जर सलग विजय मिळवत पुढे गेले, तर उपांत्य फेरीतील समीकरणे पूर्णपणे बदलू शकतात.
Super 8 DOUBLE HEADER action coming your way
Your #T20WorldCup broadcast details https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/0cCdtzb8dg
— ICC (@ICC) February 22, 2026
त्यामुळे केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर इतर गटांतील निकालांकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुपर-8 फेरी आता अत्यंत रोमांचक टप्प्यात पोहोचली असून प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक गुण आणि प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार आहे.