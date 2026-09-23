Explained: ‘मी CSK च्या 5 मॅच Fix करुन ₹3 कोटी कमवले’, खेळाडूचा खुलासा; 'मला एका 'वाईड'चे ₹8 मिळाले', कोणाच्या सांगण्यावरुन केलं हे ही सांगितलं

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये मॅच-फिक्सिंग होते असा गंभीर आरोप एका माजी रणजी खेळाडूने केला आहे. विशेष म्हणजे 2025 च्या पर्वामध्ये माझा स्वत:चा सहभाग होता असा खळबळजनक खुलासा या व्यक्तीने केला आहे. लंडनमधून काम करणाऱ्या सट्टेबाजांना गोपनीय माहिती पुरवून आपण 3 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा दावा या खेळाडूने केला आहे. क्रिकेटमधील फिक्सिंगच्या नेटवर्कसंदर्भात सुरू असलेल्या तपासादरम्यान हा प्रकार समोर आला असून या खेळाडूने या प्रकरणातील स्वत:चा सहभाग आणि त्यामधून किती पैसे कमवले याची माहिती स्वत: दिली आहे.
तपासातील माहितीनुसार, या माजी क्रिकेटपटूने डिसेंबर 2025 मध्ये उत्तर दिल्लीतील ढाका क्रिकेट अकादमी येथे पत्रकारांची भेट घेऊन मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्याने मॅच-फिक्सिंगच्या कारवायांमध्ये आपला सहभाग असल्याचे कबूल केले आहे. 'तहल्का'च्या वृत्तानुसार, त्याने अंतर्गत माहिती पुरवण्याचं काम केल्याची माहिती दिली. या माहितीच्या पुरवठ्याच्या मोबदल्यात आपण मोठा नफा कमावल्याचा दावा त्याने केला आहे.
"मी 2025 च्या इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हंगामात पाच मॅच फिक्स केल्या. यासाठी मी स्नॅपचॅटद्वारे लंडनमधील बुकींना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) संघाबद्दलची अंतर्गत माहिती पुरवली. मला प्रत्येक सामन्यासाठी 60 लाख रुपये मिळाले, म्हणजेच त्या पाच सामन्यांतून एकूण तीन कोटी रुपये कमावले," असे क्रिकेटपटू रचित भाटियाने 'तहल्का'ला सांगितले.
2025 च्या IPL मधील कथित मॅच-फिक्सिंग प्रकरण आणि यापूर्वीचे स्पॉट-फिक्सिंगचे दावे करण्यात आले आहेत. या खेळाडूने मेसेजिंग ॲप्लिकेशनचा वापर करून बुकींपर्यंत गोपनीय माहिती कशी पोहोचवली, याचा तपशील दिला. हा माजी क्रिकेटपटू ज्या स्पर्धेत खेळला त्यामध्येही त्याने मॅच फिक्सिंग केल्याचा खुलासा केला. हा खेळाडू 2018-19 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीदरम्यान स्पॉट-फिक्सिंगमध्ये सहभाग होता. याबद्दलची माहिती त्याने स्वत: दिली आहे. बुकींकडून पैसे मिळण्याच्या बदल्यात आपण मुद्दाम दोन 'वाईड' चेंडू टाकल्याचा दावा त्याने केला आहे. "मी 2018-19 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही स्पॉट-फिक्सिंग केले होते. मी मुद्दाम दोन 'वाईड' चेंडू टाकले आणि बुकींकडून प्रत्येक चेंडूमागे आठ लाख रुपये घेतले, ज्यामुळे एकूण 16 लाख रुपये मिळाले," असे भाटियाने पुढे सांगितले.
या खेळाडूने असाही आरोप केला की, 2018-19 च्या हंगामात रणजी ट्रॉफी संघात आपली निवड निश्चित करण्यासाठी त्याने लाच दिली होती. या दाव्यामुळे देशांतर्गत क्रिकेटमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना एक नवीन पैलू समोर आला आहे. "नागालँडच्या रणजी ट्रॉफी संघात माझी निवड निश्चित करण्यासाठी मी 15 लाख रुपयांची लाच दिली होती आणि 2018-19 च्या हंगामात मी रणजीमध्ये पदार्पण केले होते," अशी माहितीही त्याने दिली.
त्या खेळाडूने आपले दरही सांगितलेत. लिलाव प्रक्रियेद्वारे त्याच्या एका खेळाडू-मित्राची 'चेन्नई सुपर किंग्स'च्या संघात निवड होण्यावर मला यातील आतली माहिती मिळेल की नाही हे अवलंबून असेल; एकदा का तो संघात आला की, तो संघाची गोपनीय माहिती पुरवेल. "जर तुम्हाला आयपीएल 2026 मध्ये सामने फिक्स करायचे असतील, तर माझ्या त्या खेळाडूला संघात घ्यावे लागेल. एकदा त्याची निवड झाली की, मॅच-फिक्सिंग आणि स्पॉट-फिक्सिंग दोन्ही करणे शक्य होईल. आयपीएलमधील स्पॉट-फिक्सिंगसाठी प्रति सामना 1 कोटी रुपये दर असेल," असा दावा भाटियाने केला. "नाणेफेकीपूर्वी (टॉस) 'प्लेइंग इलेव्हन' (प्रत्यक्ष खेळणाऱ्या 11 खेळाडूंची यादी) बाबतची अंतर्गत माहिती देण्यासाठी प्रति सामना 60 लाख रुपये लागतील. हाच खेळाडू यावर्षी दिल्ली प्रीमियर लीगमध्येही खेळणार आहे. तिथे स्पॉट-फिक्सिंग आणि 'प्लेइंग इलेव्हन'ची माहिती देण्यासाठी प्रति सामना 40 लाख रुपये दर असेल," असेही त्याने सांगितले.
या खेळाडूने देशांतर्गत क्रिकेट प्रशासकीय रचनेत पद भूषवत असल्याचा आणि युवा क्रिकेटपटूंच्या निवड प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करत असल्याचा दावा केला. विविध वयोगटांतील राष्ट्रीय शालेय स्पर्धांसाठी संघ तयार करण्यात आणि त्यांची निवड करण्यात आपला सहभाग असल्याचे त्याने सांगितले. "सध्या मी राष्ट्रीय निवडकर्ता आणि प्रशिक्षक म्हणून काम करतो. राष्ट्रीय शालेय स्पर्धांमध्ये खेळण्यासाठी स्थानिक विद्यार्थ्यांमधून दिल्लीचा शालेय क्रिकेट संघ तयार करतो. मी 14 वर्षांखालील, 17 वर्षांखालील आणि 19 वर्षांखालील अशा तीन वयोगटांचे व्यवस्थापन करतो. इतर दोन निवडकर्त्यांसोबत मिळून मी दिल्लीचा संघ निवडतो आणि एका मुलाच्या निवडीसाठी 7 ते 8 लाख रुपये दर आकारला जातो," अशी अधिक माहिती दिली.