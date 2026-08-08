/Explained : ऋषभ पंत प्रकरणामुळे उत्तराखंडच्या जमीन कायद्याची चर्चा; नेमके नियम काय? जाणून घ्या कायदा

भारतीय क्रिकेटचा स्टार खेळाडू ऋषभ पंत मागील काही तासांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. त्याला उत्तराखंड राहण्यासाठी जागा मिळत नाही आहे त्यामुळे त्याने एक्सवर उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे जागेची मागणी केली आहे. त्याने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे मदत मागितली आहे. पण आता अनेक त्याच्या चाहत्यांना आणि क्रिकेट प्रेमींना ही बातमी समजल्यानंतर एक प्रश्न पडला की एवढ्या मोठ्या क्रिकेट खेळाडूला उत्तराखंड जागा का मिळत नाही असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. यामागचं फार मोठं कारण तुम्हाला आज या लेखामध्ये सविस्तर सांगणार आहोत.
99 एकर आणि ई-उत्तरांचल यांच्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमध्ये एखादी जमीन खरेदी करायची असल्यास त्याचे काही महत्त्वाचे नियम आहेत. उत्तराखंडमधील नवीन भू-कायदा नियम 2025 पासून लागू करण्यात आले आहेत, बाहेरील व्यक्तींना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई आहे. ते केवळ 250 चौरस मीटर (300 यार्ड) पर्यंतची निवासी जमीन खरेदी करता येणार आहेत आणि त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त उत्तराखंडमधील नियम आणि मर्यादा कोणकोणत्या आहेत यासंदर्भात सर्व नियम आणि मर्यादा खालीलप्रमाणे :
उत्तराखंडच्या मूळ रहिवाशांवर शेती किंवा निवासी जमीन खरेदी करण्याबाबत असे कठोर निर्बंध लागू नाहीत. जर एखाद्या व्यक्तीकडे बेकायदेशीरपणे किंवा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल, तर सरकार ती जप्त करू शकते.
X वर ऋषभ पंत पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने लिहिले, "मी दिल्लीहून उत्तराखंडला स्थलांतरित होण्यासाठी जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण मला राहण्यासाठी आरामदायक आणि प्रशस्त जागा सापडलेली नाही. माझे उत्तराखंड मला खूप प्रिय आहे. माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की, कृपया मला जमीन खरेदी करण्यासाठी मदत करा... मला माझ्या गावी परतायचे आहे, उत्तराखंडला मदत करून त्याचा विकास करायचा आहे आणि माझ्या डोंगराळ भागातील लोकांमध्ये परत जायचे आहे. कृपया या प्रकरणी लक्ष घाला; तीन वर्षे झाली आहेत."
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ऋषभ पंतने स्पष्ट केले की तो मोफत जमीन मागत नाहीये आणि सरकारी दराने ती विकत घेण्यास तयार आहे. त्याने लिहिले, "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या राज्याचे प्रतिनिधित्व केल्याबद्दल भेटवस्तू मिळाल्यास खूप छान वाटेल, पण जर तुम्ही परवानगी दिली तर, मला ती सरकारकडून त्यांच्या दराने विकत घ्यायला आवडेल. निदान मी माझ्या स्वतःच्या राज्यात माझे पहिले घर बांधू शकेन." या पोस्ट्सना सोशल मीडियावर लगेचच प्रसिद्धी मिळाली आणि या भारतीय स्टारने उत्तराखंड सरकारला केलेले थेट आवाहन चर्चेचा विषय बनले. हरिद्वार जिल्ह्यातील रुरकी येथे जन्मलेल्या ऋषभने दिल्लीत व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्यापूर्वी याच राज्यात आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करत असला तरी, त्याचे उत्तराखंडशी घट्ट नाते आहे.