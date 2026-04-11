याच व्यक्तीमुळे आम्ही 200+ धावा करुनही हारलो; RCB च्या कर्णधाराने थेट खेळाडूचं नाव घेतलं

IPL 2026 Rajat Patidar On Why RCB Lost: इंडियन प्रिमिअर लीगमधील 16 व्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाविरुद्धचा सामना 2 ओव्हर आणि 6 विकेट्स शिल्लक ठेवून जिंकला. या सामन्यामध्ये 400 हून अधिक धावा दोन्ही संघांनी मिळून केल्या. कर्णधार रजत पाटीदारने लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट म्हणतात त्याप्रमाणे दमदार खेळी करत आपल्या संघाला 200 हून अधिक धावा करण्यास मदत केली. मात्र एवढ्या धावा करुनही 18 व्या ओव्हरमध्येच बंगळुरुने सामना गमावला. 202 धावांचं टार्गेट राजस्थानने सहज गाठलं. या सामन्यानंतर बोलताना कर्णधार रजत पाटीदारने पराभवाचं खापर थेट एका खेळाडूवर फोडलं आहे.
आधी बंगळुरुच्या संघाने फलंदाजी करत 201 धावा केल्या. या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या राजस्थानच्या संघातील फलंदाजांनी बंगळुरुच्या संघातील गोलंदाजांची यथेच्छ धुलाई केली. वैभव सूर्यवंशी आणि ध्रुव जुरैल या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करत संघाचा विजय सुलभ करुन दिला. जुरैल तर नाबाद राहिला. राजस्थानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्यानंतर बंगळुरुच्या संघाची थोडी अडखळती सुरुवात झाली. मात्र कर्णधार रजत पाटीदारने दमदार खेळी करत डावाला आकार दिला. रतजने 40 बॉलमध्ये 63 धावा केल्या. शेवटच्या काही ओव्हरमध्ये व्यंकटेश अय्यरने उत्तम फटकेबाजी करत 15 बॉलमध्ये नाबाद 29 धावा केल्या. त्याप्रमाणे बंगळुरुसाठी विराट कोहलीने 200 च्या सरासरीने 16 बॉलमध्ये 32 धावा केल्या. अगदी डावातील शेवटच्या चेंडूवर षटकार लगावत बंगळुरुच्या संघाने 200 धावांचा टप्पा ओलांडला.
आता राजस्थानचा संघ या धावांचा पाठलाग कसा करणार याबद्दल उत्सुकता असतानाच या प्रश्नाचं उत्तर दुसऱ्या डावातील पॉवर प्लेमध्येच मिळालं. पॉवर प्लेमध्येच राजस्थानने 80 हून अधिक धावांचा टप्पा ओलांडलेला. यशस्वी जयसवाल स्वस्तात तंबूत परतल्यानंतर सूर्यवंशी आणि जुरैल यांचा खेळपट्टीवर जम बसला आणि त्यांनी बंगळुरुच्या गोलंदांचा धुव्वा उडवला. वैभवने 8 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 300 च्या स्ट्राइक रेटने 26 बॉलमध्ये 78 धावांची जबरदस्त खेळी केली. तर नाबाद राहिलेल्या जुरैलने 188 हून अधिकच्या सरासरीने 43 बॉलमध्ये 81 धावा केल्या. यात त्याने तीन षटकार आणि 8 चौकार लगावले. मात्र या सामन्यानंतर रजत पाटीदारने आपल्या गोलंदाजांवर या पराभवाचं खापर फोडलेलं नाही. नेमका कोणामुळे आपला पराभव झाला हे रजतने सांगितलं आहे.
नक्की वाचा >> 26 बॉल 78 रन केल्यानंतरही रडत का मैदान सोडलं? RCB विरुद्ध जिंकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने सांगितलं खरं कारण
सामन्यानंतर पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये मुरली कार्तिकशी बोलताना रजत पाटीदारने संघ 200 हून अधिक धावा करुनही का हरला याबद्दल भाष्य केलं. "आम्ही ज्याप्रकारे पॉवर प्लेमध्ये खेळून सामन्याला सुरुवात केली, आम्ही काही विकेट्स सुरुवातीलाच गमावल्या. मात्र त्यानंतरही आम्ही 201 धावांपर्यंत मजल मारली. माझ्यामते ही आमच्यासाठी सकारात्मक बाजू आहे या सामन्यातील," असं पाटीदारने स्पष्ट केलं. मात्र पुढे बोलताना रजतने कोणत्या खेळाडूमुळे बंगळुरुचा संघ पराभूत झाला हे ही सांगितलं. "ज्या पद्धतीने त्यांचे फलंदाज खेळले, खास करुन वैभवने पॉवर प्लेमध्ये ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली ती कौतुकास्पद आहे. मला वाटतं त्यांच्या फलंदाजांच्या खेळी याच सामन्यातील निकालासाठी निर्णायक ठरला," असंही रजतने प्रांजळपणे मान्य केलं आहे.
वैभव सूर्यवंशीने आपल्या दमदार खेळीदरम्यान अवघ्या 15 बॉलमध्ये शतक झळकावत आपल्याच विक्रमाची बरोबरी केली. राजस्थानसाठी यशस्वी जयसवालनंतर वैभव सुर्यवंशीनेच सर्वात वेगवान अर्धशतक झळकावलं आहे. 15 बॉलमध्ये शतक झळकावण्याचा पराक्रम याच पर्वात वैभवने दोनदा करुन दाखवला आहे. वैभवने भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवूडसारख्या नामांकित गोलंदाजांना लगावलेले षटकार आणि मारलेले चौकार डोळ्याचं पारणं फेडणारे होते. 78 धावांवर खेळत असताना क्रृणाल पांड्याच्या गोलंदाजीवर वैभव बाद झाला. झेलबाद झाल्यानंतर वैभवचा चेहरा पडला आणि तो निराश होऊन खेळपट्टीवरुन निघून गेला. वैभवने या खेळीसहीत ऑरेंज कॅप पटकावली असून त्याने आतापर्यंत या स्पर्धेत 200 धावा पूर्ण केल्या आहेत. तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे.