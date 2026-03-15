Explained: 'हे' चारही दिग्गज खेळाडू 2026 मध्ये शेवटचे IPL खेळतील?

Which 4 players may retire after IPL 2026: क्रिकेटप्रेमींसाठी सर्वात मोठा टी-20 महोत्सव मानला जाणारा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चा 19वा हंगाम सुरू होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 28 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेची चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. हंगामातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे रंगणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अनेक स्टार खेळाडू मैदानात उतरतील आणि चाहत्यांना रोमांचक सामने पाहायला मिळणार आहेत. दिग्गज खेळाडूंना मैदानावर पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. मात्र IPL 2026 हा काही अनुभवी आणि दिग्गज खेळाडूंसाठी विशेष ठरू शकतो. कारण वय, फिटनेस आणि संघातील बदलत्या रणनीतींमुळे काही खेळाडूंच्या कारकिर्दीचा हा शेवटचा हंगाम ठरू शकतो, अशी चर्चा क्रिकेटविश्वात सुरू झाली आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि एमएस धोनी यांसारखे मोठे स्टार अजूनही चाहत्यांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहेत. त्यापैकी काही खेळाडू आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील मर्यादित स्वरूपांमध्येच खेळताना दिसत आहेत, त्यामुळे IPL हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मंच बनला आहे.
दरम्यान, काही वरिष्ठ खेळाडूंसाठी IPL 2026 हा खेळाडू म्हणून शेवटचा हंगाम ठरू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कामगिरीत सातत्य नसणे, वाढते वय आणि संघांकडून नव्या खेळाडूंना प्राधान्य दिले जाणे यामुळे अनुभवी खेळाडूंना आपले स्थान टिकवणे अधिक कठीण होत आहे. त्यामुळे या हंगामातील त्यांची कामगिरीच त्यांच्या पुढील IPL कारकिर्दीचे भविष्य ठरवू शकते.
खेळाडूंची कामगिरी, सध्याची परिस्थिती आणि IPL मधील या खेळाडूंचा प्रवास पाहता का असे मानले जात आहे की IPL 2026 हा त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा हंगाम ठरू शकतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
महेंद्रसिंह धोनी हा IPL इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहेत. त्याच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई सुपर किंग्ज संघाने पाच वेळा IPL विजेतेपद पटकावले आहे. पहिल्या हंगामापासून (2016 आणि 2017 वगळता) ते चेन्नईसाठी खेळत आहेत. सध्या संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड असला तरी मागील हंगामात त्याच्या अनुपस्थितीत धोनीला पुन्हा नेतृत्व करावे लागले होते. IPL 2026 हा धोनीचा खेळाडू म्हणून शेवटचा हंगाम ठरू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अजिंक्य रहाणेचं कोलकाता नाईट रायडर्सचा IPL 2026 साठी कर्णधारपद कायम ठेवले आहे. मात्र फलंदाज म्हणून त्याचा फॉर्म जर समाधानकारक नसला, तर हा हंगाम त्याच्यासाठी शेवटचा ठरू शकतो. 37 वर्षीय रहाणे ला KKR ने रिलीज केले तर त्याला पुन्हा दुसऱ्या संघाकडून घेणे कठीण मानले जात आहे. रहाणे याने IPL मध्ये 198 सामन्यांत 5032 धावा केल्या असून त्यात 33 अर्धशतके आणि 2 शतके आहेत.
37 वर्षीय वेगवान गोलंदाज इशांत शर्मा याने IPL मध्ये 117 सामन्यांत 96 विकेट घेतल्या आहेत. मागील सिजनमध्ये तो गुजरात टायटन्स संघाकडून खेळला होता. मात्र त्याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. सात सामन्यांत त्याने फक्त चार विकेट घेतल्या आणि त्याचा इकॉनॉमी रेट 11.18 इतका होता. आगामी हंगामातही ते गुजरातसाठी खेळणार आहेत, पण कामगिरी सुधारली नाही तर हा त्याचा शेवटचा IPL हंगाम ठरू शकतो.
ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू मार्कस स्टॉइनिस सध्या पंजाब किंग्स संघाचा भाग आहे. संघाने त्याला 11 कोटी रुपयांना कायम ठेवले आहे. स्टॉइनिस याने IPL मध्ये 109 सामन्यांत 2026 धावा केल्या असून 44 विकेटही घेतल्या आहेत. 36 वर्षीय स्टॉइनिस हा स्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखला जातो, पण गेल्या काही काळात त्याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिलेली नाही. IPL 2026 मध्येही त्याचा फॉर्म सुधारला नाही आणि पंजाबने त्याला रिलीज केले, तर हा त्याचा शेवटचा IPL हंगाम ठरू शकतो.
एकंदरीत, IPL 2026 हा काही अनुभवी आणि दिग्गज खेळाडूंसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्याच्या कामगिरीवरच पुढील IPL कारकिर्द अवलंबून असेल.