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  • /Explained: ‘मी CSK च्या 5 मॅच Fix करुन ₹3 कोटी कमवले’, खेळाडूचा खुलासा; मला एका वाईडचे ₹8 मिळाले, कोणाच्या सांगण्यावरुन केलं हे ही सांगितलं

Explained: ‘मी CSK च्या 5 मॅच Fix करुन ₹3 कोटी कमवले’, खेळाडूचा खुलासा; 'मला एका 'वाईड'चे ₹8 मिळाले', कोणाच्या सांगण्यावरुन केलं हे ही सांगितलं

इंडियन प्रिमिअर लीगमधील फिक्सिंगबरोबरच या खेळाडूने मी स्वत: मुद्दाम सामन्यातील स्पॉट फिक्सिंगसाठी दोन वाईड चेंडू टाकले होते असा खुलासाही केला आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:40 AM IST
Explained: ‘मी CSK च्या 5 मॅच Fix करुन ₹3 कोटी कमवले’, खेळाडूचा खुलासा; 'मला एका 'वाईड'चे ₹8 मिळाले', कोणाच्या सांगण्यावरुन केलं हे ही सांगितलं
Image Credit: खेळाडूने केला धक्कादायक खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य बीसीसीआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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