/दणादण Six मारणारा वैभव सुर्यवंशी खातो तरी काय? Diet प्लॅन समोर; Non-Veg का सोडलं?

Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: जगातील अव्वल गोलंदाजांना अगदी सहज सिक्स मारणारा वैभव सुर्यवंशी नेमकं काय खातो असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याबद्दलच जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: भारताला 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये धूळ चारणारा ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्स असो किंवा टी-20 क्रिकेटमधील नंबर एकचा गोलंदाज असलेले जसप्रीत बुमराह असो राजस्थान रॉयल्सचा स्फोटक फलंदाज वैभव सुर्यवंशीला सगळेच सारखे. यामुळेच मंगळवारी मोहालीमध्ये पार पडलेल्या आयपीएल 2026 च्या एलिमिनेशन सामन्यात वैभवने सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सला एकामागोमाग एक चार षटकार लगावले. वैभवने अवघ्या 29 चेंडूंमध्ये 97 धावा केल्यानेच राजस्थानला हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकता आला. मात्र वैभव जितक्या सहजपणे षटकार लगावतो ते पाहून 'हा नक्की काय खात असेल?' असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मात्र आपल्यापैकी अनेकांना वैभवची फटकेबाजी दिसत असली तरी या नव्या सिक्स हिटींग मशीनला सातत्याने षटकार मारण्यासाठी आपल्या डाएटमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करावे लागले आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत की वैभवचा डाइट काय आहे आणि तो नेमकं काय खातो आणि काय नाही....
काही आठवड्यांपूर्वीच 15 वर्षांचा झालेल्या वैभवच्या खाण्याच्या सवयी या क्रिकेटला केंद्रस्थानी ठेवूनच आहेत. वैभव अगदी कठोरपणे डाएट फॉलो करतो. वैभव अत्यंत कठोर, नैसर्गिक आहारावर आधारित आणि शिस्तबद्ध डाएट करतो. क्रिकेटमध्ये नाव कमवण्यासाठी वैभवने लहानपणापासून आवडणारे मटण, चिकन, पिझ्झा आणि बिहारमधील प्रसिद्ध व्यंजन असलेल्या लिट्टी-चोखा सारखे पदार्थ खायचं बंद केलं आहे. वैभवचे प्रशिक्षक मनीष ओझा आणि वडील संजीव सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि फिटनेसच्या दृष्टीने हे बदल केले आहेत. या डाएटमधील बदलांचा फायदा प्रामुख्याने वैभवला लांबच लांब षटकार मारण्यासाठी होतो. त्याच हेतूने त्याचा डाएट तयार करण्यात आला आहे.
2025 मध्ये वैभवने मटन आणि पिझ्झा पूर्णपणे बंद केलं. त्यावेळी तो चिकन कधीतरी खायचा. मात्र या वर्षी फेब्रुवारीपासून वैभव शुद्ध शाकाहारी झाला आहे. चिकन आणि मटण अत्यंत प्रिय असूनही वैभवने मांसाहार सोडला आहे. तो पूर्णपणे शाकाहारी भोजन घेतो. यामागील कारण म्हणजे शाकाहारी भोजनामुळे त्याला चांगल्या पद्धतीने रिकव्हरी करता येते. तसेच त्याचा स्टॅमिना कायम राहतो. फेब्रुवारी 2026 पासून वैभवने नॉन-वेज पूर्णपणे सोडलं आहे. आता पूर्ण शाकाहारी डाएट फॉलो करतो.
प्रोटीन: प्रथिनांसाठी वैभव डाळ, पनीर, दूध, ताक किंवा दही खातो. पूर्वी तो अंडीही खायचा. मात्र फेब्रुवारीपासून मांसाहार सोडल्यानंतर त्याने अंडी खायचंही बंद केलं आहे.
कार्ब्स (क्लीन): कर्बोदकांची गरज भरुन काढण्यासाठी वैभव ब्राउन राइस, ओट्स, रताळं, तृणधान्यांची (गहू, तांदूळ, बाजरी, नाचणी वगैरे) चपाती/भाकरी
भाज्या कोणत्या खातो: पालक, ब्रोकोली आणि हिरव्या भाज्यांना वैभव प्राधान्य देतो. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याच्या उद्देशाने तो या भाज्यांना प्राधान्य देतो.
फळं कोणती खातो : वैभव सफरचंद, केळी, संत्री यासारखी फळं आवडीने खातो.
स्नॅक्स : वैभव सुख्या मेव्यासोबतच सिड्सही खातो. ऊर्जा टिकवण्यासाठी आणि जंक फूडपासून दूर राहण्यासाठी तो सुखा मेवा आणि सिड्सचं सेवन करतो.
मॅचच्या अडीच ते तीन तास आधी वैभवला घरी केलेलं जेवण खायला आवडतं. भारतीय जेवणाला तो प्राधान्य देतो. यामध्ये भाजी आणि दह्याबरोबरच चपाती आणि भाताचा समावेश असतो. वैभवला मॅचआधी घरचे साधे जेवण खायला आवडते. वाफवलेले किंवा उकडलेले जेवण, मीठ-काळी मिरची-लिंबूने माध्यातूनच हे पदार्थ चविष्ठ बनवले जातात. हायड्रेशनवर वैभवचं विशेष लक्ष असतं. म्हणजेच शरीरामध्ये पाणी कमी पडणार नाही याची तो पूर्ण काळजी घेतो.
वैभव पिझ्झा, बर्गर, तळलेले पदार्थ, जंक फूड अजिबात खात नाही. याशिवाय तो जास्त गोड, तळलेले-भाजलेले, जड मसाले टाळतो. तसेच आईच्या हातचा सर्वात आवडता पदार्थ असलेला लिट्टी-चोखाही वैभवने सोडला आहे. वैभव कोणतेही फॅन्सी प्रोटीन शेक किंवा इंपोर्टेड सप्लिमेंट्स घेत नाही. त्याचा जास्तीत जास्त भर घरातील साध्या जेवणावर असतो. जास्त मसालेदार खाणंही वैभव खात नाही.