Explained: 18 वर्षांपूर्वी KKR vs RCB सामन्याने झाली होती IPL ची सुरुवात! 2026 च्या पहिल्या सामन्याशी आहे साम्य

IPL 2025, 1st Match KKR vs RCB : आयपीएल (Indian Premier League) चा प्रत्येक नवा सीजन नवीन काही तरी घेऊन येतो. जेव्हा पासून या प्रसिद्ध स्पर्धेची सुरुवात झाली आहे तेव्हापासूनच चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट उसळी. आताही काहीच दिवसात नवीन अर्थात 2026 च्या सिजनला सुरुवात होणार आहे. पण याचसोबत आपण आज जरा इतिहासात डोकावणार आहोत. 2008 मध्ये पहिला आयपीएल सीजन आणि त्याचा सामना खेळाला गेला. आता नवीन सीजन सुरु होण्याआधी 2008 त्या ऐतिहासिक सुरुवातीच्या आठवणीही ताज्या होतात. जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट लीग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आयपीएलची सुरुवातही एका धमाकेदार सामन्याने झाली होती. आयपीएल सीजन १ चा पहिला सामना हा कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) यांच्यातील दमदार सामन्याने रंगला होता. आज, तब्बल 18 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू हाच संघ 2026 चा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. यामुळे पहिल्या सामन्याच्या आठवणी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.
18 एप्रिल 2008 रोजी बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) येथे खेळल्या गेलेल्या त्या सामन्याने आयपीएलचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. त्या दिवशी केवळ एका स्पर्धेची सुरुवात झाली नव्हती, तर क्रिकेटच्या नव्या युगाची नांदी झाली होती. या सामन्यात ब्रेंडन मॅककुलम (Brendon McCullum) याने केलेली तुफानी फलंदाजी आजही क्रिकेटप्रेमी विसरू शकलेले नाहीत. त्यांच्या त्या ऐतिहासिक खेळीमुळे आयपीएलला सुरुवातीलाच जागतिक स्तरावर मोठी ओळख मिळाली आणि पुढे ही लीग क्रिकेटविश्वावर अधिराज्य गाजवू लागली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) च्या नव्या सिजनची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. चाहत्यांच्या आठवणीत पुन्हा एकदा 2008 मधील पहिल्या सामन्याची चर्चा रंगू लागली आहे. यंदाही सुरुवात कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) यांच्यातील सामन्याने होत आहे.
18 एप्रिल 2008 रोजी बेंगळुरूमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) येथे आयपीएलचा पहिला सामना खेळवण्यात आला. त्या वेळी सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) कोलकाता संघाचं नेतृत्व करत होता, तर राहुल द्रविड (Rahul Dravid) बेंगळुरूच्या संघाचे कर्णधार होते. टॉस जिंकून द्रविड याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता.
या सामन्यात ब्रेंडन मॅककुलम (Brendon McCullum) याने आपल्या फलंदाजीने अक्षरशः कहर केला. त्यांनी अवघ्या 73 चेंडूत नाबाद 158 धावा ठोकत आयपीएलच्या इतिहासातील पहिल्याच सामन्यात मोठा ठसा उमटवला. त्याच्या या खेळीत 13 षटकार आणि 10 चौकारांचा समावेश होता.
कोलकाता संघाने 3 विकेट्स गमावून 222 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात बेंगळुरूचा संघ फक्त 82 धावांवर कोसळला. अशा प्रकारे KKR ने तब्बल 140 धावांनी हा सामना जिंकत आयपीएलची धमाकेदार सुरुवात केली.
त्या हंगामात अखेर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) संघाने विजेतेपद पटकावलं. शेन वॉर्न (Shane Warne) याच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानने पहिल्याच सिझनमध्ये इतिहास रचला.
आजही आयपीएलच्या इतिहासात हा पहिला सामना आणि मॅक्कुलमची ती वादळी खेळी कायम स्मरणात राहिली आहे.
2026 चा हंगाम 29 मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे. यंदाच्या सिजनमध्येही पुन्हा एकदा क्रिकेटप्रेमींना रोमांचक सामन्यांचा मेजवानी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, 18 वर्षांपूर्वीप्रमाणेच यावेळचाही सामना रंगदार होईल अशी अपेक्षा आहे. आयपीएल २०२६ सिजनचा सलामीचा सामना २८ मार्च २०२६ रोजी बंगळूरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार असून, त्यात गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात लढत होईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:३० वाजता सुरू होईल. या १९व्या हंगामात ८४ सामने होण्याची शक्यता असून, अंतिम सामना ३१ मे रोजी होणार आहे.