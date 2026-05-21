धोनी अन् CSK मध्ये तुफान राडा? 'या' खेळाडूमुळे CSK सोडतोय? यल्लो जर्सीत कधीच दिसणार नाही?

MS Dhoni Vs CSK Team Managment: धोनी यंदाच्या पर्वात मैदानात दिसला नाही. मात्र त्यापेक्षाही धक्कादायक घडामोडी पडद्यामागे घडल्याची माहिती समोर येत आहे. धोनी आणि चेन्नई एकमेकांपासून कायमचे वगळे होणार असल्याचं समजतं.
MS Dhoni Vs CSK Team Managment: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एम.एस. धोनी आणि चेन्नई सुपर किंग्स एकमेकांपासून फारकत घेणार आहेत. दोघांमधील दीर्घकालीन आणि यशस्वी नातेसंबंध कदाचित IPL 2026 च्या हंगामासोबतच संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खरं तर सुरुवातीपासूनच चेन्नईच्या यशात सिंहाचा वाटा असलेल्या धोनीने संघाला एक, दोन नाही तर तब्बल पाच वेळेला ही स्पर्धा जिंकायला मदत केल्याने धोनी मैदानावर दिसला नाही तर पडद्यामागून चेन्नईच्या पाठीशी असेल आणि संघ व्यवस्थापनासंदर्भातील कामं करेल असं अनेका चाहत्यांना वाटत होतं. मात्र धोनी आणि चेन्नईच्या संघ व्यवस्थापनामध्ये बरेच मतभेद असल्याने धोनी संघापासून कायमचा दूर जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
चेन्नईला पाच वेळा आयपीएलची विजेतेपदे मिळवून देणाऱ्या आणि जवळपास दोन दशके या फ्रँचायझीचा चेहरा बनलेला धोनी यंदाच्या पर्वात एकही सामना खेळलेला नाही. विशेष म्हणजे धोनीने संघासोबत सगळीकडे प्रवास केला पण तो ऐकाही सामन्यात मैदानामध्ये दिसला नाही. धोनी दुखापतीतून सावरल्याचे वृत्त असूनही, 'प्लेइंग इलेव्हन'मध्ये का दिसला नाही याबद्दल संघ व्यवस्थापनाने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
हंगाम सुरु असतानाच संघाचा समतोल बिघडू नये, अशी धोनीची इच्छा होती. म्हणूनच धोनीने आपण अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये खेळण्यासाठी उपलब्ध नसल्याचं जाहीर केलेलं असा दावा करणारे काही अहवाल समोर आलेत. यंदाच्या हंगामात कामगिरीत सातत्य नसतानाही, चेन्नईकडे 'प्ले-ऑफ्स'मध्ये स्थान मिळवण्याची अजूनही एक लहानशी शक्यता उपलब्ध आहे. मात्र यंदाच्या पर्वातून बाहेर पडण्यापेक्षा अधिक धोकादायक गोष्टी चेन्नईच्या संघात पडद्यामागे घडत आहेत.
'क्रिकब्लॉगर'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, धोनी आणि चेन्नईच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असून दोघांच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून त्यांच्यातील मतभेद वाढत गेल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, फ्रँचायझीने भविष्यासाठीचे नियोजन आधीच सुरू केले होते. संघ व्यवस्थापनाने वरिष्ठ खेळाडूंपासून स्वत:ला हळूहळू दूर करण्यास सुरुवात केली. हीच गोष्ट धोनीला खटकल्याचं सांगितलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्यवस्थापनाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर धोनी नाराज होता. खास करुन रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांची आदलाबदल केली जाणार असल्याची कल्पना धोनीला नव्हती. धोनीला कोणतीही माहिती न देता संघ व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. रवींद्र जडेजाला परस्पर संघाने करारमुक्त करत राजस्थानमध्ये पाठवल्याचं धोनीला पटलं नव्हतं. जडेजाची ट्रन्सफर हाच धोनी-सीएसके वादातील महत्त्वाचा धागा ठरला.
"धोनी आणि चेन्नईच्या संघ व्यवस्थापनातील संबंध इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिघडले आहेत की, 2026 च्या आयपीएलनंतर 'थाला' (धोनी) पुन्हा कधीही पिवळ्या जर्सीमध्ये दिसणार नाही. म्हणूनच, या वर्षी चेन्नईच्या संघाने धोनीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच धोनी खूपच नाराज झाला," असे एका सूत्राच्या हवाल्याने सदर बातमीत म्हटलं आहे. त्याच सुत्रांनी 'क्रिकब्लॉगर'ला असेही सांगितले की, धोनीने केवळ स्वतःचा मान राखण्यासाठी या संपूर्ण हंगामात संघासोबत राहणे पसंत केले. जरी त्याने आयपीएलमध्ये खेळणे सुरूच ठेवले, तरीही पुढील हंगामात तो सीएसकेकडून मात्र नक्कीच परतणार नाही, असा दावाही या सुत्रांनी केला आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, धोनीने जवळपास संपूर्ण हंगामात एकदाही सामना खेळण्यासाठी मैदानावर पाऊल ठेवलं नाही. सीएसकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी धोनीचे मोठे मतभेद झाले आहेत. दोघांमधील संबंध पुन्हा सुधारले जाऊ शकले नाहीत, कारण व्यवस्थापनातील कोणीही धोनीशी थेट संवाद साधण्यास तयार नव्हते, अशी माहितीही समोर येत आहे. धोनीने शेवटचा सामना चेपॉकच्या मैदानात खेळणार असल्याचं काही वर्षांपूर्वीच्या मुलाखतीत म्हटलेलं. मात्र हा वाद पाहता ते शक्य होईल अशी शक्यता फारच कमी असून पुढे काय होतं याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.