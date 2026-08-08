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Explained : ऋषभ पंत प्रकरणामुळे उत्तराखंडच्या जमीन कायद्याची चर्चा; नेमके नियम काय? जाणून घ्या कायदा

उत्तराखंडमध्ये राहण्यासाठी टीम इंडियाचा स्टार रिषभ पंतला जागा मिळत नाही, क्रिकेट प्रेमींना ही बातमी समजल्यानंतर एक प्रश्न पडला की एवढ्या मोठ्या क्रिकेट खेळाडूला उत्तराखंड जागा का मिळत नाही असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. यामागचं फार मोठं कारण तुम्हाला आज या लेखामध्ये सविस्तर सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 08, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:07 PM IST
Explained : ऋषभ पंत प्रकरणामुळे उत्तराखंडच्या जमीन कायद्याची चर्चा; नेमके नियम काय? जाणून घ्या कायदा
Image Credit: त्तर प्रदेश-बिहार आणि इतर राज्यांतील बाहेरील लोकांसाठी नियम आणि निर्बंध (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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