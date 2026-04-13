English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Indians खरोखरच प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून बाहेर पडणार? पराभवाच्या हॅटट्रीकनंतर Points Table चं गणित

IPL Points Table 2026 After RCB Beat MI: वानखेडेच्या घरच्या मैदानावर मुंबईच्या संघाला पाहुण्या बंगळुरु रॉयल चॅलेंजर्सच्या संघाने धूळ चारली हा हायस्कोअरिंग सामना आरसीबीने 18 धावांनी जिंकत तिसरा विजय मिळवला तर मुंबईची पराभवाची हॅटट्रीक झाली आहे. पण आता याचा अर्थ मुंबई प्लेऑफसाठी पात्र ठरणार नाही का? असा प्रश्न अनेकांना पडतोय... त्याबद्दलच...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 13, 2026, 09:57 AM IST
मुंबईची हालत बेकार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य पीटीआयवरुन साभार)

IPL Points Table 2026 After RCB Beat MI: रविवारी वानखेडे स्टेडियमवर पार पडलेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदम्यानचा सामना पाहुण्या संघाने 18 धावांनी जिंकला. या विजयासहीत आरसीबीने पॉइण्टस टेबलमध्ये झेप घेतली आहे. मात्र त्याच वेळेस चारपैकी 3 सामने गमावल्याचा फटका मुंबई इंडियन्सला बसला आहे. बंगळुरुविरुद्धच्या सामन्यानंतर मुंबईचा संघ प्लेऑफ्सच्या शर्यतीमधून बाहेर पडलाय का? असा प्रश्न काही चाहत्यांना पडला आहे. याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊयात...

आरसीबीची दमदार कामगिरी

आरसीबीने 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स गमावत 240 धावा केल्या. फिलीप सॉल्टने केलेल्या 78 धावा आणि रजत पाटीदारने केलेल्या 53 धावांच्या जोरावर बंगळुरुला एवढा मोठा स्कोअर करता आला. मात्र मुंबईला 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट्सच्या मोबदल्यात 222 धावांपर्यंत मजल मारता आली. मुंबईकडून रुदफोर्डने केलेली 71 धावांची खेळी व्यर्थ गेली. मागील सामन्यामध्ये राजस्थान रॉयल्सच्या संघाकडून सपाटून मार खाल्लेल्या आरसीबीने या सामन्यातून दमदार पुनरागमन केलं. आतापर्यंत आरसीबीने खेळलेल्या चार सामन्यांपैकी हा त्यांचा तिसरा विजय आहे. 

मुंबईची पराभवाची हॅटट्रीक

दुसरीकडे मुंबईने पराभवाची हॅटट्रीक केली असून या पर्वातील आपल्या पहिल्याच सामन्यातील विजयानंतर मुंबईच्या संघाने विजयचा तोंड पाहिलेलं नाही. त्यांनी सलग तीन सामने गमावले असून त्यांच्या गोलंदाजीला धारच राहिलेली नाही. फलंदाजीमध्ये समाधानकारक कामगिरी करत असलेला मुंबईचा संघ गोलंदाजीमध्ये मार खाताना दिसतोय. याचाच फटका संघाला बसतोय. 

पॉइण्ट्स टेबलमध्ये कोण कोणत्या स्थानी?

सध्या पॉइण्ट्स टेबलमध्ये राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्ज इलेव्हन, बंगळुरु या तीन संघासोबतच चौथ्या स्थानासाठी दिल्ली कॅपिटल्स, गुजरात टायजन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स हे तीन संघ लढत आहेत. 

कालच्या पराभवमुळे मुंबई इंडियन्सचा संघ तळाच्या तीन संघामध्ये पोहचला असून 8 व्या क्रमांकावर आहे. मायनस 0.772 नेट रन रेटसहीत असलेल्या मुंबईच्या खाली फक्त एकही समाना न जिंकणारा कोलकाता नाईट रायडर्स आणि एकच सामना जिंकणारी चेन्नई सुपर किंग्जची टीम आहे. तर पराभवानंतर पुन्हा विजयाचा फॉर्म्युला सापडलेला बंगळुरुचा संघ तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे. 6 गुणांसहीत 1.168 इतका नेट रन रेट असणारा बंगळुरुचा संघ टॉप 4 संघांमध्ये स्थान मिळवले असं चित्र आता तरी दिसत आहे. 

सध्या कोणता संघ कोणत्या स्थानी?

आपले चारही सामने जिंकून राजस्थान रॉयल्स पहिल्या स्थानी आङे. दुसऱ्या स्थानी पंजाबचा संघ असून बंगळुरु तिसऱ्या स्थानी आहे. चौथ्या स्थानि दिल्ली कॅपिटल्स आहे. पाचव्या स्थानी गुजरात टायटन्स असून सहाव्या स्थानी लखनऊ सुपर जायंट्सचा संघ आहे. सातव्या स्थानी सनरायझर्स हैदराबादचा संघ असून त्यांनी केवळ एक सामना जिंकला आहे. आठवव्या स्थानी मुंबई असून नवव्या स्थानी चेन्नई आणि दहाव्या स्थानी कोलकात्याचा संघ आहे.

कोण ठरतं पात्र?

प्लेऑफच्या नियमांनुसार पॉइण्ट्स टेबलमधील अव्वल चार संघ प्रत्यक्षात प्लेऑफमध्ये प्रवेश करतात. गुण समान असतील तर नेट रन रेट ज्याचा चांगला त्याला पुढल्या फेरीसाठी पाठवलं जातं. नेट रन रेटही समान असेल तर विकेट्स किती घेतल्या या आधारावर पुढे कोणता संघ जाणार हे निश्चित केलं जातं. सध्या या दोन्ही बाबतीत मुंबई पिछाडीवरच आहे.

मुंबईचे किती सामने शिल्लक?

मुंबई इंडियन्सने 4 पैकी एका मॅचमध्ये विजय मिळवला असला तरी अजून मुंबईच्या संघाचे 10 सामने शिल्लक आहेत. उद्या म्हणजेच 14 एप्रिलपासून पंजाब, गुजरात, चेन्नई सुपर किंग्ज, सनरायझर्स हैदराबाद या चार संघांविरुद्ध मुंबईचा संघ सामना खेळणार आहे. 

मुंबईला पात्र व्हायचं असेल तर काय करावं लागेल?

प्लेऑफसाठी साधारणपणे 16 ते 18 गुण लागतात (मागील सीझनमध्येही इतकेच पॉइण्टस असलेले संघ सेमी फायनल खेळण्यासाठी पात्र ठरलेले. सध्याची स्थिती पाहिल्यास मुंबईच्या संघाला त्यांच्या उतरलेल्या 10 सामन्यांपैकी 7 ते 8 सामने जिंकावेच लागतील. मुंबईला नेट रन रेटमध्येही सुधारणा करण्याची गरज आहे. मुंबईची स्थिती सध्या काळजी करण्यासारखी असले तरी ते अजून स्पर्धेतून बाहेर फेकलेले नाहीत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

