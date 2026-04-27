English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सुपर ओव्हरचा मुंबईला फटका! KKR v LSG मॅच अन् MI चा झाला गेम! Points Table पाहून बसेल धक्का

IPL 2026 Points Table Mumbai Indians Position: इंडियन प्रिमिअर लीगमधील पहिल्या सुपर ओव्हरचा फटका मुंबईच्या संघाला बसला आहे. नेमकं घडलंय काय आणि कोण कोणत्या स्थानी आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 27, 2026, 08:02 AM IST
IPL 2026 Points Table Mumbai Indians Position: रविवारी, 26 एप्रिल रोजी आयपीएलमध्ये झालेल्या कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनऊन सुपर जायंट्स सामन्याचा निकाल सुपर ओव्हरमध्ये लागला. हा सामना कोलकात्याने जिंकला. हा कोलकात्याचा केवळ दुसरा विजय ठरला असला तरी या विजयामुळे कोलकात्याने पॉइण्ट्स टेबलमध्ये दोन स्थानांनी झेप घेतली आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात न खेळलेल्या मुंबई इंडियन्सच्या संघाला यंदाच्या आयपीएलमधील पहिल्याच सुपर ओव्हरचा फटका बसला आहे. लखनऊचा संघ पराभूत झाल्याने मुंबईची घसरण झाली असून मुंबईच्या चाहत्यांचं टेन्शन यंदाच्या पर्वातील पहिल्याच सुपर ओव्हरमधील निकालाने वाढवलं आहे. पॉइण्ट्स टेबलमध्ये या सामन्यापूर्वी काय स्थिती होती आणि सामन्यानंतर काय स्थिती आहे ते पाहूयात...

सुपर फाइव्ह कोण?

पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सध्या पंजाब किंग्जसचा संघ 7 पैकी 6 सामने जिंकून एका निर्णित सामन्यासहीत 13 पॉइण्ट्स घेऊन पहिल्या स्थानी आहे. दुसऱ्या स्थानावर 7 पैकी केवळ 2 सामने गमावलेला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ आङे. तिसऱ्या स्थानी सन रायझर्स हैदराबादचा संघ असून त्यांनी त्यांच्या 8 सामन्यांपैकी 5 सामने जिंकले असून तीन सामने गमावले आहेत. अर्ध्याहून अधिक स्पर्धा संपल्यानंतर सुपर फोरमधील चौथा संघ राजस्थान रॉयल्सचा असून त्यांनीही हैदराबादप्रमाणे 5 सामन्यांमध्ये विजय आणि तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचं तोंड पाहिलं आहे. पाचव्या स्थानी गुजरातचा संघ असून त्यांनी आपल्या 8 पैकी 4 सामने जिंकलेत तर 4 मध्ये त्यांचा पराभव झाला आहे.

तळाचे पाच संघ कोण?

सहाव्या स्थानावर चेन्नई सुपर किंग्जचा संघ असून त्यांना 8 पैकी 3 सामने जिंकता आले आहेत. त्याचप्रमाणे 7 पैकी 3 सामने जिंकून दिल्लीचा संघ सातव्या स्थानावर आहे. कोलकात्याच्या संघाने सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊला पराभूत केल्याने त्यांनी दोन स्थानांनी झेप घेतली आहे. कोलकात्याचा संघ दहाव्या स्थानावरुन आठव्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्यांनी आपल्या आठपैकी 2 सामने जिंकले असले तरी एक सामना अनिर्णित राहिल्याने त्यांचे दोन विजयासहीत पाच पॉइण्ट्स आहेत. म्हणूनच 7 पैकी 5 सामन्यांमध्ये पराभूत होऊन केवळ 2 विजयांसहीत मुंबईचा संघ 4 पॉइण्ट्ससहीत नवव्या स्थानी आहे. कोलकात्याविरुद्धच्या सामन्याप्रमाणेच हातातोंडाशी आलेले काही सामने गमावल्याने लखनऊचा संघ 8 पैकी केवळ 2 सामने जिंकून पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तळाशी आहे. 

सामन्यापूर्वी काय स्थिती होती

कोलकात्याने लखनऊला पराभूत करण्याआधी ते पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तळाशी होते. 7 सामन्यांमध्ये त्यांना केवळ एक विजय मिळवता आलेला. नवव्या स्थानावर लखनऊचा संघ होता. त्यांना 7 सामन्यांमध्ये 2 विजय मिळवता आलेले. तर मुंबईचा संघ आठव्या स्थानी होता. मुंबईने 7 सामन्यामध्ये 2 जिंकलेत आणि 5 मध्ये पराभवाचं तोंड पाहिलं आहे. कोलकात्याने सामना जिंकल्याने अनिर्णित सामन्याचा एक पॉइण्ट आणि दोन विजयांचे चार अशा 5 पॉइण्ट्सहीत आता आठव्या स्थानी झेप घेतली असून मुंबई एका स्थानाने खाली घसरला आहे. तर लखनऊचा संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये तळाशी फेकला गेला आहे.

मुंबईचा पुढला सामना कधी? संघाची अवस्था कशी?

मुंबई इंडियन्सचा पुढचा सामना परवा म्हणजेच 29 एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर मुंबईचा संघ चेन्नईविरुद्ध सामना खेळणार आहे. त्यापुढील सामना लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध होणार आहे. मुंबईच्या संघाला लय गवसत नसल्याने तसेच कर्णधार हार्दिक पांड्याचे काही निर्णय संघातील वरिष्ठ खेळाडूंना पटत नसल्याचं वृत्त आहे. मुंबईच्या संघाचा आता होम ग्राऊण्ड असलेल्या वानखेडेच्या मैदानावरही सातत्याने पराभव होत असल्याने चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. याशिवाय संघाला दुखापतीचं ग्रहण लागलं असून रोहित शर्मापासून अनेक नामांकित खेळाडू जयबंदी झाल्याने संघाच्या कामगिरीवर त्याचा परिणाम झाल्याचं दिसत आहे. दरम्यान संघामध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याची चर्चा असून हार्दिक पांड्याऐवजी कर्णधारपद सुर्यकुमार यादवकडे सोपवण्याची चर्चा दबक्या आवाजामध्ये सुरु आहे. पाच वेळा जेतेपदावर नाव कोरणाऱ्या मुंबईच्या संघाला यंदाच्या पर्वामध्ये नावाला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. पहिल्या सामन्यानंतर मुंबईने खेळलेल्या सहा सामन्यापैकी केवळ एकच सामना जिंकता आला आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

